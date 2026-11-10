Từ vài manh mối ít ỏi, công an giúp gia đình tìm lại người thân sau 43 năm thất lạc

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, từ những manh mối ít ỏi, lực lượng Công an xã Mậu A và Công an xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai đã phối hợp xác minh, kết nối thành công, giúp anh Dư Công Vinh (quê Thanh Hóa) tìm lại người thân sau 43 năm xa cách.

Theo đó, ngày 29/10, Công an xã Mậu A tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người thân của anh Dư Công Vinh (sinh năm 1985). Theo thông tin gia đình cung cấp, cha anh Vinh là ông Nguyễn Văn Vinh, từng sinh sống tại xã Mậu Đông cũ, tỉnh Hoàng Liên Sơn.

Năm 1984, ông Nguyễn Văn Vinh rời gia đình tại Thanh Hóa và từ đó mất liên lạc. Sau này, ông vào tỉnh Bình Phước làm ăn, sinh sống và lập gia đình. Tuy nhiên, đến năm 1987, gia đình thứ hai cũng không còn nhận được tin tức về ông.

Lãnh đạo xã Mậu A và Công an xã chúc mừng gia đình trong buổi gặp mặt. Ảnh: CA.↵

Sau nhiều năm không có thông tin, gia đình anh Vinh vẫn luôn mong mỏi tìm lại người thân. Dù dữ liệu ban đầu khá ít ỏi, Công an xã Mậu A đã chủ động tra cứu cơ sở dữ liệu dân cư, sàng lọc thông tin và phối hợp với Công an xã Phong Dụ Thượng cùng những người am hiểu địa phương để xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và quá trình rà soát kiên trì, đến ngày 7/11/2026, lực lượng Công an xác định được một gia đình có thông tin phù hợp tại thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A.

Sau khi kết nối các bên và thực hiện giám định ADN, anh Dư Công Vinh đã xác nhận được quan hệ huyết thống, chính thức tìm lại người thân sau 43 năm xa cách.

Trong buổi gặp mặt đoàn tụ, các thành viên gia đình không giấu được niềm xúc động khi được gặp lại người thân sau hàng chục năm thất lạc. Những mong mỏi, chờ đợi suốt nhiều năm cuối cùng đã có lời giải.

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Miến (sinh năm 1958, trú tại thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A) đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an hai xã Mậu A và Phong Dụ Thượng, đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xác minh, kết nối.

Ông Miến bày tỏ niềm vui khi gia đình được đón người thân trở về, có cơ hội gặp lại bà nội, các cô, chú và anh chị em trong dòng họ.

Cuộc đoàn tụ sau 43 năm không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm đầy mong mỏi của gia đình mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, luôn nỗ lực vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.