Tư vấn lãnh sự Việt Nam - Australia lần thứ 20: Thúc đẩy hợp tác lãnh sự, bảo đảm quyền lợi công dân

Toàn cảnh cuộc Tư vấn lãnh sự Việt Nam - Australia lần thứ 20. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu tại cuộc họp, phía Việt Nam nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Australia tiếp tục phát triển thực chất, tin cậy và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục và lao động giữa hai nước không ngừng mở rộng. Trong bối cảnh đó, công tác lãnh sự và bảo hộ công dân giữ vai trò then chốt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chủ động và kịp thời hơn nữa giữa các cơ quan quản lý hai bên.

Cục trưởng Cục Lãnh sự Doãn Hoàng Minh phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Tại cuộc họp, hai Bên đã trao đổi thẳng thắn và xây dựng về các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân hai nước trong việc xuất nhập cảnh, cư trú, học tập và làm việc.

Đặc biệt, hai Bên đã dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận các phương án phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo hộ công dân khi xảy ra các tình huống khủng hoảng, thiên tai hay dịch bệnh. Việc thiết lập các kênh thông tin liên lạc khẩn cấp được hai Bên nhấn mạnh nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh và an toàn tối đa cho công dân trong tình huống khủng hoảng.

Bên cạnh đó, hai Bên cũng nhất trí đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật sở tại, hạn chế tình trạng vi phạm quy định về cư trú và lao động.

Vụ trưởng Vụ Lãnh sự và Quản lý khủng hoảng Australia Elizabeth McGregor phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Trải qua 20 kỳ tổ chức, cơ chế Tư vấn lãnh sự Việt Nam - Australia tiếp tục khẳng định vai trò là kênh đối thoại định kỳ quan trọng và hiệu quả, giúp tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Hai Bên nhất trí tiếp tục duy trì, phát huy tối đa cơ chế này nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc thúc đẩy giao lưu nhân dân và góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.