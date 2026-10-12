Tu viện Huệ Quang trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật lần thứ 8 Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh

Chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm

Chứng minh, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Hòa thượng Thích Thiện Xuân; chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Viện Nghiên cứu Phật học VN; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài TP.HCM, cùng đông đảo Phật tử.

Trước Giác linh đài, chư tôn đức dâng nén tâm hương tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh - vị giáo phẩm đã cống hiến trọn đời mình cho Đạo pháp và Dân tộc.

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm những cống hiến to lớn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh góp phần xây dựng GHPGVN phát triển

Buổi lễ được cử hành trong không khí trang nghiêm, thành kính. Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú cũ) đã ôn lại hành trạng của cố Trưởng lão Hòa thượng.

Chư tôn đức cùng đại chúng thành kính hướng về Giác linh Trưởng lão Hòa thượng, tưởng nhớ những đóng góp của ngài đối với Phật giáo Việt Nam, đặc biệt trong công tác đào tạo, nghiên cứu và phiên dịch Hán Nôm Phật giáo. Những công trình, tư liệu và các thế hệ học viên được đào tạo dưới sự hướng dẫn của cố Trưởng lão Hòa thượng là những dấu ấn còn tiếp tục được kế thừa, phát huy tại Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang và Thư viện Huệ Quang.

Khóa lễ cúng ngọ tại chánh điện tu viện Huệ Quang

Trước đó, ngày 11-10, tu viện Huệ Quang đã cung đón Trưởng lão Hòa thượng Thích Quang Nhuận, Thành viên Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo VN tại Huế; phái đoàn Viện Nghiên cứu Phật học VN do Hòa thượng Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Nghiên cứu Phật học VN làm trưởng đoàn; phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng chư tôn đức Tăng Ni, nhân sĩ trí thức và quý Phật tử gần xa đến dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng.

Đồng tụng thời kinh cầu nguyện

Sinh thời, cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh mang tâm nguyện hoằng truyền Phật pháp qua con đường học thuật, ngài luôn chú trọng giáo dục nội điển, khơi dậy tinh thần cầu học và đào tạo các thế hệ Tăng Ni có khả năng nghiên cứu, giảng dạy kinh điển Hán truyền.

Từ những lớp Hán Nôm đầu tiên đến khi thành lập Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang, ngài không ngừng vun đắp một hướng đi thiết thực, góp phần lưu giữ tư liệu Phật học và trao truyền tri thức cho hậu thế.

Dấu ấn của ngài thể hiện rõ qua bộ Từ điển Phật học Huệ Quang (8 tập), do Hòa thượng chủ biên, với hàng chục nghìn mục từ được biên soạn công phu. Ngài cũng phiên dịch bộ truyện Tế Điên Hòa thượng dưới bút hiệu Đồ Khùng.

Phái đoàn Viện Nghiên cứu Phật học VN trước Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Cảnh

Dưới sự hướng dẫn của cố Trưởng lão Hòa thượng, Ban Phiên dịch từng bước thực hiện và ấn hành nhiều tác phẩm giá trị như: Phật Tổ đạo ảnh; kinh Vô lượng thọ, Xuất diệu, Pháp cú thí dụ, Đại thừa lý thú lục Bát-nhã Ba-la-mật; Chặng đường tham học, Lời trong cõi mộng và Tham cứu Tịnh độ. Mỗi công trình là một nhịp cầu đưa tri thức Phật học từ văn bản cổ đến gần hơn với người học và người hành trì.

Điều đáng tôn quý nơi Trưởng lão Hòa thượng không chỉ ở những trước tác để lại, mà còn ở tâm nguyện bền bỉ đào tạo con người và xây dựng nền tảng học thuật cho Phật giáo Việt Nam.

Tám năm kể từ ngày Trưởng lão Hòa thượng an nhiên viên tịch, di sản ấy vẫn mãi còn nhắc nhở hàng đệ tử trách nhiệm “gìn giữ nét xưa, phát huy vốn cũ”; trân trọng cổ học, kế thừa tinh hoa Hán Nôm và làm cho giá trị Phật học tiếp tục lan tỏa.