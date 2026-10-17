Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động

Trên cơ sở đó, UBND phường đã triển khai các giải pháp tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin về thị trường lao động ngoài nước, các điều kiện, quyền lợi và chính sách liên quan, tạo điều kiện để người lao động tham gia các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo đúng quy định pháp luật.

Đến nay, phường đã hoàn thành việc thu thập, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu của 81.870 người từ đủ 15 tuổi trở lên trên địa bàn, làm cơ sở phục vụ công tác quản lý nguồn lao động, nắm bắt nhu cầu việc làm và triển khai các chính sách về lao động, việc làm. UBND phường đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, các doanh nghiệp được cấp phép và các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm; tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền thông qua các tổ dân phố và các đoàn thể để người dân nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức, chủ động tìm hiểu và lựa chọn các chương trình phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật. Kết quả, đến nay phường Thanh Khê có 40 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, có 21 lao động nam và 19 lao động nữ.