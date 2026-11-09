Tư vấn pháp luật về các lĩnh vực pháp lý liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh

Các đại biểu dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo: Hiệp hội Pháp chế Doanh nghiệp Việt Nam; Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ); Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (Hà Nội) cùng hơn 100 luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Lãm, Chủ tịch Hiệp hội Pháp chế Doanh nghiệp Việt Nam truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề: ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong công tác thi hành pháp luật; nâng cao năng lực quản trị trong các công ty, tổ chức hành nghề tư vấn, trong đó có ứng dụng AI trong nâng cao năng lực, hiệu quả điều hành của lãnh đạo công ty hành nghề tư vấn; một số định hướng lớn trong chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2026; giải pháp gắn kết luật sư và doanh nghiệp, Hiệp Hội doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Bà Phạm Thuý Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được phổ biến các nội dung tổng quan về chính sách thuế và những thay đổi của pháp luật thuế; cập nhật các quy định mới về thuế và quản lý thuế; phân tích những thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; xác định các vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh cần chủ động rà soát và điều chỉnh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế; những khuyến cáo cần thiết cho doanh nghiệp về vấn để thực thi pháp luật thuế…

Ông Nguyễn Hồng Bách, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, luật sư, doanh nghiệp đã trao đổi thảo luận một số giải pháp về: nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; gắn kết luật sư và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro pháp lý về thuế.

Hội nghị là dịp để trao đổi, tìm giải pháp đưa những định hướng của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 84/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 đi vào thực tiễn tại địa phương.

Đây cũng là dịp để đội ngũ luật sư được bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng tư vấn và áp dụng hiệu quả những kiến thức đã được tập huấn vào công việc hàng ngày; đồng thời trao đổi để hiểu rõ hơn những khó khăn của doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện được vấn đề, lựa chọn được cách xử lý phù hợp.