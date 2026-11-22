Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; ông Huỳnh Nam Thắng, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng miền Nam đồng chủ trì chương trình. Chỉ huy các cơ quan đơn vị, đoàn công tác tư vấn hướng nghiệp, đặc biệt là sự có mặt của các hạ sĩ quan, binh sĩ chuẩn bị xuất ngũ năm 2027.

Ban tổ chức cung cấp thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của Sun Group Vùng miền Nam, tư vấn lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện gia đình của các hạ sĩ quan, binh sĩ, đồng thời phổ biến chế độ, chính sách, ưu đãi của Tập đoàn. Đại diện Sun Group Vùng miền Nam trực tiếp trao đổi, giải đáp những thắc mắc liên quan đến việc làm, điều kiện học tập, đào tạo và thu nhập sau khi tốt nghiệp, giúp hạ sĩ quan, binh sĩ có thêm thông tin, lựa chọn hướng đi phù hợp cho bản thân sau khi xuất ngũ.

Các đại biểu tham dự chương trình chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Trần Nguyên Lai, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nêu rõ, chương trình tư vấn, hướng nghiệp là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, trách nhiệm, tình cảm của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đối với công tác hậu phương quân đội. Đây là việc làm nhằm cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong việc chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, sớm ổn định cuộc sống. Sự kiện cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Tập đoàn Sun Group đối với Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Chương trình góp phần giúp mỗi chiến sĩ chuẩn bị tốt hành trang, tâm thế và bản lĩnh khi trở về địa phương tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội cụ Hồ”, người chiến sĩ “Cảnh sát biển” tích cực học tập, lao động, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.