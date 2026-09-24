Tự uống thuốc chữa xơ gan, người đàn ông suy gan nặng, chỉ số vàng da gấp 42 lần

Người bệnh B.M.Đ. (45 tuổi, Sông Lô, Phú Thọ) có tiền sử tiểu đường và xơ gan. Thời gian gần đây, cảm thấy mệt mỏi, ông tự tìm mua thuốc nam không rõ nguồn gốc về uống với mong muốn cải thiện tình trạng bệnh.

Sau khoảng một tuần liên tục sử dụng, người bệnh bắt đầu xuất hiện vàng da tăng dần, mệt mỏi nhiều hơn, ăn kém và nước tiểu sẫm màu. Nhận thấy sức khỏe bất thường, ông đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ khám.

Kết quả khám cho thấy bilirubin toàn phần đạt 712,4 µmol/L, cao khoảng 42 lần giới hạn bình thường. Men gan cũng tăng hơn 6 lần so với mức bình thường. Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đợt cấp suy gan mạn, tổn thương gan nghi do thuốc nam, xơ gan Child C và tiểu đường type 2.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp có nguy cơ diễn biến nặng do tổn thương gan xảy ra trên nền bệnh gan mạn tính. Việc người bệnh tự sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc trước khi xuất hiện triệu chứng khiến các bác sĩ phải đánh giá đồng thời nhiều khả năng gây tổn thương gan.

BSNT Trần Văn Sơn - Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hoá kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Người bệnh được điều trị tại Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa và theo dõi sát diễn biến lâm sàng. Các bác sĩ theo dõi tình trạng vàng da, mức độ mệt mỏi, khả năng ăn uống, màu sắc nước tiểu và chức năng gan.

Bên cạnh đó, người bệnh được thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm tìm kiếm và loại trừ những nguyên nhân khác có thể gây tổn thương gan. Sau 9 ngày điều trị, sức khỏe người bệnh dần cải thiện, tình trạng vàng da giảm, ăn uống khá hơn, mức độ mệt mỏi giảm, nước tiểu còn vàng nhẹ.

BSNT Trần Văn Sơn, Khoa Nội Hô hấp - Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết nhiều người vẫn có tâm lý cho rằng thuốc có nguồn gốc từ thảo dược là “tự nhiên” nên an toàn.

Tuy nhiên, với những loại thuốc nam không rõ nguồn gốc, người sử dụng có thể không biết chính xác thành phần, hàm lượng cũng như chất lượng của sản phẩm. Nguy cơ tổn thương gan có thể đến từ chính dược liệu hoặc quá trình thu hái, chế biến, bảo quản không bảo đảm.

Ngoài ra, một số sản phẩm có thể chứa hoặc bị pha trộn thêm những thành phần không được công bố. Khi đi vào cơ thể, các chất này được gan chuyển hóa. Nếu gây độc hoặc khiến chức năng chuyển hóa của gan bị quá tải, tế bào gan có thể bị tổn thương.

Với người đã mắc bệnh gan mạn tính, nguy cơ càng đáng lưu ý bởi chức năng gan vốn đã suy giảm.

BSNT Trần Văn Sơn khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng thuốc nam, thuốc đông y hoặc các sản phẩm được quảng cáo là “gia truyền” nhưng không rõ nguồn gốc, thành phần và chất lượng.

Người đang điều trị các bệnh mạn tính như xơ gan, đái tháo đường, tăng huyết áp cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, tái khám định kỳ và không tự ý ngừng thuốc đang điều trị để chuyển sang các phương pháp chưa được kiểm chứng.

Đặc biệt, người bệnh cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, buồn nôn hoặc đau tức vùng hạ sườn phải. Các triệu chứng này có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau. Việc thăm khám và xét nghiệm giúp xác định nguyên nhân, trong đó có trường hợp tổn thương gan do thuốc, để có hướng xử trí phù hợp.