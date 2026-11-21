Phòng thi hành án tử trong nhà tù ở thành phố Huntsville. Ảnh: The Texas Tribune

Theo hãng tin AFP, Reinaldo Dennes, 70 tuổi, bị thi hành án tử hình tại một nhà tù của bang ở thành phố Huntsville tối 19/11. Dennes bị kết án tử hình vì sát hại một người kinh doanh kim cương trong vụ cướp xảy ra năm 1996, chiếm đoạt số tài sản trị giá hơn 3,6 triệu USD.

Loại thuốc được sử dụng trong vụ hành quyết Dennes là pentobarbital, cũng là loại thuốc từng được sử dụng trong vụ thi hành án tử hình không thành công đối với Christa Pike tại bang Tennessee hồi tháng 9. Pike sống sót sau lần thi hành án này và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch trước khi trở lại nhà tù.

Các quan chức nhà tù Texas bác bỏ những cáo buộc cho rằng quy trình thi hành án đã không được thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, Mục sư Jeff Hood, người hỗ trợ tinh thần cho Dennes và có mặt trong phòng thi hành án, cho rằng quá trình này đã diễn ra bất thường. Trong cuộc trao đổi với các phóng viên qua nền tảng Zoom ngày 20/11, ông mô tả đây là một vụ việc nghiêm trọng.

Mục sư Hood, người từng chứng kiến hơn 10 vụ thi hành án tử hình, cho biết Dennes bắt đầu kêu đau ngay sau khi quá trình tiêm thuốc được tiến hành. Theo lời kể của ông, Dennes liên tục nói: “Chân tôi, chân tôi, chân tôi như đang bốc cháy vậy”.

Ông Hood cho rằng Dennes có biểu hiện đau đớn rõ rệt. Theo ông, tử tù này hai lần nói rằng thuốc không có tác dụng và quá trình thi hành án không diễn ra như dự kiến. Dennes cũng nhiều lần cho biết ông không nghĩ tình trạng mình đang trải qua là bình thường.

Mục sư Hood cho biết Dennes tiếp tục nói trong khoảng 4-5 phút sau khi thuốc bắt đầu được truyền vào cơ thể, trước khi chuyển sang rên rỉ. Ông nhận định thời gian này dài bất thường so với những vụ thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc mà ông từng chứng kiến.

Michael Graczyk, phóng viên hãng thông tấn AP (Mỹ), cũng có mặt tại buổi thi hành án. Ông cho biết đã chứng kiến gần 500 vụ hành quyết bằng tiêm thuốc độc, nhưng trường hợp của Dennes có những diễn biến khác thường. Theo Graczyk, Dennes đã nhiều lần than phiền về những cơn đau dữ dội trong quá trình tiêm thuốc.

Trong khi đó, Amanda Hernandez, người phát ngôn của Sở Tư pháp Hình sự Texas (TDCJ), cho biết quá trình thi hành án kéo dài hơn một giờ do nhân viên nhà tù ban đầu gặp khó khăn trong việc tìm tĩnh mạch phù hợp để đặt đường truyền thuốc pentobarbital.

Bà Hernandez khẳng định TDCJ bác bỏ các cáo buộc cho rằng vụ thi hành án không thành công hoặc xảy ra sai sót. Theo bà, cơ quan này đã tuân thủ đầy đủ các quy trình và việc thi hành án được thực hiện theo đúng quy định.

Bà cho biết các đường truyền tĩnh mạch được đặt tại những vị trí phù hợp nhất, gồm bàn chân trái và vùng cổ bên trái. Theo giải thích của bà, Dennes than đau ở những vị trí không được đặt đường truyền tĩnh mạch, trước khi bất kỳ loại thuốc nào được đưa vào cơ thể.

Theo TDCJ, thuốc gây tử vong bắt đầu được truyền vào lúc 18h52 (giờ địa phương) và Dennes được xác nhận tử vong 16 phút sau đó.

Trong năm 2026, Mỹ đã thực hiện 39 vụ thi hành án tử hình, tất cả đều bằng phương pháp tiêm thuốc độc.

Theo kết quả một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, tỷ lệ người dân Mỹ ủng hộ án tử hình đối với những người phạm tội giết người đã giảm xuống mức thấp nhất trong 55 năm. Cụ thể, 49% số người trưởng thành được hỏi ủng hộ hình phạt này, trong khi 45% phản đối.