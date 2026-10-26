Từ tuyên truyền đến đồng hành cùng người dân tham gia bảo hiểm

Hoạt động truyền thông về BHYT và BHXH được triển khai linh hoạt theo từng địa bàn, đối tượng.

Với nhiều người, BHXH tự nguyện hay BHYT hộ gia đình không còn là khái niệm xa lạ. Tuy nhiên, để người dân hiểu rõ quyền lợi, phương thức tham gia và chủ động duy trì việc đóng bảo hiểm, cần có sự giải thích cụ thể, thường xuyên. Vì vậy, BHXH cơ sở Cam Đường chú trọng đổi mới phương thức truyền thông, kết hợp tuyên truyền diện rộng với tư vấn trực tiếp, tập trung giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền với 1.479 lượt người tham dự; triển khai 1.070 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, tiếp cận 4.747 lượt người. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ quyền lợi khi tham gia, trách nhiệm của người đóng bảo hiểm và những điểm mới của chính sách, giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của gia đình.

Hoạt động truyền thông được triển khai linh hoạt theo từng địa bàn, đối tượng. Tại khu vực tập trung đông công nhân, người lao động và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tuyên truyền tại cơ sở giúp thông tin chính sách đến gần hơn với những nhóm người dân cần được hỗ trợ tiếp cận.

Người dân tìm hiểu chính sách bảo hiểm.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội là những kênh truyền tải thông tin thường xuyên. Trong 9 tháng, đơn vị thực hiện 1.315 lượt phát thanh và đăng tải hàng trăm sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số.

Công tác tư vấn, hỗ trợ cũng được chú trọng. BHXH cơ sở Cam Đường đã thực hiện 2.974 lượt tư vấn trực tiếp, hỗ trợ 356 lượt người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công và điện thoại, các phản ánh, vướng mắc của người dân được tiếp nhận, xử lý. Theo báo cáo của đơn vị, 100% phản ánh, vướng mắc đã được giải quyết thỏa đáng, không có trường hợp tồn đọng.

Cán bộ tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Việc giải đáp kịp thời giúp người dân tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi khi tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm.

Một thước đo quan trọng của công tác tuyên truyền là khả năng chuyển biến nhận thức thành hành động cụ thể. Trong 9 tháng năm 2026, BHXH cơ sở Cam Đường vận động phát triển mới 171 người tham gia BHXH tự nguyện và 134 người tham gia BHYT hộ gia đình. Cùng với đó, có 2.359 người tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện và 1.636 người tái tục BHYT hộ gia đình.

Bà Phạm Minh Hải - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Cam Đường cho biết: "Đằng sau những con số trên là yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền; không chỉ giúp người dân biết đến chính sách mà còn phải hiểu đúng, hiểu đủ để chủ động tham gia và duy trì quyền lợi. Đặc biệt, với BHXH tự nguyện, việc tư vấn rõ ràng, giải đáp những băn khoăn về chính sách có ý nghĩa thiết thực trong quá trình vận động người dân lựa chọn tham gia phù hợp với điều kiện của mình".

Hoạt động tuyên truyền chính sách bảo hiểm tại cơ sở

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm đòi hỏi sự kiên trì, liên tục. Thực tế đó đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ để người dân thuận lợi hơn khi tiếp cận và thực hiện chính sách.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, BHXH cơ sở Cam Đường tiếp tục duy trì tuyên truyền nhóm nhỏ, tư vấn tại hộ gia đình; tăng cường phát thanh cơ sở, truyền thông trực quan trên mạng xã hội và hỗ trợ người dân sử dụng VssID. Đơn vị cũng sẽ kịp thời giải đáp thủ tục hành chính, tập trung vận động phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao.

Đưa chính sách bảo hiểm đến gần người dân không chỉ thể hiện qua số cuộc tuyên truyền hay lượt người được tiếp cận. Quan trọng hơn là giúp mỗi người hiểu rõ ý nghĩa của việc chủ động bảo vệ quyền lợi an sinh cho bản thân và gia đình, qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn.