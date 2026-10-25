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Từ uy tín cộng đồng đến sức mạnh lòng dân

Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng, người có uy tín là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Bằng sự gương mẫu và những việc làm gần dân, họ góp phần giữ bình yên, tạo đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo Lâm Đồng
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Tác giả: Nguyễn Hữu Luân

Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng

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Bài 1: Khi niềm tin trở thành sức mạnh tự quản

Bài 2: Đồng thuận mở những con đường mới

Nguyễn Hữu Luân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-uy-tin-cong-dong-den-suc-manh-long-dan-471296.html