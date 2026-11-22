Đảng viên, người dân và hội viên cựu chiến binh thôn Bản Pàu giúp gia đình ông Miên đổ bê tông mái nhà.

Hôm gia đình ông Hoàng Văn Miên, thôn Bản Pàu, xã Dương Quỳ đổ mái nhà, rất đông bà con trong xóm, hội viên cựu chiến binh thôn, cựu chiến binh xã đến giúp. Tiếng xẻng xúc cát, đá, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng chuyện trò rộn vang xóm nhỏ. Mỗi người một việc, các nhóm phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc, mái nhà rộng 180 m2 của gia đình ông Miên đã hoàn thành.

Là hộ khó khăn, khi gia đình ông Miên xây nhà, anh Hoàng Quang Tuyến - Bí thư chi bộ thôn Bản Pàu và là người có uy tín trong cộng đồng đã huy động bà con trong xóm, đảng viên và hội viên cựu chiến binh trong thôn giúp đỡ ngày công đào móng và đổ mái nhà.

Anh Tuyến bảo, theo tiếng Tày, Bản Pàu có nghĩa là đoàn kết, người xưa đặt tên thôn như vậy với dụng ý nhắc nhở các thế hệ trong thôn phải biết đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Phát huy tinh thần đó, nhiều năm qua hễ gia đình nào có công việc hoặc khó khăn gì, mọi người đều chung tay giúp đỡ. Cũng nhờ vậy, tình làng, nghĩa xóm ngày càng gắn bó bền chặt.

Anh Hoàng Quang Tuyến (trái ảnh), Bí thư chi bộ và là người có uy tín trong cộng đồng thường xuyên nắm tình hình đời sống người dân và tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Thôn Bản Pàu có hơn 200 hộ, 100% dân tộc Tày, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Với vai trò là bí thư chi bộ, người có uy tín trong cộng đồng, anh Tuyến đã cùng với các đảng viên, các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động người dân xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống mới, giữ gìn vệ sinh môi trường và đưa các mô hình kinh tế mới vào sản xuất, nâng cao đời sống.

Đến nay, 100% đường ngõ xóm, đường trục thôn, liên thôn đều được đổ bê tông; nhà ở của các hộ dân đảm bảo 3 cứng, nhất là người dân đã thực hiện đưa gia súc ra xa khu vực nhà ở.

Điều đặc biệt nổi bật ở thôn Bản Pàu là đã bố trí một khu chăn nuôi tập trung rộng khoảng 200 ha, vận động người dân bố trí ngày công lên đào rãnh, khoanh vùng, để các hộ đưa gia súc lên đó chăn thả tập trung, cách xa hẳn khu vực sinh sống để đảm bảo môi trường. Nhiều hộ đã áp dụng khoa học kỹ thuật tập trung chăn nuôi trâu, bò để phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đời sống ngày một nâng cao, từ 43 hộ nghèo năm 2019, nay chỉ còn 2 hộ nghèo thuộc diện bất khả kháng.

Anh Tuyến luôn trăn trở tìm nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, cách nghĩ là cốt lõi, bởi chỉ khi tư duy thay đổi thì hành động và việc làm mới thay đổi. Anh vui vì đã góp một phần nhỏ cho sự phát triển của quê hương Bản Pàu thời gian qua.

Ở xã Cốc San, ông Vi Văn Lìn, người có uy tín tại thôn Củm Hạ 2 vẫn nhớ câu chuyện đi vận động người dân giải phóng mặt bằng nhiều năm trước. Lúc đó, ông vừa nghỉ hưu và được suy tôn là người có uy tín. Quá trình tham gia vận động người dân, qua tìm hiểu ông nhận thấy việc áp dụng chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng của doanh nghiệp chưa phù hợp. Bằng sự hiểu biết của mình, ông đã có ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương đề nghị doanh nghiệp xem xét lại việc áp dụng chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân. Sau đó, người dân đồng thuận, nhận đền bù và bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp.

Qua sự việc trên, ông Lìn càng được người dân trong thôn tin tưởng, quý trọng. Nhờ vậy, việc vận động cải tạo các thủ tục trong việc hiếu, việc hỷ, tránh rườm rà hoặc hòa giải mâu thuẫn của một số gia đình sau này được thuận lợi hơn.

Ông Lìn chiêm nghiệm: Khi mình có đóng góp cho cộng đồng thì sẽ được tin tưởng và tôn trọng. Được suy tôn là người có uy tín, trách nhiệm cao hơn, càng phải gương mẫu trong mọi việc lúc tuyên truyền, vận động mọi người mới tin và làm theo. Uy tín không tự nhiên chuyển hóa thành hiệu quả dân vận. Sức thuyết phục được tạo nên từ sự gương mẫu, trách nhiệm, hiểu biết thực tế và quá trình gắn bó lâu dài với người dân.

Xã Cốc San hiện có 15 người có uy tín ở 15 thôn. Bà Trương Thị Vân Anh, Trưởng Phòng Văn hóa – xã hội xã Cốc San cho biết: Nhận thức rõ vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn quan tâm động viên, cung cấp thông tin, cập nhật các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương cho đội ngũ người có uy tín để họ làm tốt hơn vai trò của mình.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh trật tự của địa phương.

Ông Vi Văn Lìn (phải ảnh) tuyên truyền, vận động người dân trong thôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Khó có thể kể hết đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng. Việc phát huy vai trò người có uy tín không chỉ là một nhiệm vụ trong công tác dân tộc, mà còn là yêu cầu thực tiễn của công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, biến sự đồng thuận thành nguồn lực cho phát triển địa phương.

Đặc biệt, với Lào Cai - địa phương có hơn 182 km đường biên giới; là địa bàn sinh sống của 34 thành phần dân tộc, với tổng số hơn 1,77 triệu người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 61% dân số, đội ngũ người có uy tín càng có vị trí quan trọng.

Qua những việc làm của người có uy tín trong cộng đồng như anh Tuyến và ông Lìn kể trên đã minh chứng, hiệu quả của người có uy tín không chỉ nằm ở việc truyền đạt thông tin, mà ở khả năng giúp người dân hiểu, tin tưởng, tự nguyện tham gia và cùng chịu trách nhiệm với công việc chung. Người có uy tín cùng với đội ngũ già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ bằng tiếng nói, kinh nghiệm sống và sự gương mẫu của mình đã góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đời sống đồng bào. Họ không thay thế vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, nhưng là lực lượng quan trọng kết nối, giải thích, vận động và khơi dậy sự chủ động của người dân.

Phát huy vai trò người có uy tín, không chỉ là phát huy tiếng nói của những cá nhân tiêu biểu, còn là vun đắp mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, để niềm tin trở thành động lực và sự đồng thuận trở thành sức mạnh phát triển từ mỗi thôn, bản.

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