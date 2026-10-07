Tư vấn Xây dựng Điện 4 (TV4) chốt quyền trả cổ tức 10%, EVN chuẩn bị thu về hơn 14 tỷ đồng

EVN dự kiến nhận hơn 14 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức

Theo thông báo từ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 4 (mã chứng khoán: TV4), doanh nghiệp đã ấn định ngày 15/10/2026 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025. Phương án phân phối lợi nhuận được thực hiện bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương mức chi trả 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu sở hữu. Ngày thanh toán tiền mặt được dự kiến vào 22/10/2026.

Dựa trên khối lượng gần 19,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Tư vấn Xây dựng Điện 4 ước tính phải chi ra 19,8 tỷ đồng cho đợt phân phối lợi nhuận này. Về cơ cấu sở hữu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện đang đóng vai trò là cổ đông lớn duy nhất nắm quyền kiểm soát tại doanh nghiệp với hơn 14,2 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 71,88% vốn điều lệ. Nếu quá trình chi trả diễn ra thành công theo kế hoạch, EVN dự kiến sẽ thu về hơn 14 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng giá trị cổ tức của đợt này.

Biến động thượng tầng và bức tranh kinh doanh bán niên

Kế hoạch chi trả cổ tức của Tư vấn Xây dựng Điện 4 thu hút sự chú ý khi diễn ra ngay sau những biến động nghiêm trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 12/06/2026, công ty đã chính thức nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hàng loạt nhân sự chủ chốt. Danh sách các cá nhân bị áp dụng biện pháp tạm giam bao gồm ông Lê Cao Quyền - Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Cao Hỷ - Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Như Đông - Phó Tổng Giám đốc và bà Trần Lê Thanh Bình - Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

Bất chấp những biến động lớn ở thượng tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2026 vẫn ghi nhận kết quả tích cực. Báo cáo tài chính bán niên cho thấy Tư vấn Xây dựng Điện 4 đạt lợi nhuận sau thuế hơn 7 tỷ đồng, tăng 21,47% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc tổng doanh thu của công ty tăng trưởng 7,18%. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu ghi nhận sự đóng góp tích cực từ hoạt động tài chính với mức thu hơn 2,5 tỷ đồng, tăng vọt 76,12% so với cùng kỳ năm 2025.