Tư vấn chuyên sâu 1-1 tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, HTX

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức 2 phiên tư vấn chuyên sâu 1-1 dành cho doanh nghiệp, HTX.

Nội dung tư vấn thiết thực, bám sát điều kiện thực tế của từng đơn vị. Tại 8 bàn tư vấn, các chuyên gia đã trực tiếp tư vấn chuyên sâu các lĩnh vực, như: Kỹ năng marketing, bán hàng trên mạng, ứng dụng văn hóa trong phát triển du lịch bền vững, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số, phát triển du lịch cộng đồng; phân tích những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải trong hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, tiếp cận thị trường và tổ chức mô hình kinh doanh, từ đó đề xuất hướng xử lý và những việc có thể triển khai ngay.

Các chuyên gia tư vấn cho các HTX.

Tại các phiên tư vấn chuyên sâu 1-1, hơn 50 lượt đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã đã được trao đổi, tư vấn trực tiếp về phát triển sản xuất, kinh doanh; 18 đơn vị được kết nối với chuyên gia để tiếp tục đồng hành sau phiên tư vấn. Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp các nhu cầu hỗ trợ, theo dõi những trường hợp cần tư vấn thêm và phối hợp với chuyên gia, cơ quan, đơn vị liên quan để duy trì kết nối sau Ngày hội.

Chuyên gia tư vấn cho đại diện HTX.

Phiên tư vấn chuyên sâu 1-1 tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La đã mở thêm không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi trực tiếp, nhận diện nhu cầu và tìm kiếm giải pháp phù hợp với thực tế. Từ những vấn đề cụ thể, các đơn vị có thêm cơ sở xác định việc cần làm, từng bước đưa đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, hướng tới hiệu quả thiết thực và khả năng triển khai lâu dài.