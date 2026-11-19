Một trong những hướng phát triển đáng chú ý của vận tải cơ Il-76 là chuyển đổi khung thân vận tải thành máy bay tiếp dầu trên không.

Biến thể Il-78 ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu cho máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và một số loại máy bay chuyên dụng.

Đây là nhiệm vụ đòi hỏi hệ thống bơm nhiên liệu, thiết bị truyền nhiên liệu và khả năng phối hợp chính xác giữa máy bay tiếp dầu với máy bay nhận nhiên liệu.

Việc lựa chọn Il-76 làm nền tảng mang lại lợi thế về kích thước và tải trọng. Khoang thân lớn cho phép lắp đặt các thùng nhiên liệu chuyên dụng, trong khi kết cấu máy bay có khả năng mang khối lượng lớn.

Các phiên bản Il-78 được trang bị hệ thống tiếp dầu với những cụm ống mềm và phễu tiếp nhận nhiên liệu, cho phép máy bay khác kết nối trong quá trình bay.

Vai trò của Il-78 thể hiện rõ trong hoạt động của không quân tầm xa. Khi được tiếp nhiên liệu trên không, máy bay chiến đấu có thể kéo dài thời gian hoạt động, giảm nhu cầu hạ cánh để nạp nhiên liệu và mở rộng bán kính nhiệm vụ.

Điều này đặc biệt quan trọng đối với những quốc gia có lãnh thổ rộng hoặc muốn triển khai máy bay đến khu vực cách xa căn cứ.

Nga tiếp tục phát triển phiên bản Il-78M-90A trên cơ sở Il-76MD-90A. Máy bay sử dụng động cơ PS-90A-76 và hệ thống tiếp nhiên liệu mới.

Theo thông tin được công bố tại triển lãm hàng không MAKS 2019, biến thể này có thể chuyển giao lượng nhiên liệu từ 47 đến 78 tấn tùy điều kiện và cấu hình khai thác.

Không chỉ Nga, một số quốc gia khác cũng khai thác các phiên bản Il-78. Ấn Độ sử dụng Il-78MKI để hỗ trợ hoạt động của máy bay chiến đấu, trong khi Pakistan có Il-78MP.

Algeria cũng vận hành các máy bay tiếp dầu thuộc dòng Il-78. Sự hiện diện tại nhiều lực lượng không quân cho thấy nhu cầu về tiếp dầu trên không không chỉ giới hạn ở những cường quốc quân sự lớn.

Tuy nhiên, máy bay tiếp dầu cũng đối mặt với những rủi ro tương tự vận tải cơ. Trong vùng trời có hệ thống phòng không đối phương, Il-78 khó có thể hoạt động gần khu vực chiến đấu nếu không có biện pháp bảo vệ thích hợp.

Bởi vậy, máy bay thường thực hiện nhiệm vụ tại những khu vực được kiểm soát hoặc cách xa tuyến giao tranh trực tiếp.

Từ một thiết kế vận tải, Il-76 đã trở thành nền tảng cho năng lực tiếp dầu trên không, góp phần mở rộng phạm vi hoạt động của nhiều lực lượng không quân.