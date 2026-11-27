Biểu tượng búa liềm trên đài sen hồng nổi bật trước Cột cờ Hà Nội (khu vực đường Điện Biên Phủ, Hà Nội) chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Nhân kỷ niệm 206 năm Ngày sinh của Fridrich Engels (28/11/1820 - 28/11/2026), Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hải Minh, Phó Trưởng khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có bài viết phân tích những đóng góp của ông và giá trị thực tiễn đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nội dung bài viết như sau:

Cùng với Karl Marx, Fridrich Engels đã chuyển chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành khoa học. Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng đã phê phán sâu sắc xã hội tư bản, song do hạn chế của điều kiện lịch sử và phương pháp tư duy, họ chưa chỉ ra được lực lượng xã hội có khả năng thực hiện cuộc cải biến ấy cũng như con đường hiện thực để đạt tới một xã hội tốt đẹp hơn. Nhờ áp dụng tiếp cận duy vật biện chứng trong nghiên cứu lịch sử xã hội, Fridrich Engels cùng với Karl Marx đã phát hiện ra những quy luật phổ biến của sự phát triển lịch sử xã hội loài người.

Đặt nền tảng tư tưởng cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Chính Fridrich Engels đã khẳng định: Chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết về giá trị thặng dư là hai phát kiến vĩ đại, làm cho chủ nghĩa xã hội trở thành một khoa học. Trên nền tảng đó, ông cùng Các Mác phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, đồng thời trang bị vũ khí lý luận cho giai cấp này, chỉ ra con đường cách mạng để giải phóng giai cấp, giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bất công, tiến tới xây dựng xã hội mới tốt đẹp – xã hội xã hội chủ nghĩa/cộng sản chủ nghĩa, trong đó "sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người".

Về mặt lý luận, cùng với Karl Marx, Fridrich Engels đã xây dựng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, một bộ phận cốt lõi của nền tảng tư tưởng của Đảng ta, cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Việc Đảng xác định chủ nghĩa Marx - Lenin cùng tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, và mục tiêu xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đều mang dấu ấn sâu đậm của những luận điểm khoa học mà hai ông đã đặt nền móng.

Một giá trị nổi bật trong tư tưởng của Fridrich Engels là sự phát triển phép biện chứng duy vật, công cụ vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới. Trong Chống Đuy-rinh và Biện chứng của tự nhiên, ông đã khái quát các quy luật chung nhất của sự vận động, phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy, đồng thời phê phán phương pháp tư duy siêu hình. Hiện nay, chúng ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, nên rất cần kế thừa và phát huy giá trị của phép biện chứng duy vật để hình thành, phát triển năng lực tư duy lý luận. Như Fridrich Engels từng chỉ dạy: "Một dân tộc muốn đứng vững trên đỉnh cao của khoa học thì không thể không có tư duy lý luận". Lời chỉ dạy ấy càng có ý nghĩa khi chúng ta phải xử lý những vấn đề mới, phức tạp của thời đại số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Có thể nói, cùng với Karl Marx, Fridrich Engels đã đặt nền tảng tư tưởng cho con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, và phép biện chứng duy vật chính là "chìa khóa" phương pháp luận để chúng ta kiên định mục tiêu mà vẫn linh hoạt, sáng tạo trong từng bước đi.

Phát triển tư duy biện chứng là một đóng góp vĩ đại của Fridrich Engels và cùng với tinh thần gắn lý luận với thực tiễn, nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đổi mới tư duy, lựa chọn bước đi phù hợp trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Nếu không có tư duy biện chứng duy vật, chúng ta không thể nhận thức đúng đắn xu hướng, quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, những mâu thuẫn biện chứng của sự phát triển cũng như cách thức, khuynh hướng vận động của nó. Trên cơ sở đó, tư duy biện chứng góp phần vào việc hoạch định đường lối, chính sách, chiến lược phát triển phù hợp.

Bên cạnh đó, tinh thần gắn lý luận với thực tiễn góp phần chống bệnh giáo điều, bệnh kinh nghiệm trong xây dựng chủ nghĩa xã hội. Fridrich Engels nhiều lần nhấn mạnh rằng học thuyết của ông và Karl Marx là học thuyết về sự phát triển, không phải là giáo điều để học thuộc lòng và lặp lại một cách máy móc, mà là kim chỉ nam cho hành động. Ngược lại, ông cũng chỉ rõ không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm: khi tri thức đã tích lũy đến một mức độ nhất định, thì chỉ có tư duy lý luận mới giúp khái quát, hệ thống hóa và tìm ra mối liên hệ bên trong tất yếu của sự vật. Sự thống nhất biện chứng giữa lý luận và thực tiễn như vậy chính là phương pháp luận quan trọng của công cuộc đổi mới.

Một ví dụ cụ thể là việc vận dụng tư duy biện chứng vào nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trước Đổi mới (1986), do chưa nhận thức đầy đủ tính chất lâu dài, phức tạp của thời kỳ quá độ, chúng ta từng có biểu hiện chủ quan, duy ý chí, nóng vội xóa bỏ cơ chế thị trường, xây dựng mô hình kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp. Đại hội VI (1986) với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật" đã bắt đầu quá trình đổi mới tư duy. Từ đó, Đảng ta hình thành quan điểm xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa – một sáng tạo lý luận xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, thể hiện rõ sự vận dụng biện chứng quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất.

Nhận thức ấy tiếp tục được phát triển trong các văn kiện đại hội gần đây, thể hiện ở việc xác định những khâu đột phá và các mối quan hệ lớn cần giải quyết trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Đại hội XIII xác định ba khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế phát triển, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Việc xử lý các mối quan hệ lớn một cách biện chứng, không tuyệt đối hóa mặt nào, chính là biểu hiện sinh động của phương pháp tư duy mà Fridrich Engels để lại.

Trường tồn cùng sự phát triển của xã hội

Từ di sản vô giá của Fridrich Engels, có thể gợi mở một số giải pháp sau đây.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. Fridrich Engels là tấm gương mẫu mực trong việc nghiên cứu và vận dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật vào phát triển triết học nói riêng và nhận thức xã hội nói chung. Tinh thần ấy hiện nay được cụ thể hóa trong chủ trương của Đảng ta coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất lao động.

Thứ hai, không chỉ chú trọng phát triển lực lượng sản xuất, mà phải phát triển xã hội một cách toàn diện, đồng bộ. Cùng với Karl Marx, Fridrich Engels đã phân tích xã hội như một hệ thống, trong đó lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng tạo thành một hình thái kinh tế - xã hội hoàn chỉnh, chịu sự chi phối của hệ thống quy luật khách quan, và các hình thái kinh tế - xã hội thay thế nhau từ thấp đến cao. Đồng thời, Fridrich Engels cảnh báo không nên hiểu nhân tố kinh tế là nhân tố duy nhất quyết định; kiến trúc thượng tầng có tác động trở lại và trong nhiều trường hợp quy định hình thức của các cuộc đấu tranh lịch sử. Vì vậy, bên cạnh thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, tạo năng suất cao, cần xây dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa tiến bộ, phù hợp; hoàn thiện kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ ba, phát triển con người toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Cần phát huy sức mạnh mềm văn hóa trong thúc đẩy sự phát triển của đất nước; xây dựng ý thức xã hội mới, trong đó bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phát triển các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội theo các chuẩn giá trị chân – thiện – mỹ. Fridrich Engels cũng đã chỉ ra vai trò của lao động trong việc hình thành và hoàn thiện con người, từ đó gợi mở rằng phát triển kinh tế phải gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện để mỗi người phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình.

Thứ tư, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng chính sách, từng giai đoạn phát triển, không chờ đạt tới mức tăng trưởng cao mới giải quyết các vấn đề xã hội. Mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa xã hội là giải phóng con người, bảo đảm điều kiện để sự phát triển tự do của mỗi người trở thành điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người.

Tóm lại, học thuyết mà Fridrich Engels cùng Karl Marx xây dựng nên, cùng với phương pháp biện chứng duy vật mà hai ông đóng góp cho sự phát triển tư duy nhân loại, sẽ vẫn trường tồn cùng sự phát triển của xã hội nói chung và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nói riêng.