Tư vấn phong thủy: Loanh quanh giếng trời

Nhu cầu của con người vừa phức tạp, đa dạng, vừa có khi rất đơn giản. Thử đặt câu hỏi với nhiều đối tượng, lứa tuổi, giới tính khác nhau về điều họ mong muốn ở ngôi nhà, câu trả lời sẽ vô cùng phong phú: Từ quy mô, công năng đến kỹ thuật, thẩm mỹ và cả những nhu cầu tinh thần. Trong vô số câu hỏi khi xây nhà, giếng trời thường nằm ở một câu hỏi tưởng đơn giản mà không dễ trả lời: Có cần thiết không, và nếu cần thì nên làm thế nào cho hài hòa công năng và phong thủy?

Tự nhiên như hít thở, ngỡ ngàng khi thiếu thốn

Nhu cầu thông thoáng, khả năng “hô hấp” của ngôi nhà ngày càng trở nên đáng quan tâm trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mật độ xây dựng dày đặc và sức ép “nén” của đô thị. Những xu hướng như ở chung cư cao tầng hay “bỏ phố về quê” cũng ít nhiều cho thấy nhu cầu tìm kiếm một môi trường sống có khoảng thở tốt hơn. Khi không thể mở rộng ra ngoài, con người buộc phải xoay xở trong giới hạn có thể: Tổ chức khoảng trống, mở cửa, tạo đối lưu hoặc sử dụng các thiết bị cơ khí.

Mâu thuẫn cơ bản của nhà phố là cần thêm diện tích sử dụng nhưng lại thiếu khoảng trống thông thoáng. Mở ra khoảng trống có thể gây giảm diện tích sàn, nên trong điều kiện “tấc đất tấc vàng”, nhiều gia đình chấp nhận sự bí bách như một cái giá phải trả. Nhưng chuyện “khó thở” không chỉ là vấn đề thông khí. Kỹ thuật hiện đại có thể giải quyết khá nhiều yêu cầu về thông gió, chiếu sáng trong cao ốc, văn phòng, khách sạn… V

ấn đề trở nên thú vị khi cái giếng trời quen thuộc được đặt lên vai quá nhiều “nhiệm vụ”: Thông thoáng, chiếu sáng, phong thủy, cảnh quan, truyền thống, thậm chí cả tâm linh. Vậy giếng trời có thực sự “đa nhiệm” đến thế không?

Trước hết, cần thừa nhận một điều rất đời thường: Nhà bí bách, tối tăm thì khó có thể gọi là một môi trường sống tốt. Con người có thể tiết giảm nhiều nhu cầu, nhưng không thể sống lâu dài mà thiếu không khí, ánh sáng và điều kiện nhiệt ẩm phù hợp.

Trong kiến trúc nhà phố, khoảng sân trong, sân sau, khoảng thông tầng hay giếng trời đều có thể đóng vai trò như những “lá phổi” nhỏ. Các dữ liệu liên thông với y tế và xây dựng của WHO cũng ghi nhận: Thiết kế thông gió tự nhiên hợp lý sẽ hỗ trợ trao đổi không khí và làm mát công trình, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khí hậu, chất lượng không khí bên ngoài và cách tổ chức từng vùng cư trú cụ thể.

Ở Việt Nam, yêu cầu về thông gió và chiếu sáng tự nhiên cũng đã được đặt trong các tài liệu tiêu chuẩn, quy chuẩn về nhà ở và công trình. Các tài liệu tiêu chuẩn - quy chuẩn của Bộ Xây dựng cũng nêu rõ yêu cầu thiết kế phải chú ý đến thông gió, chiếu sáng tự nhiên với tỷ lệ phần trăm diện tích phải chừa khoảng trống thông thoáng được xác định trong cấp phép xây dựng(*).

Còn xét về kinh nghiệm dân gian và phong thủy, ánh sáng mặt trời, hay Dương quang, là một yếu tố quan trọng của môi trường sống. Những vùng khuất sáng, ẩm thấp, tù hãm dễ tạo cảm giác nặng nề và bất lợi cho sinh hoạt. Vì vậy, giếng trời có thể được hiểu như một giải pháp góp phần điều hòa Âm - Dương trong nhà. Với nhà ống dài, khoảng giữa thường là nơi ánh sáng và thông gió tự nhiên khó tiếp cận; mở giếng trời tại đây có thể giúp đưa ánh sáng xuống, tạo đối lưu và giảm cảm giác tù túng.

Không nên rập khuôn, có buông có giữ

Tuy nhiên, không phải nhà nào cũng cần giếng trời ở giữa. Nếu nhà không quá dài, diện tích nhỏ, các phòng đều có thể tiếp cận cửa sổ hoặc khoảng thoáng bên ngoài thì thông gió ngang, kết hợp khoảng thông thiên phía sau, có khi hiệu quả hơn.

Mở nhiều giếng trời theo một khuôn mẫu cố định thậm chí có thể phản tác dụng. Ánh nắng quá mạnh gây chói và tăng nhiệt; mưa tạt, gió lốc hoặc nước mưa thoát không tốt lại tạo ra thấm dột, ẩm thấp. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới, mở và che phải đi cùng nhau. Giếng trời vì thế cần được tính đến bức xạ mặt trời, hướng gió theo mùa, khả năng che chắn và thu thoát nước.

Phong thủy có quan niệm “tụ thủy tắc khí bất tán”. Tuy nhiên, tụ thủy không có nghĩa là để nước ứ đọng; nước phải có đến, có luân chuyển và có đi. Vì vậy, yếu tố nước tại giếng trời có thể kết hợp với điều kiện môi sinh và cảnh quan, chẳng hạn hồ cảnh nhỏ, thác nước tuần hoàn, bể cá hoặc non bộ. Những tiểu sơn thủy ấy, nếu được tổ chức đúng mức, vừa tạo điểm nhấn thư giãn, vừa đưa một hình ảnh quen thuộc của văn hóa cảnh quan phương Đông vào đời sống hiện đại.

Giếng trời cũng không nên bị biến thành một “cái lỗ” thuần túy thông khí. Có thể kết hợp nó với cầu thang, hành lang, trục giao thông đứng và ngang; bố trí cây xanh, chỗ ngồi hoặc một khoảng sinh hoạt nhỏ. Với mái che, có thể sử dụng loại cố định hoặc di động tùy hướng nắng, hướng mưa và cách sử dụng. Và giếng trời không nhất thiết phải là một ô trống bằng nhau thẳng đều từ trên xuống dưới. Nó có thể mở nhiều tầng này mà ít ở tầng khác, hay lệch trục với nhau, hoặc thông tầng cục bộ trong một vài tầng… tùy theo vùng cần hỗ trợ, giá trị của khoảng giếng trời ở tầng đó, và khẳ năng xử lý tương ứng.

Nếu giếng trời là khoảng sân lộ thiên hoàn toàn, cần đặc biệt chú ý xử lý kỹ nền, tường, khe tiếp giáp, thu nước và chống thấm. Khi đó giếng trời mới thực sự có giá trị bởi nó tạo ra chất lượng sống kèm theo thuận tiện về bảo trì, duy tu, chứ không thuần là một khoảng trống mà lại lắm điều phiền phức, tốn kém.

Cần đủ - đúng - đáng, rồi đến đẹp - độc

Cũng vì cần dung hòa cả công năng và phong thủy, chuyện mở giếng trời có thể quy về ba chữ “đủ - đúng - đáng” trước tiên, rồi mới đến “đẹp - độc”.

Để thông thoáng thì trước hết phải xác định vùng nào đang thiếu ánh sáng, thiếu gió, có nguy cơ ẩm thấp… để mở giếng trời vừa đủ. Muốn tạo đối lưu thì phải xem xét đường đi của gió vào và gió ra, không mở tràn lan hoặc mở những khoảng không thực sự cần thiết.

Kinh tế cũng là một phần của phong thủy đời sống. Mở giếng trời đồng nghĩa với mất một phần diện tích sàn; đồng thời phải đầu tư thêm cho lan can, cửa, tường, sơn, chống thấm, mái che và thu nước. Nói cách khác, giếng trời tạo thêm một “mặt tiền” bên trong nhà. Vì vậy, không thể chỉ nhìn vào phần diện tích bị mất mà phải tính đến giá trị sử dụng và chất lượng môi trường sống mà khoảng trống ấy mang lại.

Do đó, giếng trời không nên có một công thức chung. Đây là một bài toán “may đo”, phụ thuộc vào hình thế khu đất, chiều sâu nhà, hướng nắng, hướng gió, điều kiện khí hậu, cấu trúc công trình và nhu cầu của người ở.

Xét về phong thủy, giếng trời cũng không đơn giản là chuyện chọn một vị trí “hợp tuổi” rồi đặt vào đó. Nội khí của ngôi nhà là một hệ thống liên kết trong - ngoài, trên - dưới; vị trí giếng trời cần được xem trong tổng thể ấy, cùng với điều kiện môi trường và giải pháp kỹ thuật - kiến trúc. Vì vậy, không nên tuyệt đối hóa chuyện “hao tài, tán khí” chỉ vì giếng trời nằm ở một vị trí nào đó.

Sau cùng mới là câu chuyện đẹp và độc. Giếng trời có thể trở thành nơi thể hiện dấu ấn của kiến trúc sư và cá tính của gia chủ: Vườn khô, vườn ướt, hồ cảnh, non bộ, cây xanh, chỗ ngồi thưởng ngoạn hay một điểm nhấn nghệ thuật. Nhà mang hơi hướng cổ điển, Đông Dương có thể xử lý giếng trời bằng gạch, khung và đường nét tương ứng; nhà mộc mạc Việt Nam hoặc tối giản Nhật Bản đôi khi chỉ cần một bồn cây, một chiếc lu nước cũng đủ tạo nên điểm nhấn.

Giếng trời vì thế không chỉ là nơi “thông lên trời”, mà là một khoảng chuyển tiếp giữa con người và tự nhiên, giữa nội khí và ngoại khí, giữa công năng và cảm thụ. Làm giếng trời nếu mở đóng linh hoạt vẫn tốt hơn là bị động phiền phức, cũng không phải vì phong thủy mà băn khoăn chuyện giữ hay bỏ. Điều quan trọng là hiểu ngôi nhà, hiểu khí hậu, hiểu người ở và biết khi nào cần mở, mở bao nhiêu, mở ở đâu với các điều kiện đi kèm như một cái giá tương xứng với chất lượng sống đạt được.

Đó cũng là tinh thần cốt lõi của phong thủy trong kiến trúc: Thuận theo tự nhiên, cân bằng thay vì cực đoan, và biết dung hòa để phát triển bền vững.

Bài: ThS-KTS Hà Anh Tuấn - Ảnh: Khánh Phương

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(*) QCVN 04-3:2026/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình dân dụng - Phần 3: Công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, được ban hành kèm theo Thông tư 61/2026/TT-BXD ngày 30.7.2026 của Bộ Xây dựng và có hiệu lực từ ngày 1.2.2027 (thay thế quy chuẩn cũ QCVN 09:2017/BXD). Nội dung Quy chuẩn mới có Tiếp cận quản lý toàn diện: Quy chuẩn mới mở rộng phạm vi kiểm soát, bao quát toàn bộ vòng đời công trình gồm giai đoạn thiết kế, thi công đến vận hành, thay vì chỉ tập trung vào một số hạng mục riêng lẻ như trước. Các yêu cầu kỹ thuật chính bao gồm: Kiểm soát hiệu quả năng lượng của lớp vỏ công trình (tường, mái, kính cách nhiệt...); Hệ thống chiếu sáng nhân tạo tối ưu; Hệ thống điều hòa không khí và thông gió… Quy chuẩn này hướng đến mục tiêu: Hoàn thiện hành lang pháp lý, thúc đẩy thiết kế kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải trong ngành xây dựng.