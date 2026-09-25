Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động xã Đại Lộc

Hội nghị tạo điều kiện cho đoàn viên, người lao động tìm hiểu các quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Hội nghị thu hút khoảng 100 đoàn viên và người lao động tại Công ty May Phú Tường (thôn Hòa Đông, xã Đại Lộc) tham dự.

Tại đây, ông Huỳnh Công Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng, phổ biến đến người lao động những điểm mới của Luật Việc làm năm 2025 như: đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; mức đóng và giảm đóng; việc bảo vệ quyền lợi của người lao động trước hành vi chậm đóng, nợ đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Báo cáo viên cũng giới thiệu các chế độ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động nghỉ việc hoặc mất việc, bao gồm: tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề; trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nhằm duy trì việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, chương trình cũng phổ biến quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp; hệ thống lại các quy định về hợp đồng lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019.

Đồng thời, ban tổ chức hướng dẫn người lao động các quy định về hồ sơ, thủ tục, điều kiện, mức và thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp; quy trình giải quyết, chi trả trợ cấp và cách nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Hội nghị tạo điều kiện cho đoàn viên và người lao động tìm hiểu, nắm bắt đầy đủ, chính xác các quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, hướng tới xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trên địa bàn thành phố.