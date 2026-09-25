Tử vi 12 cung hoàng đạo 26/9: Bảo Bình bứt phá, năng lực phát huy tối đa

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có một ngày khá sôi động. Công việc có thể xuất hiện một nhiệm vụ bất ngờ nhưng cũng là cơ hội để bạn thể hiện năng lực. Tài chính nên giữ sự tỉnh táo, tránh mua sắm theo cảm xúc. Chuyện tình cảm có tín hiệu mới nếu bạn chủ động trò chuyện.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu nên đi chậm và chắc. Một vấn đề tưởng chừng đã khép lại có thể bất ngờ quay trở lại, buộc bạn phải xử lý dứt điểm. Trong công việc, đừng quá cứng nhắc khi đồng nghiệp đưa ra ý tưởng khác. Tài chính tương đối ổn nếu bạn không chạy theo những lời mời đầu tư thiếu rõ ràng. Về tình cảm, gia đình là nơi giúp bạn lấy lại cân bằng cảm xúc thực tại.

Song Tử (21/5 - 20/6): Song Tử hôm nay có thể nổi bật ở khả năng giao tiếp. Một cuộc trò chuyện ngắn có thể mở ra một ý tưởng thú vị hoặc giúp bạn có thêm các kết nối mới. Công việc thuận lợi hơn khi bạn tập trung vào một mục tiêu thay vì làm quá nhiều việc cùng lúc. Tiền bạc chưa phải lúc thích hợp để mạo hiểm. Tình cảm có thể xuất hiện tín hiệu khó đoán; hãy hỏi trực tiếp thay vì tự suy diễn. Buổi tối thích hợp cho việc học hỏi hoặc lên kế hoạch mới.

Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến công việc và vị trí cá nhân. Một thay đổi trong môi trường làm việc có thể khiến bạn phải thích nghi nhanh. Hãy bình tĩnh trước những lời nhận xét trái chiều. Tài chính ổn định nhưng nên ưu tiên các khoản chi tiêu cần thiết. Trong tình cảm, sự chân thành quan trọng hơn những lời nói hoa mỹ. Một cuộc trò chuyện với người thân có thể giúp bạn giải tỏa áp lực.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có nguồn năng lượng mạnh và dễ trở thành tâm điểm trong tập thể. Một ý tưởng sáng tạo có thể gây chú ý nếu bạn biết trình bày ngắn gọn. Công việc phù hợp với những nhiệm vụ cần sự chủ động. Tuy nhiên, đừng để cái tôi khiến cuộc tranh luận nhỏ trở thành vấn đề lớn. Tình cảm khá sôi nổi, đặc biệt với những người đang tìm kiếm một mối quan hệ mới. Tài chính nên ưu tiên tiết kiệm trong ngày hôm nay.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ cần chú ý đến tiền bạc và các khoản thỏa thuận. Công việc đòi hỏi sự cẩn thận, nhất là giấy tờ, lịch hẹn và con số. Chuyện tình cảm có thể trở nên sâu sắc hơn sau một cuộc nói chuyện thật lòng. Người độc thân nên mở rộng giao tiếp thay vì chỉ chờ đợi. Hãy dành thời gian sắp xếp lại không gian sống để tinh thần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay bước vào một ngày có nhiều năng lượng liên quan đến các mối quan hệ. Công việc có cơ hội tiến triển nếu bạn biết hợp tác khôn khéo. Tài chính nên giữ ở mức an toàn. Trong tình cảm, một vấn đề cũ có thể được nhắc lại nhưng cũng tạo cơ hội để hai người hiểu nhau hơn, đây cũng là ngày thích hợp để nói rõ điều bạn thực sự cần.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp có một ngày thiên về chiều sâu và sự quan sát. Công việc nên ưu tiên hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Tài chính có thể xuất hiện một cơ hội nhỏ nhưng cần kiểm tra thông tin trước khi quyết định. Tình cảm dễ có những cảm xúc khó nói thành lời. Đừng cố đoán suy nghĩ của đối phương; một cuộc trò chuyện thẳng thắn sẽ hiệu quả hơn.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay muốn thay đổi không khí và tìm kiếm cảm giác mới. Một lời mời, cuộc gặp hoặc ý tưởng bất ngờ có thể khiến ngày hôm nay của bạn trở nên thú vị hơn. Công việc thích hợp với việc lập kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo. Tài chính có thể phát sinh khoản chi cho trải nghiệm cá nhân.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Hôm nay, Ma Kết nên tập trung vào gia đình, nhà cửa. Công việc vẫn có thể tiến triển nhưng đừng ôm quá nhiều trách nhiệm. Trong tình cảm, sự quan tâm bằng hành động sẽ có giá trị hơn lời hứa.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Hôm nay, Bảo Bình sẽ có nhiều ý tưởng mới. Hãy ghi lại những ý tưởng xuất hiện trong ngày. Khả năng kết nối, viết lách, trao đổi thông tin hoặc học hỏi có thể được phát huy tối đa. Một cuộc trò chuyện tình cờ có thể mang đến góc nhìn khác về vấn đề bạn đang quan tâm. Tài chính tương đối ổn nhưng không nên quyết định quá nhanh.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày bạn có thể trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn dễ nhạy cảm với lời nói và thái độ của người khác, vì vậy không nên vội kết luận. Công việc cần sự tập trung và khả năng phân biệt điều quan trọng với điều phụ. Tài chính nên ưu tiên an toàn. Trong tình cảm, một người từng xa cách có thể xuất hiện trở lại trong suy nghĩ hoặc có thể liên lạc với bạn.