Năm APEC Việt Nam 2027

Khi hội nhập đòi hỏi vai trò chủ động hơn

Châu Á - Thái Bình Dương đang đứng trước những chuyển động sâu sắc. Kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng, những yêu cầu mới về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đang làm thay đổi cách các nền kinh tế hợp tác, cạnh tranh và tìm kiếm động lực phát triển. Trong bối cảnh ấy, những vấn đề chung ngày càng cần được giải quyết bằng đối thoại, sự tin cậy và khả năng phối hợp hành động.

Thông điệp “Chuyển đổi càng sâu sắc, hợp tác và đối thoại càng trở nên cần thiết và cấp bách” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 ở Thâm Quyến ngày 19/11/2026, là một cách nhìn nhận rõ nét về yêu cầu của thời đại. Từ thực tiễn chuyển đổi đang diễn ra, Việt Nam đề xuất ba định hướng: Thúc đẩy thương mại và đầu tư mở; khai mở những không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới; tăng cường đối thoại, hợp tác để củng cố lòng tin và duy trì ổn định.

Đáng chú ý, những động lực mới như kinh tế số, kinh tế bạc, kinh tế chăm sóc, kinh tế tầm thấp hay kinh tế 24/7 được đặt trong tầm nhìn về tương lai phát triển của khu vực. Đây cũng là những lĩnh vực mở ra dư địa hợp tác, nơi các nền kinh tế có thể chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và cùng tìm kiếm cơ hội.

Với Việt Nam, tham gia vào những cuộc thảo luận ấy không đơn thuần là góp tiếng nói tại một diễn đàn đa phương. Đó còn là dịp đưa những vấn đề đặt ra từ chính quá trình phát triển trong nước vào nghị trình chung: Nâng cao năng suất, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Khi những ưu tiên trong nước gặp gỡ nhu cầu chung của khu vực, hợp tác APEC có thể trở thành một kênh quan trọng để mở rộng cơ hội phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. Ảnh: TTXVN.

Vị thế được khẳng định bằng năng lực đóng góp

Việt Nam gia nhập APEC năm 1998, từng đảm nhiệm vai trò chủ nhà vào các năm 2006 và 2017. Mỗi lần đăng cai là một dấu mốc trong tiến trình hội nhập, đồng thời tạo thêm cơ hội để Việt Nam thể hiện năng lực tổ chức, thúc đẩy hợp tác và đóng góp vào các vấn đề chung của khu vực.

Lần thứ ba đảm nhận trọng trách này diễn ra trong bối cảnh yêu cầu đối với hợp tác kinh tế khu vực đã khác trước. APEC vẫn là diễn đàn quan trọng để các nền kinh tế thành viên trao đổi, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, nhưng những thách thức mới đòi hỏi cách tiếp cận thực chất hơn, hướng tới các kết quả có thể triển khai và đem lại lợi ích thiết thực.

Chuyến tham dự APEC 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vì vậy mang ý nghĩa đặc biệt. Việt Nam đến Thâm Quyến với tâm thế của một thành viên tích cực, đồng thời chuẩn bị đảm nhận vai trò chủ nhà năm 2027. Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Việt Nam tham gia các hoạt động của APEC 2026 với “tâm thế và trách nhiệm của chủ nhà APEC 2027”, chủ động đóng góp vào quá trình xây dựng văn kiện, đề xuất ý tưởng và đảm nhiệm các vai trò điều phối.

Những đóng góp tại APEC 2026, trong đó có các văn kiện về thương mại số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo và kết nối, cho thấy những vấn đề Việt Nam quan tâm cũng là những lĩnh vực đang được khu vực chú trọng. Đây là cơ sở để Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến phù hợp với ưu tiên phát triển của mình, đồng thời đáp ứng mối quan tâm chung của các nền kinh tế thành viên.

Vị thế của một nước chủ nhà, xét đến cùng, không chỉ được nhìn nhận qua quy mô sự kiện hay khả năng tổ chức các cuộc gặp cấp cao. Điều quan trọng hơn là khả năng tạo dựng không gian đối thoại cởi mở, kết nối những khác biệt về lợi ích và thúc đẩy các sáng kiến có giá trị thực tiễn. Đó cũng là thước đo cho năng lực đóng góp của Việt Nam trong một diễn đàn mà hợp tác dựa trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận.

Để APEC 2027 tạo dấu ấn dài lâu

Với chủ đề “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, APEC 2027 được Việt Nam xác định tập trung vào ba ưu tiên: nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống của người dân.

Ba ưu tiên này phản ánh những yêu cầu thiết thực của khu vực, đồng thời gắn với những bài toán phát triển mà Việt Nam đang nỗ lực giải quyết. Tuy nhiên, để chủ đề và các ưu tiên đi vào thực chất, điều cần thiết là chuyển chúng thành những chương trình hợp tác cụ thể, có khả năng triển khai và tạo ra kết quả sau khi các hoạt động của năm APEC khép lại.

APEC không phải cơ chế có thể thay thế các thỏa thuận thương mại song phương hay buộc các nền kinh tế thành viên thực hiện những cam kết vượt quá đồng thuận chung. Vì vậy, những lĩnh vực có khả năng tạo chuyển biến thực tế như đơn giản hóa thủ tục thương mại, thúc đẩy thương mại không giấy tờ, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, phát triển kỹ năng lao động, cải thiện logistics và kết nối hạ tầng cần được quan tâm. Những sáng kiến thiết thực, phù hợp với nhu cầu của các thành viên sẽ có khả năng tạo đồng thuận và duy trì giá trị lâu dài.

Một yêu cầu khác là bảo đảm những lợi ích từ việc đăng cai được lan tỏa ra ngoài khuôn khổ các hội nghị. Việc tổ chức các hoạt động APEC tại nhiều địa phương, với điểm hội tụ là Phú Quốc, tỉnh An Giang, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, thúc đẩy kết nối và tạo thêm động lực phát triển. Song, như những khuyến nghị từ các chuyên gia, hạ tầng phục vụ sự kiện cần được đặt trong tầm nhìn dài hạn, gắn với khả năng khai thác sau đó và yêu cầu phát triển bền vững. Những vấn đề như nguồn nước, xử lý chất thải, bảo vệ hệ sinh thái ven biển cần được tính đến trong quá trình chuẩn bị.

APEC 2027 vì thế cần được nhìn nhận như một cơ hội phát triển rộng hơn một năm tổ chức sự kiện. Thành công không chỉ nằm ở việc hoàn thành tốt vai trò chủ nhà, mà còn ở những kết nối được hình thành, những sáng kiến được thúc đẩy, những năng lực được nâng lên và những giá trị còn lại sau khi diễn đàn kết thúc.

Việt Nam cam kết là “một chủ nhà tận tâm, lắng nghe để củng cố đồng thuận, kết nối để mở rộng hợp tác, cùng các thành viên tạo nên những kết quả có giá trị dài lâu”. Cam kết ấy đặt ra yêu cầu về sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần chủ động và khả năng chuyển hóa những ưu tiên thành hành động cụ thể.

Từ năm 2006, 2017 đến 2027, hành trình ba lần đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC cũng phản ánh những bước tiến của Việt Nam trong hội nhập và hợp tác khu vực. Nhưng dấu ấn của lần đăng cai này sẽ được quyết định bởi những gì Việt Nam cùng các nền kinh tế thành viên làm được cho tương lai chung. Khi năng lực tổ chức đi cùng năng lực kết nối, khi đối thoại được chuyển hóa thành sáng kiến và hợp tác tạo ra lợi ích thiết thực, APEC 2027 sẽ có cơ hội trở thành một dấu mốc có ý nghĩa lâu dài.

“Chung một đại dương, cùng một tương lai!” – thông điệp Việt Nam gửi tới các nền kinh tế thành viên cũng chính là tinh thần mà nước chủ nhà hướng tới: Cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng mở rộng cơ hội và cùng kiến tạo một chặng đường phát triển thịnh vượng hơn cho khu vực.