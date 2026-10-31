Tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 300 lao động xã Đầm Dơi

Trong 2 ngày (30 và 31/10), tại phiên giao dịch việc làm, nhiều doanh nghiệp thông tin nhu cầu tuyển dụng ở nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, một số đơn vị giới thiệu thông tin về thị trường lao động Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... với mức thu nhập hấp dẫn thuộc các nhóm ngành: kỹ thuật viên cơ khí, điện tử, xây dựng, chế biến thực phẩm, nông nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp cũng tư vấn, hướng dẫn kỹ năng trả lời phỏng vấn, định hướng học nghề và thực hiện phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp lẫn trực tuyến. Qua đó, giúp người lao động chủ động lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, trình độ và điều kiện kinh tế gia đình.

Đông đảo đại biểu và người lao động tham dự phiên giao dịch việc làm tại xã Đầm Dơi.

Ông Huỳnh Thanh Lâm, Trưởng ấp Tân Trung (xã Đầm Dơi), cho biết: "Nhiều lao động tại địa phương vẫn gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm ổn định, thu nhập chỉ phụ thuộc sản xuất nông, thuỷ sản. Đây là cơ hội để lao động nông thôn tiếp cận nguồn thông tin tuyển dụng chính thống, tìm hiểu điều kiện làm việc và chế độ chính sách để yên tâm lựa chọn việc làm phù hợp".

Anh Lê Hoàng An (ấp Tân Trung, xã Đầm Dơi) chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn thời gian tới địa phương tiếp tục kết nối với doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội học nghề và việc làm hơn nữa".

Người lao động địa phương tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp qua tờ rơi thông tin.

Việc tổ chức các phiên giao dịch và tư vấn giới thiệu việc làm là giải pháp thiết thực giúp lao động nông thôn nắm bắt kịp thời nhu cầu tuyển dụng, sớm tìm được việc làm phù hợp, tạo thu nhập bền vững, góp phần phát triển kinh tế gia đình./.