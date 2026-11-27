Đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Quang cảnh cuộc họp.

2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được xem xét, tuyển chọn tại cuộc họp gồm: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen lúa nếp Lẩu Cáy và lúa Râu tại Lào Cai” do Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Trung tâm Tài nguyên thực vật đăng ký chủ trì thực hiện; “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông ở phía Tây tỉnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch bền vững” do Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đăng ký chủ trì thực hiện.

Đại diện Trung tâm Tài nguyên thực vật thuyết minh về nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen lúa nếp Lẩu Cáy và lúa Râu tại Lào Cai”.

Trên cơ sở hồ sơ thuyết minh của các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn, các chuyên gia phản biện và thành viên hội đồng đã tập trung thảo luận, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, sản phẩm dự kiến và khả năng ứng dụng thực tiễn của từng nhiệm vụ.

Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản tỉnh Lào Cai phát biểu tại cuộc họp.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen lúa nếp Lẩu Cáy và lúa Râu tại Lào Cai”, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng cho rằng việc triển khai nhiệm vụ là rất cần thiết để bảo tồn 2 giống lúa này và cơ bản 2 thuyết minh đều đáp ứng yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ thêm nội dung về tập huấn, cân nhắc việc thực hiện thí nghiệm thời vụ; kê khai kinh phí cụ thể, phù hợp với dự toán tổng thể; phân tích sâu hơn về tổng quan nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật.

Đại diện Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái thuyết minh về nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông ở phía Tây tỉnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch bền vững”.

Đối với nhiệm vụ “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong của người Mông ở phía Tây tỉnh Lào Cai gắn với phát triển du lịch bền vững”, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chủ nhiệm đề tài.

Việc triển khai đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa có nguy cơ bị mai một. Tuy nhiên, cần điều chỉnh lại tên đề tài do nghệ thuật vẽ hoa văn đã được công nhận là di sản; làm rõ các văn bản cam kết, đơn vị tiếp nhận...

Đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Sau thời gian làm việc khoa học, nghiêm túc, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá cao, chấm điểm đủ điều kiện thông qua đối với 2 nhiệm vụ do Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái làm chủ nhiệm đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng thời, đề nghị các chủ nhiệm đăng ký thực hiện nhiệm vụ tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.