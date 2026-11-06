Từ tuần tra trên tỉnh lộ lần ra nguồn cung ma túy

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại đề nghị HĐXX xử lý nghiêm những bị cáo giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đồng thời phân hóa trách nhiệm, áp dụng chính sách khoan hồng đúng đối tượng, để bản án vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa thể hiện tinh thần nhân đạo và công bằng.