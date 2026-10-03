Từ đầu năm đến nay, thành phố tổ chức 126 phiên giao dịch việc làm và 3 ngày hội việc làm, thu hút 1.522 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 4.178 lượt người, trong đó 723 người được giới thiệu việc làm thành công.

Cùng thời gian, đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 22.105 người lao động với tổng kinh phí chi trả hơn 541 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục đạt kết quả tích cực. Toàn thành phố có 1.770 lao động đi làm việc ở nước ngoài, trong đó 988 người đi làm việc theo hợp đồng và 782 người đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Công tác quản lý lao động nước ngoài được thực hiện theo quy định; đã cấp 1.761 giấy phép lao động và 95 giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.