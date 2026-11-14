Tư vấn, hoàn thiện các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo

Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả khởi nghiệp hoàn thiện sản phẩm

Tại buổi tư vấn, chuyên gia tập trung phân tích, đánh giá tính mới, tính sáng tạo, cơ sở khoa học và công nghệ, tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội và tiềm năng ứng dụng, nhân rộng của từng ý tưởng, dự án. Đồng thời tư vấn về nhu cầu thị trường, khách hàng mục tiêu, lợi thế cạnh tranh, khả năng thương mại hóa sản phẩm, phương án sản xuất, kinh doanh và huy động nguồn lực triển khai.

Tác giả dự án khởi nghiệp tham gia buổi tư vấn

Tác giả dự án khởi nghiệp tham gia buổi tư vấn

Chuyên gia hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả kỹ năng thuyết trình

Thông qua trao đổi trực tiếp với từng tác giả, nhóm tác giả, chuyên gia chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế và rủi ro trong từng dự án; hướng dẫn các tác giả, nhóm tác giả bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương án triển khai và hồ sơ dự thi. Bên cạnh đó, các tác giả được tư vấn, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, thuyết minh dự án.

Buổi tư vấn nhằm nâng cao chất lượng các ý tưởng, dự án, giúp các tác giả hoàn thiện sản phẩm, củng cố phương án kinh doanh, nâng cao tính khả thi và tiềm năng thương mại hóa, qua đó chuẩn bị tốt cho vòng chung khảo Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2026.