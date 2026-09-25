Tử vi dịp Tết Trung thu năm 2026: 4 chòm sao đón vận may rực rỡ và liên tục gặp quý nhân

Giai đoạn quanh Tết Trung thu thường gắn liền với thời khắc trăng tròn viên mãn, mang lại nguồn năng lượng tinh thần tích cực. Theo góc nhìn tử vi phương Tây, đây là thời điểm vận trình khởi sắc mạnh mẽ đối với 4 chòm sao: Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử và Song Ngư. Nhờ tính cách chân thành và khả năng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, những cung hoàng đạo này có cơ hội đón nhận sự hỗ trợ kịp thời từ đồng nghiệp, cấp trên và đối tác.

Sư Tử: Khẳng định năng lực, đón cơ hội thăng tiến

Người thuộc cung Sư Tử vốn nổi bật với phong thái đàng hoàng, hành sự thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm cao. Cách làm việc minh bạch giúp họ chiếm trọn niềm tin từ cấp trên và những tiền bối dày dặn kinh nghiệm.

Trong khoảng thời gian này, các trở ngại vô hình trước đây dần tiêu biến. Sư Tử có thể được lãnh đạo cất nhắc vào các vị trí then chốt, đồng thời đảm nhận dự án quy mô lớn. Những nỗ lực bền bỉ mang lại kết quả xứng đáng thông qua chế độ đãi ngộ tốt và nguồn thu nhập gia tăng đáng kể.

Thiên Bình: Mở rộng hợp tác, tài chính khởi sắc

Thiên Bình luôn duy trì sự tinh tế, chu đáo và phương châm ứng xử dĩ hòa vi quý trong mọi hoàn cảnh. Việc luôn biết nghĩ cho đối phương giúp chòm sao này xây dựng mạng lưới quan hệ xã hội bền vững và đáng tin cậy.

Vào dịp Rằm tháng 8, sự khéo léo đó phát huy tác dụng rõ rệt. Những dự án hợp đồng từng gặp vướng mắc có khả năng được nối lại nhờ người quen hỗ trợ làm cầu nối. Các đối tác quan trọng cũng chủ động hợp tác trở lại, mở ra nhiều đơn hàng mới, giúp phương diện tài chính của Thiên Bình thêm phần dồi dào.

Song Tử: Ý tưởng được đón nhận, tài lộc dồi dào

Với tư duy nhạy bén và tính cách cởi mở, Song Tử sẵn sàng giúp đỡ bạn bè xung quanh mà ít khi toan tính thiệt hơn. Chính sự vô tư này giúp họ tạo dựng được nhiều mối quan hệ quý báu ở đa dạng lĩnh vực ngành nghề.

Giai đoạn này, các kế hoạch sáng tạo ấp ủ bấy lâu của Song Tử có dịp nhận được sự chú ý từ những nhân vật có uy tín trong ngành. Nhờ có thêm nguồn lực thúc đẩy, tiến độ công việc được rút ngắn đáng kể. Song song đó, các khoản thu phụ bên ngoài cũng có tín hiệu tăng trưởng tốt.

Song Ngư: Tháo gỡ khó khăn, tâm thế an nhiên

Song Ngư mang bản tính nhân hậu, bao dung và luôn đối xử với mọi người bằng sự chân tình. Lối sống thiện lương giúp chòm sao này luôn nhận được sự đồng cảm và sẵn lòng giúp đỡ từ những người xung quanh.

Thời điểm quanh Tết Trung thu, những vướng mắc công việc kéo dài có thể được gợi mở hướng giải quyết thông qua lời khuyên từ những người có kinh nghiệm đi trước. Tình hình kinh tế cá nhân dần ổn định trở lại, giúp Song Ngư giải tỏa áp lực và tận hưởng những ngày lễ thảnh thơi, trọn vẹn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm và tham khảo.