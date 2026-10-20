Tư vấn việc làm giúp người lao động thoát nghèo bền vững

Tư vấn việc làm cho người lao động đóng vai trò quan trọng để người dân tiếp cận cơ hội việc làm.

Kết nối đúng nhu cầu, mở rộng cơ hội việc làm

Với nhiều hộ nghèo, thiếu việc làm ổn định và hạn chế về kỹ năng nghề là những rào cản lớn trên hành trình cải thiện đời sống. Không ít lao động ở khu vực nông thôn, miền núi có nhu cầu tìm việc nhưng chưa nắm bắt đầy đủ thông tin tuyển dụng, chưa biết lựa chọn công việc phù hợp hoặc thiếu kỹ năng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Bởi vậy, tư vấn, giới thiệu việc làm không đơn thuần là cung cấp thông tin tuyển dụng mà còn là cầu nối giúp người lao động tiếp cận thị trường lao động, xác định hướng đi phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình. Đối với người nghèo, đây còn là bước quan trọng để chuyển từ sinh kế bấp bênh sang việc làm có thu nhập ổn định hơn.

Người lao động có thu nhập ổn định sau khi được tư vấn việc làm.

Tại Tuyên Quang, cùng với các chính sách thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh, hoạt động kết nối cung - cầu lao động đang được tăng cường. Những dự án mới đi vào vận hành, các khu, cụm công nghiệp từng bước được lấp đầy đã mở rộng nhu cầu tuyển dụng, tạo thêm lựa chọn việc làm cho người dân ngay tại quê hương.

Trong tháng 9, Tuyên Quang đã tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho gần 45.000 lượt người lao động. Kết quả này cho thấy vai trò của các hoạt động hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin, tìm kiếm việc làm và lựa chọn hướng đào tạo phù hợp.

Ông Nguyễn Đức Chính, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang, cho biết đơn vị chủ động làm việc với các nhà đầu tư ngay từ khi dự án triển khai để nắm bắt nhu cầu về số lượng lao động, trình độ chuyên môn. Trên cơ sở đó, Trung tâm phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, hướng tới giúp người học có việc làm sau đào tạo.

Cách làm này có ý nghĩa thiết thực đối với lao động nghèo, nhất là những người ít có điều kiện tiếp cận thông tin thị trường lao động. Thay vì tìm việc tự phát, người lao động có thể được tư vấn về vị trí tuyển dụng, yêu cầu công việc và cơ hội học nghề trước khi quyết định lựa chọn.

Các phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm cũng tạo điều kiện để người lao động gặp gỡ trực tiếp nhà tuyển dụng, tìm hiểu về mức thu nhập, điều kiện làm việc và chế độ dành cho người lao động. Qua đó, khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp với khả năng tiếp cận việc làm của người dân từng bước được thu hẹp.

Những cơ hội này giúp người lao động có thêm lựa chọn ngoài sản xuất nông nghiệp, đồng thời tạo điều kiện để thanh niên ở nông thôn, miền núi tìm kiếm việc làm mà không nhất thiết phải rời quê đi làm ăn xa.

Anh Nguyễn Văn Hùng, người dân xã Sơn Dương, là một trong những lao động lựa chọn làm việc tại nhà máy sản xuất linh kiện điện tử trong khu vực. Anh Hùng chia sẻ, thu nhập của anh đạt khoảng 7 - 10 triệu đồng/tháng. Nguồn thu nhập ổn định giúp gia đình anh cải thiện đời sống so với thời gian chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp.

Gắn tư vấn việc làm với đào tạo nghề và giảm nghèo bền vững

Để người nghèo có thể tận dụng cơ hội từ các dự án đầu tư mới, tư vấn việc làm cần được triển khai đồng bộ với đào tạo nghề, hỗ trợ nâng cao kỹ năng và theo dõi kết quả sau tuyển dụng. Đây là hướng đi giúp chính sách giải quyết việc làm gắn chặt hơn với mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Theo định hướng của tỉnh Tuyên Quang, các cơ sở đào tạo nghề được yêu cầu tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, triển khai mô hình đào tạo theo địa chỉ và chú trọng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp cho người học. Cùng với đó, các phiên giao dịch việc làm tiếp tục được tổ chức để đưa thông tin tuyển dụng đến gần hơn với người lao động.

Người lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Đối với nhóm lao động nghèo, việc tư vấn cần xuất phát từ điều kiện thực tế của từng người. Người chưa có nghề cần được định hướng học nghề phù hợp; lao động đã có kinh nghiệm cần được kết nối với công việc tương ứng; còn những người gặp khó khăn về đi lại, điều kiện gia đình cần được cung cấp thông tin rõ ràng về địa điểm làm việc, thời gian, thu nhập và các chế độ liên quan.

Đặc biệt, tại địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông tin việc làm cần được truyền tải bằng những hình thức dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện của người dân. Việc phối hợp giữa chính quyền cơ sở, cơ quan dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sẽ giúp quá trình tư vấn sát thực tế hơn, hạn chế tình trạng người lao động thiếu thông tin hoặc lựa chọn công việc không phù hợp.

Một yêu cầu quan trọng khác là nâng cao chất lượng việc làm. Người lao động nghèo không chỉ cần một công việc trước mắt mà còn cần cơ hội duy trì việc làm lâu dài, cải thiện tay nghề và tăng thu nhập theo thời gian. Vì vậy, bên cạnh việc giới thiệu vị trí tuyển dụng, cần quan tâm đến điều kiện làm việc, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi theo quy định.

Về lâu dài, hiệu quả của công tác tư vấn việc làm không nên chỉ được đánh giá bằng số lượt người được tư vấn hay số phiên giao dịch được tổ chức, mà cần gắn với số người có việc làm thực tế, khả năng duy trì việc làm và mức độ cải thiện thu nhập sau một thời gian làm việc. Với nhóm hộ nghèo, việc theo dõi kết quả này càng có ý nghĩa, bởi mục tiêu cuối cùng không chỉ là đưa người lao động vào thị trường lao động mà còn giúp gia đình có nền tảng sinh kế vững chắc hơn.

Tuyên Quang đặt mục tiêu thu hút khoảng 150 dự án mới trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng vốn đầu tư tăng thêm dự kiến từ 70.000 - 75.000 tỷ đồng. Nếu nhu cầu tuyển dụng từ các dự án được kết nối hiệu quả với lực lượng lao động địa phương, đây sẽ là cơ hội để mở rộng việc làm, phát triển nguồn nhân lực và tạo thêm động lực giảm nghèo.