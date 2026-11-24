Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bạch Dương hôm nay có thể nhận được thông tin hữu ích thông qua một cuộc gặp gỡ hoặc trao đổi công việc. Những ý tưởng từng bị bỏ qua có cơ hội được xem xét lại. Bạn nên chủ động trình bày quan điểm nhưng tránh tranh luận quá gay gắt khi có ý kiến trái chiều. Tài chính tương đối ổn định. Về tình cảm, các cặp đôi nên dành thời gian trò chuyện, tránh để những bất đồng nhỏ kéo dài thành mâu thuẫn lớn.

Kim Ngưu (20/4 - 20/5): Kim Ngưu có xu hướng tập trung vào công việc và những mục tiêu thực tế. Một số nhiệm vụ cần thêm thời gian hoàn thành, nhưng bạn không nên vì nóng lòng mà bỏ qua các bước kiểm tra. Tài chính là vấn đề cần quan tâm trong ngày. Những khoản chi nhỏ liên tiếp có thể khiến ngân sách bị ảnh hưởng đáng kể. Về tình cảm, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm từ một người khá chân thành.

Song Tử (21/5 - 20/6): Trong công việc, một thông tin bất ngờ có thể khiến Song Tử phải thay đổi kế hoạch hoặc điều chỉnh quyết định trước đó. Đừng vội phản ứng khi chưa hiểu đầy đủ sự việc. Tài chính có thể xuất hiện cơ hội kiếm thêm thu nhập, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ chi tiêu thiếu kiểm soát. Bạn nên tránh những lời mời đầu tư hấp dẫn nhưng chưa rõ ràng. Về tình cảm, một cuộc trò chuyện có thể giúp bạn phát hiện suy nghĩ thật của người khác.

Cự Giải (21/6 - 22/7): Cự Giải hôm nay có thể cảm thấy áp lực khi phải xử lý nhiều vấn đề cùng lúc. Một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự kiến khiến bạn phải thay đổi lịch trình. Hãy ưu tiên những việc quan trọng và tránh nhận thêm trách nhiệm khi chưa hoàn thành công việc hiện tại. Tài chính không có biến động quá lớn. Về tình cảm, người độc thân có thể nhận được lời hỏi thăm từ một người từng quen biết.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Sư Tử hôm nay có cơ hội thể hiện năng lực trong môi trường làm việc. Một nhiệm vụ quan trọng hoặc lời đề nghị hợp tác có thể giúp bạn khẳng định vị trí của mình. Tuy nhiên, những thay đổi bất ngờ từ đồng nghiệp hoặc đối tác có thể khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Tài chính có dấu hiệu tích cực, nhất là với người đang kinh doanh hoặc có nguồn thu phụ. Về tình cảm, người đang yêu nên bớt áp đặt và dành cho đối phương cơ hội bày tỏ quan điểm.

Xử Nữ (23/8 - 22/9): Xử Nữ có một ngày phù hợp để rà soát công việc và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Bạn có thể phát hiện một chi tiết bị bỏ sót trong giấy tờ, kế hoạch hoặc thỏa thuận trước đó. Khả năng phân tích giúp bạn xử lý tình huống khá nhanh, nhưng cần góp ý khéo léo để tránh làm mất lòng người khác. Tài chính tương đối ổn định, thích hợp để kiểm tra các khoản thanh toán và lên kế hoạch tiết kiệm. Về tình cảm, người độc thân có thể chú ý đến một người có tính cách điềm đạm.

Thiên Bình (23/9 - 22/10): Thiên Bình hôm nay có thể nhận được một lời mời hợp tác hoặc thông tin liên quan đến công việc từ người quen cũ. Đây là cơ hội để bạn mở rộng quan hệ và tìm kiếm hướng phát triển mới. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ các điều khoản trước khi đồng ý. Tài chính có dấu hiệu cải thiện nhờ một khoản thu phụ hoặc cơ hội hợp tác. Về tình cảm, các cặp đôi có cơ hội giải quyết bất đồng nếu cả hai chịu lắng nghe.

Bọ Cạp (23/10 - 21/11): Bọ Cạp hôm nay có thể phát hiện một thông tin khiến bạn phải suy nghĩ lại về một người hoặc sự việc trong quá khứ. Trong công việc, những vấn đề chưa được giải quyết triệt để có khả năng quay trở lại. Bạn nên kiểm tra dữ liệu, giấy tờ và những cam kết trước đây để tránh phát sinh tranh chấp. Tài chính cần được quản lý thận trọng. Về tình cảm, người độc thân có thể biết được cảm xúc thật của một người thông qua hành động.

Nhân Mã (22/11 - 21/12): Nhân Mã hôm nay có thể có nhiều động lực để mở rộng công việc và thử sức với những hướng đi mới. Một ý tưởng liên quan đến học tập, kinh doanh hoặc phát triển cá nhân có thể xuất hiện. Tuy nhiên, bạn cần cân nhắc khả năng thực hiện trước khi đưa ra quyết định lớn. Bạn nên hạn chế chi tiêu cho du lịch, giải trí và những sở thích nhất thời. Về tình cảm, người độc thân có thể gặp một người có cùng quan điểm sống.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Ma Kết có thể phải đưa ra lựa chọn liên quan đến công việc hoặc định hướng phát triển trong thời gian tới. Một số thay đổi từ cấp trên hoặc đối tác khiến bạn cần điều chỉnh kế hoạch. Đừng quá cứng nhắc khi hoàn cảnh không còn phù hợp với dự tính ban đầu. Tài chính tương đối ổn định, thích hợp để rà soát ngân sách và giải quyết những khoản thanh toán còn tồn đọng. Về tình cảm, các cặp đôi nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn.

Bảo Bình (20/1 - 18/2): Bảo Bình có khả năng nảy ra những ý tưởng khác biệt trong công việc. Một vấn đề tưởng như bế tắc có thể được giải quyết nhờ cách tiếp cận mới. Tuy nhiên, những thay đổi bất ngờ từ đồng nghiệp hoặc đối tác có thể khiến bạn phải điều chỉnh kế hoạch. Tài chính có cơ hội cải thiện thông qua công việc phụ hoặc một dự án sáng tạo. Về tình cảm, người đang yêu nên tránh thái độ lạnh nhạt khi xảy ra bất đồng.

Song Ngư (19/2 - 20/3): Với Song Ngư, hôm nay là ngày bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến công việc hoặc một kế hoạch từng tạm dừng. Đây là thời điểm thích hợp để xem xét lại những mục tiêu cá nhân và tìm kiếm hướng phát triển phù hợp. Tuy nhiên, bạn không nên quyết định chỉ dựa vào cảm xúc hoặc lời khuyên từ người khác. Hãy tránh mua sắm để giải tỏa tâm trạng. Về tình cảm, các cặp đôi nên quan tâm đến cảm xúc của đối phương nhiều hơn.