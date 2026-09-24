Tư vấn Xây dựng Điện 1 (TV1): Chi hơn 40 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt, lợi nhuận bán niên đi lùi

Chốt quyền cổ tức tiền mặt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận về gần 22 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 thông báo ngày 8/10 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025. Tương ứng với lịch trình này, ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào ngày 7/10. Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được phê duyệt, doanh nghiệp sẽ chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương đương mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng.

Nguồn vốn thực hiện chi trả được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025 trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty. Thời gian thanh toán cổ tức cho các nhà đầu tư được dự kiến vào ngày 29/10.

Với gần 26,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, ước tính doanh nghiệp cần chi ra hơn 40 tỷ đồng để hoàn tất đợt phân phối lợi nhuận này. Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang giữ vị thế là cổ đông lớn nhất sở hữu hơn 14,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 54,34% vốn điều lệ. Căn cứ theo tỷ lệ này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến thu về gần 22 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức sắp tới.

Lợi nhuận bốc hơi 10% sau soát xét, Chủ tịch Hội đồng quản trị vướng lao lý

Về bức tranh tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã qua soát xét với những con số sụt giảm. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 58 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này ghi nhận giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, so với số liệu tự lập trước đó, lợi nhuận sau soát xét của doanh nghiệp đã giảm tới 10%. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự chênh lệch này được ban lãnh đạo công ty giải trình là do chi phí quản lý doanh nghiệp sau khi kiểm toán viên đánh giá lại đã tăng thêm hơn 6 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra trong khoảng thời gian bộ máy thượng tầng có biến động nghiêm trọng. Vào tháng 5 vừa qua, cơ quan doanh nghiệp đã phát đi thông tin về việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị khởi tố và bắt tạm giam. Các biện pháp tố tụng này được thi hành theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Bộ Công an.