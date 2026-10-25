Từ uy tín cộng đồng đến sức mạnh lòng dân
Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng, người có uy tín là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân. Bằng sự gương mẫu và những việc làm gần dân, họ góp phần giữ bình yên, tạo đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc - nền tảng quan trọng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tác giả: Nguyễn Hữu Luân
Đơn vị: Báo và PTTH Lâm Đồng
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Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tu-uy-tin-cong-dong-den-suc-manh-long-dan-471296.html