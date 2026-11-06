Từ tuần tra trên tỉnh lộ lần ra nguồn cung ma túy
Từ một biểu hiện nghi vấn trong quá trình tuần tra trên tỉnh lộ 427, Công an xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội đã phát hiện một đối tượng liên quan đến ma túy. Quá trình đấu tranh, khai thác thông tin và phối hợp với lực lượng nghiệp vụ tiếp tục mở ra những manh mối quan trọng, giúp lần theo nguồn cung, phát hiện thêm một đối tượng cùng số lượng lớn ma túy được cất giấu tại nơi ở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-tuan-tra-tren-tinh-lo-lan-ra-nguon-cung-ma-tuy-246261106215732153.htm