Tư vấn, giới thiệu việc làm cho phạm nhân Trại Tạm giam Công an tỉnh

Dự chương trình có Đại tá Đinh Hồng Dương - Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan THAHS Công an tỉnh, Trưởng Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp.

Quang cảnh chương trình tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho phạm nhân.

Các phạm nhân được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác quản lý, giáo dục, cải tạo và tái hòa nhập cộng đồng; các chính sách hỗ trợ pháp lý, đào tạo nghề, vay vốn, tìm kiếm việc làm đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân.

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển nông nghiệp Lai Châu trực tiếp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, vị trí việc làm và điều kiện tuyển dụng. Các phạm nhân cũng được tư vấn, giải đáp những vấn đề liên quan đến việc làm, đào tạo nghề, chính sách vay vốn, qua đó có thêm thông tin, định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc sống sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Các phạm nhân được tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Đinh Hồng Dương - Trưởng Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) nhấn mạnh công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân gắn với chuẩn bị các điều kiện để họ tái hòa nhập cộng đồng có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đại tá Đinh Hồng Dương - Trưởng Phòng Cảnh sát THAHS và Hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh) phát biểu tại chương trình.

Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp trong công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, tạo sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù. Đồng thời quan tâm, tạo điều kiện tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ có cơ hội việc làm ổn định, từng bước vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội và hạn chế nguy cơ tái phạm tội.