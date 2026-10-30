Từ tự đổi mới đến hành động vì dân

Rõ trách nhiệm, kiểm soát quyền lực trong giải quyết công việc

Một trong những quan điểm được thể hiện rõ trong Nghị quyết số 31 là giao quyền gắn với trách nhiệm, kiểm soát quyền lực đi đôi với tạo không gian cho đổi mới, sáng tạo. Tại nhiều địa phương, cấp ủy sâu sát, mạnh dạn trao quyền chủ động để cán bộ giải quyết những vấn đề ở cơ sở.

Giao việc cụ thể, phát huy tính chủ động

Phường Tự Lạn có hơn 45 nghìn nhân khẩu, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ diễn ra sôi động. Mỗi ngày, lượng rác thải phát sinh khoảng 16,5 tấn, tạo áp lực lớn đối với công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong bối cảnh đô thị hóa nhanh.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đông Phú trao đổi với Chi ủy Chi bộ thôn Đồng Tiến về đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: “Dù địa phương đã tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng đổ rác không đúng quy định, song một số khu vực vẫn còn hiện tượng tập kết rác bừa bãi. Điều kiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải chưa đồng đều; nhân lực quản lý môi trường hạn chế, công chức phụ trách phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến tần suất kiểm tra và theo dõi việc khắc phục vi phạm.

Trước yêu cầu đó, Đảng ủy phường ban hành kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường, tập trung chỉ đạo các bộ phận liên quan xác định rõ nhiệm vụ, đầu mối thực hiện, nâng cao hiệu quả phối hợp và trách nhiệm trong từng khâu. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị được giao tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường. UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức giữ vệ sinh chung”.

Kết quả, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 99,4%; rác được xử lý bằng phương pháp đốt. Đơn vị phụ trách xử lý rác tập trung nguồn lực sửa chữa, khôi phục lò đốt và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hệ thống xử lý khói, nước rỉ rác, lắp đặt thiết bị giám sát nhằm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thực tiễn giải quyết vấn đề môi trường ở Tự Lạn cho thấy, phân công nhiệm vụ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế theo dõi, đôn đốc và xác định trách nhiệm cụ thể. Cấp ủy giữ vai trò lãnh đạo, định hướng; chính quyền và các bộ phận chuyên môn tổ chức thực hiện trong phạm vi thẩm quyền, kịp thời báo cáo khó khăn, đề xuất giải pháp. Cách làm này vừa hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh, vừa tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực, giải quyết công việc sát thực tiễn.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW, xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh phải gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng thực thi công vụ và đề cao trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Quyền hạn được giao đi đôi với nghĩa vụ giải trình; kết quả thực hiện được xem xét trên cơ sở tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực tế.

Giám sát để phòng ngừa, khắc phục hạn chế

Nếu phân công rõ ràng giúp nâng cao tính chủ động thì kiểm tra, giám sát là cơ chế bảo đảm quyền lực được thực hiện đúng quy định, đồng thời, phát hiện sớm những thiếu sót để chấn chỉnh. Đây là khâu quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nhân dân phường Tự Lạn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan.

Tại xã Đông Phú, ngay từ đầu năm, Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Trên cơ sở đó, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Nội dung tập trung vào việc thực hiện quy chế làm việc, chức trách được giao, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ và phẩm chất đạo đức cách mạng của đảng viên.

Gắn phân công nhiệm vụ với trách nhiệm cá nhân, tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực là giải pháp cụ thể hóa tinh thần tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Nguyễn Trí Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đông Phú cho biết: “Đến nay, địa phương đã kiểm tra 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên; giám sát 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên, trong đó có một cấp ủy viên. Qua đó, những nội dung cần chấn chỉnh được chỉ ra, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng, đảng viên”.

Là một trong những đảng viên được giám sát, đồng chí Hồ Thị Ninh, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: “Nội dung giám sát tập trung vào việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc trong cơ quan của Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Qua giám sát, đồng chí Ninh nhận thức rõ hơn trách nhiệm nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, tinh thần cống hiến và xây dựng đoàn kết trong tập thể. Trên cương vị của mình, đồng chí xác định tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Hội Phụ nữ xã Đông Phú theo phương châm “3 hơn”: Quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn; không né tránh trách nhiệm.

Tác động của kiểm tra, giám sát còn thể hiện ở việc duy trì nền nếp sinh hoạt tại cơ sở. Tại Chi bộ thôn Đồng Tiến, xã Đông Phú, sau đợt kiểm tra, Chi ủy và Chi bộ đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế được chỉ ra. Theo đồng chí Hồ Văn An, Bí thư Chi bộ thôn, chuyển biến rõ nhất của đảng viên là việc chấp hành đúng giờ, nền nếp sinh hoạt nghiêm túc hơn, không còn tình trạng đảng viên đi họp chậm, muộn, nhất là đảng viên trẻ. Việc ghi chép, quản lý sổ sách thu, chi cũng rõ ràng, khoa học, đúng quy định hơn. Qua đó, các thành viên chi ủy nâng cao ý thức tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của chi bộ.

Như vậy, một trong những yêu cầu Nghị quyết số 31-NQ/TW đặt ra là gắn phân công nhiệm vụ với trách nhiệm cụ thể, phát huy tính chủ động của cán bộ đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Qua đó, bảo đảm quyền lực được thực thi đúng quy định, kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.