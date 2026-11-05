Từ UKVFTA đến Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội kết nối hợp tác đầu tư, tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh
Tại Tọa đàm, đại diện cơ quan, chuyên gia trong nước và quốc tế cùng trao đổi về những kết quả đạt được trong thực thi Hiệp định UKVFTA thời gian qua, triển vọng mở rộng hợp tác từ thương mại sang phát triển hệ sinh thái đầu tư, tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh thông qua Trung tâm Tài chính quốc tế...
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/video/truc-tuyen--tu-ukvfta-den-trung-tam-tai-chinh-quoc-te--co-hoi-ket-noi-hop-tac-dau-tu--tai-chinh-viet-nam-vuong-quoc-anh-563731.htm