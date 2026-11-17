Khi vật liệu không còn là lớp bảo vệ đơn thuần

Một công trình có thể được thiết kế để tồn tại hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, nhưng tuổi thọ thực tế lại chịu tác động từ những yếu tố ít được chú ý: Nước, tác nhân xâm thực thấm qua kết cấu, ăn mòn cốt thép, hư hại cấu trúc bê tông, tác động của hóa chất, hơi muối hay sự xuống cấp của lớp phủ bảo vệ.

Những hư hỏng ban đầu tưởng chừng nhỏ có thể kéo theo chi phí sửa chữa lớn, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng vận hành và an toàn công trình.

Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Newtec và ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hiệp hội VLXD Việt Nam tại gian hàng của Newtec Group trong triển lãm Vietbuild.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng, cảng biển, điện gió ngoài khơi… bài toán vật liệu xây dựng không còn dừng ở khả năng đáp ứng yêu cầu thi công. Vật liệu phải góp phần kéo dài tuổi thọ kết cấu, hạn chế chi phí bảo trì và nâng cao hiệu quả đầu tư trong toàn bộ vòng đời công trình.

Đó cũng là lý do những công nghệ vật liệu bảo vệ thế hệ mới, trong đó có sơn Polyurea, ngày càng được quan tâm.

Khác với nhiều giải pháp chống thấm truyền thống, Polyurea là vật liệu polymer được hình thành từ phản ứng giữa các thành phần hóa học thích hợp, tạo nên lớp màng bảo vệ có độ đàn hồi, khả năng chống thấm, bền xâm thực và chịu tác động va chạm cơ học cao.

Hệ Polyurea có tốc độ đóng rắn nhanh bằng phun nóng, tạo màng phủ liên tục, thích hợp với các bề mặt kết cấu phức tạp. Nhờ đó, công nghệ này có thể ứng dụng trong chống thấm, chống ăn mòn và bảo vệ kết cấu bê tông, kim loại tại các công trình công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước, dầu khí, điện gió ngoài khơi…

Tuy nhiên, giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng tạo ra một lớp phủ có độ bền cao. Vấn đề quan trọng hơn là kiểm soát được chất lượng vật liệu, điều kiện thi công và khả năng duy trì tính năng bảo vệ trong môi trường sử dụng thực tế.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Materials Chemistry and Physics năm 2026 cho thấy hiệu quả chống thấm và khả năng chịu biến dạng của Polyurea liên quan chặt chẽ đến cấu trúc phân tử, sự phân tách pha và các biến đổi của vật liệu trong quá trình lão hóa.

Điều này đồng nghĩa, không phải mọi sản phẩm mang tên Polyurea đều có chất lượng và tuổi thọ giống nhau. Khả năng bảo vệ phụ thuộc vào công thức vật liệu, cấu trúc lớp phủ và điều kiện làm việc cụ thể.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, đây là thách thức về năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm soát công nghệ, thay vì đơn thuần nhập nguyên liệu rồi đưa ra thị trường.

Ban lãnh đạo Newtec Group trong lễ kỷ niệm 17 năm thành lập.

Sau 17 năm hoạt động, Newtec Group là một trường hợp đáng chú ý trong quá trình chuyển từ ứng dụng vật liệu sang nghiên cứu, sản xuất các hệ vật liệu bảo vệ công trình tại Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Newtec cho biết: Newtec tập trung phát triển các dòng sơn gốc Polyurea, Polyurethane, Epoxy thế hệ mới cùng một số hệ sơn phủ bảo vệ chuyên dụng. Nhà máy sản xuất Polyurea và sơn được đặt tại Ninh Bình, kết hợp dây chuyền sản xuất hiện đại luôn gắn chặt với hoạt động nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm vật liệu.

Doanh nghiệp lựa chọn hướng đi tập trung vào nghiên cứu công nghệ để sản xuất vật liệu mới có tính ứng dụng và tuổi thọ cao.

"Tôi luôn định hướng công ty đi sâu vào hướng nghiên cứu công nghệ để sản xuất vật liệu mới có tính ứng dụng cao và tuổi thọ cao", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Lựa chọn này phản ánh một vấn đề của ngành vật liệu xây dựng: Nếu chỉ dừng ở thương mại và thi công sản phẩm có sẵn, doanh nghiệp khó tạo được năng lực cạnh tranh bền vững. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, năng lực nghiên cứu và kiểm soát chất lượng phải trở thành nền tảng.

Làm chủ công nghệ phải được chứng minh bằng chất lượng công trình

Trong sản xuất vật liệu bảo vệ, khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến công trường không đơn giản.

Một công thức đạt yêu cầu trong điều kiện thử nghiệm chưa chắc duy trì được hiệu quả khi phải chịu nắng nóng, độ ẩm cao, nước mặn, hóa chất hoặc những biến dạng liên tục của kết cấu.

Bởi vậy, khả năng làm chủ công nghệ không chỉ thể hiện ở dây chuyền sản xuất mà còn ở năng lực đánh giá vật liệu trước khi đưa vào sử dụng.

Tại nhà máy ở Ninh Bình, Newtec Group cho biết đã đầu tư hệ thống thiết bị phục vụ kiểm tra độ bền tia cực tím (UV), khả năng chịu môi trường muối, nhiệt ẩm, độ giãn dài, độ bám dính, độ cứng và khả năng kháng thấm của màng phủ.

Đây là những chỉ tiêu đặc trưng và quan trọng trong đánh giá độ bền của vật liệu bảo vệ trong điều kiện môi trường tại Việt Nam.

Đặc biệt, khả năng chống chịu tác động của môi trường có ý nghĩa lớn đối với công trình tại Việt Nam, nơi khí hậu nhiệt đới ẩm, mưa nhiều và môi trường ven biển có thể thúc đẩy quá trình lão hóa và xuống cấp của vật liệu.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Progress in Organic Coatings năm 2026 cũng chỉ ra rằng khả năng bền màu dưới tia UV của lớp phủ Polyurea vẫn là thách thức kỹ thuật. Các nhà khoa học đã nghiên cứu bổ sung những thành phần chức năng nhằm cải thiện độ bền màu và khả năng chống ăn mòn của vật liệu.

Vật liệu mới không phải cuộc đua đưa ra những tuyên bố về độ bền, mà là quá trình liên tục cải tiến công thức, thử nghiệm và kiểm chứng tính năng.

Kết quả này cho thấy phát triển vật liệu mới không phải cuộc đua đưa ra những tuyên bố về độ bền, mà là quá trình liên tục cải tiến công thức, thử nghiệm và kiểm chứng tính năng.

Với Newtec, các hệ vật liệu bảo vệ có tuổi thọ thiết kế trên 20 năm trong một số điều kiện sử dụng. Tuy nhiên, những thông số này cần được đối chiếu với kết quả thử nghiệm, năng lực công nghệ thi công và dữ liệu theo dõi thực tế để xác định độ bền của từng hệ sản phẩm.

Đây cũng là yêu cầu chung đối với thị trường vật liệu xây dựng công nghệ cao: Chất lượng phải được chứng minh bằng những chỉ tiêu đo lường được, thay vì chỉ dựa vào giới thiệu của nhà sản xuất.

Thực tế ứng dụng là một thước đo quan trọng.

Ông Đồng Quang Thái, kỹ sư phụ trách thi công polyurea cho biết: Các hệ vật liệu do Newtec sản xuất hoặc cung cấp đã được sử dụng trong nhiều hạng mục chống thấm, chống ăn mòn tại công trình cấp nước, xử lý nước thải, hạ tầng giao thông, thủy điện và xây dựng dân dụng.

Trong đó có các hạng mục liên quan đến Nhà máy nước Tân Hiệp; Nhà máy nước Hải Dương; Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng; Đường ống nước thải KCN Bàu Bàng - Becamex; Hệ thống trường học Vinschool; Sân bay Long Thành và một số công trình công nghiệp khác.

Đáng chú ý, các công trình cấp nước và xử lý nước thải đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao đối với lớp phủ bảo vệ do thường xuyên tiếp xúc với nước, độ ẩm và các tác nhân gây ăn mòn.

Nếu vật liệu không duy trì được độ bám dính, độ bền lão hóa nhiệt ẩm hoặc xuất hiện những điểm hư hỏng cục bộ, hiệu quả chống thấm và bảo vệ kết cấu có thể suy giảm.

Tuy nhiên, việc một sản phẩm được ứng dụng tại công trình lớn không đồng nghĩa toàn bộ tính năng đã được kiểm chứng trong dài hạn. Giá trị thực sự cần được đánh giá qua kiểm soát đúng quy trình thi công, hồ sơ nghiệm thu, kết quả quan trắc và chi phí bảo trì sau nhiều năm vận hành.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện của Newtec phản ánh xu hướng chuyển dịch trong ngành vật liệu xây dựng: Từ nhập khẩu cung ứng sản phẩm sang sản xuất và cung cấp cả giải pháp bảo vệ kết cấu dựa trên sở hữu công nghệ hoàn chỉnh.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ đầu tư công nghệ sản xuất vật liệu, cung cấp giải pháp phù hợp mà còn phải nắm được điều kiện vận hành của từng loại công trình.

Một hệ lớp phủ sử dụng chống thấm cho bể chứa không thể được đánh giá hoàn toàn giống vật liệu sơn bảo vệ kết cấu thép ngoài biển hay bề mặt bê tông tại công trình giao thông, đường ống…

Khách hàng tham quan nhà máy sản xuất của Newtec group tại Ninh Bình.

Mỗi môi trường đặt ra yêu cầu khác nhau về khả năng kháng hóa chất, chống ăn mòn, độ bám dính, tính đàn hồi, kháng mài mòn và an toàn sử dụng.

Đây chính là không gian để hoạt động nghiên cứu và phát triển tạo ra giá trị.

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng, xu hướng vật liệu xanh cũng đặt ra những tiêu chí mới.

Theo đại diện Newtec group, một sản phẩm Polyurea của doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận Singapore Green Label vào năm 2025. Đây là dấu mốc liên quan đến việc đánh giá các tiêu chí môi trường của sản phẩm cụ thể.

Tuy nhiên, một chứng nhận môi trường không đồng nghĩa mọi sản phẩm hoặc toàn bộ quy trình sản xuất đều đạt mức phát thải thấp. Đánh giá vật liệu xanh cần xem xét đồng thời nguồn nguyên liệu, quá trình sản xuất, phát thải, tuổi thọ sử dụng và khả năng xử lý sau vòng đời sản phẩm.

Đặc biệt, trong ngành xây dựng, tính bền vững còn gắn với hiệu quả kinh tế dài hạn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Tống Văn Nga, Chủ tịch Hiệp hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VAMB) cho rằng: Một vật liệu có chi phí đầu tư ban đầu cao hơn vẫn có thể mang lại lợi ích nếu giúp giảm số lần sửa chữa, hạn chế gián đoạn khai thác và kéo dài thời gian sử dụng công trình.

Ngược lại, vật liệu có giá mua ban đầu thấp nhưng nhanh xuống cấp có thể khiến tổng chi phí bảo trì vận hành tăng lên đáng kể.

Vì vậy, lựa chọn vật liệu cần chuyển từ tư duy so sánh đơn giá sang đánh giá chi phí vòng đời.

Sang năm thứ 18, Newtec Group đặt mục tiêu mở rộng thị trường sang khu vực Đông Nam Á. Nhưng để cạnh tranh ngoài thị trường trong nước, doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, tính minh bạch của dữ liệu thử nghiệm và năng lực chứng minh hiệu quả sử dụng.

Đó không chỉ là thách thức của một doanh nghiệp.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp vật liệu, khả năng tự chủ công nghệ cần được nhìn nhận từ những kết quả cụ thể: Doanh nghiệp làm chủ được công đoạn nào, tạo ra giá trị gia tăng bao nhiêu, có năng lực cải tiến sản phẩm đến đâu và giảm được mức độ phụ thuộc vào công nghệ bên ngoài như thế nào.

Từ một lớp phủ chống thấm đến công nghệ bảo vệ kết cấu, giá trị của vật liệu mới không nằm ở những thông số được quảng bá, mà ở khả năng duy trì chất lượng công trình qua thời gian.

Và với doanh nghiệp Việt, thước đo quan trọng nhất của hành trình làm chủ công nghệ không phải số năm tồn tại, mà là năng lực biến tri thức, nghiên cứu và sản xuất thành những công trình bền vững.