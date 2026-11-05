Từ UKVFTA đến Trung tâm tài chính quốc tế: Cơ hội kết nối hợp tác đầu tư, tài chính Việt Nam - Vương quốc Anh

Chiều 4/11, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thục Phán về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy; kiểm tra việc khắc phục những hạn chế, tồn tại sau cuộc kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.