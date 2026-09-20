Từ vị trí cuối, nam sinh TP.HCM bứt phá giành vòng nguyệt quế tháng Olympia

Cuộc thi tháng 2, quý IV Đường lên đỉnh Olympia 2026 diễn ra đầy kịch tính khi điểm số liên tục thay đổi qua từng phần thi. Chung cuộc, em Phạm Đặng Thanh Bình - Trường THPT Võ Minh Đức, TP.HCM - giành vòng nguyệt quế với 155 điểm.

Tranh tài cùng Thanh Bình là các thí sinh: Phạm Quang Minh - Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội; Ngô Thuỵ Miên - Trường THPT Liên Hà, Hà Nội; Lương Nguyễn Bảo Châu - Trường THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Ở phần thi Khởi động, Bảo Châu tạm thời dẫn đầu với 70 điểm. Quang Minh và Thụy Miên cùng giành 50 điểm, trong khi Thanh Bình chỉ đạt 45 điểm.

Bước sang phần thi Vượt chướng ngại vật, cả 4 thí sinh cùng tìm từ khóa gồm 7 chữ cái được giấu sau 4 hàng ngang gợi ý.

Ngay sau khi câu hỏi thứ hai được đọc, Thanh Bình và Thụy Miên cùng bấm chuông xin trả lời từ khóa. Thanh Bình là người bấm chuông nhanh hơn và đưa ra đáp án “Chim lạc”. Câu trả lời chính xác giúp nam sinh ghi thêm 60 điểm, nâng tổng điểm lên 105 và vươn lên dẫn đầu đoàn đua.

Em Phạm Đặng Thanh Bình giành vòng nguyệt quế với 175 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về chiến thuật cho chặng thi tiếp theo, Thanh Bình cho biết mục tiêu của em là giành được 40 điểm ở 4 câu hỏi, đồng thời thừa nhận không quá tự tin ở phần thi Tăng tốc.

Bước vào phần thi Tăng tốc, Thanh Bình dẫn đầu với 145 điểm, Quang Minh đạt 140 điểm, Bảo Châu giành 110 điểm và Thụy Miên đạt 60 điểm.

Ở phần thi Về đích, Thanh Bình lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm. Nam sinh trả lời đúng 1 câu, khép lại phần thi với 145 điểm. Tiếp đó, Quang Minh lựa chọn gói 3 câu hỏi 20 điểm và trả lời đúng 2 câu, nâng tổng điểm lên 190 điểm.

Bảo Châu lựa chọn 3 câu hỏi 20 điểm, trả lời đúng 1 câu và kết thúc phần thi với 130 điểm. Trong khi đó, Thụy Miên lựa chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm, trả lời đúng 1 câu, khép lại phần thi với 90 điểm.

Sau những màn tranh tài quyết liệt, Phạm Đặng Thanh Bình giành vòng nguyệt quế với 175 điểm. Phạm Quang Minh về nhì với 155 điểm, tiếp đến là Lương Nguyễn Bảo Châu với 130 điểm và Ngô Thụy Miên với 90 điểm.