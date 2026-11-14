Tư vấn, hoàn thiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo
Ngày 14/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức buổi tư vấn, đánh giá và hướng dẫn hoàn thiện ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Tham gia buổi tư vấn có 15 tác giả, nhóm tác giả có ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo.
Tại buổi tư vấn, chuyên gia tập trung phân tích, đánh giá tính mới, tính sáng tạo, cơ sở khoa học và công nghệ, tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội và tiềm năng ứng dụng, nhân rộng của từng ý tưởng, dự án. Đồng thời tư vấn về nhu cầu thị trường, khách hàng mục tiêu, lợi thế cạnh tranh, khả năng thương mại hóa sản phẩm, phương án sản xuất, kinh doanh và huy động nguồn lực triển khai.
Thông qua trao đổi trực tiếp với từng tác giả, nhóm tác giả, chuyên gia chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và rủi ro trong từng dự án; hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương án triển khai và hồ sơ dự thi. Bên cạnh đó, các tác giả được tư vấn, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, thuyết minh dự án.
Buổi tư vấn nhằm nâng cao chất lượng các ý tưởng, dự án, giúp các tác giả hoàn thiện sản phẩm, củng cố phương án kinh doanh, nâng cao tính khả thi và tiềm năng thương mại hóa, qua đó chuẩn bị tốt cho vòng chung khảo Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2026.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tu-van-hoan-thien-cac-y-tuong-du-an-khoi-nghiep-sang-tao-5108410.html