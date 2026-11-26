Đồng chí Trần Ngọc Luận - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được xem xét, tuyển chọn tại cuộc họp gồm: “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá tầm Xibêri trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, do Trung tâm Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản nước ngọt miền Bắc đăng ký chủ trì thực hiện; “Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm có giá trị gia tăng từ quả chuối xanh và hoa bắp chuối trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đăng ký chủ trì thực hiện.

Đại diện Trung tâm Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản nước ngọt miền Bắc thuyết minh về nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá tầm Xibêri trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Tại cuộc họp, các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã trình bày về tính cấp thiết của đề tài, những nội dung nghiên cứu, giá trị nổi bật, thời gian, địa điểm, kinh phí thực hiện và hiệu quả ứng dụng của đề tài.

Các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến đối với từng nhiệm vụ; trong đó nhấn mạnh những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng nghiên cứu và hiệu quả triển khai sau khi nhiệm vụ được phê duyệt.

Đại diện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thuyết minh về nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm có giá trị gia tăng từ quả chuối xanh và hoa bắp chuối trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Cụ thể, đối với nhiệm vụ “Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất giống cá tầm Xibêri trên địa bàn tỉnh Lào Cai” cần làm rõ hiệu quả kinh tế, bổ sung tính mới, phương án tài chính, ngân sách đối ứng; rà soát lại cơ sở pháp lý và thời gian của dự án.

Về nhiệm vụ “Nghiên cứu công nghệ chế biến một số sản phẩm có giá trị gia tăng từ quả chuối xanh và hoa bắp chuối trên địa bàn tỉnh Lào Cai”, cần làm rõ hơn nữa phần tổng quan, mục tiêu cụ thể, thực trạng vùng nguyên liệu, bổ sung thành phần hóa học, quy trình công nghệ tương ứng với mỗi sản phẩm...

Đồng chí Trần Ngọc Luận phát biểu tại cuộc họp.

Sau thời gian làm việc khoa học, nghiêm túc, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đã đánh giá chấm điểm đối với từng nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị các chủ nhiệm đăng ký thực hiện nhiệm vụ tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ theo quy định.