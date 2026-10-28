Tự truyền trắng tại nhà, một phụ nữ ở Hà Nội nguy kịch

Chiều 28/10, ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trường hợp trên là chị N.T.P (51 tuổi, trú tại Hà Nội).

Chị P có tiền sử viêm gan B được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus; từng phẫu thuật u xơ tử cung năm 2025.

Theo người nhà cho biết, từ ngày 27/9 đến 3/10, chị tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích “thải độc gan”. Glutathione được quảng cáo có tác dụng thải độc, bảo vệ tế bào và ức chế enzyme tyrosinase làm giảm sản sinh sắc tố melanin. Tuy nhiên, cơ chế truyền tĩnh mạch để làm trắng da toàn thân thì chưa được các cơ quan y tế chính thống phê duyệt hay có thử nghiệm lâm sàng đầy đủ.

Khoảng 1 giờ sau lần truyền ngày 3/10, chị P xuất hiện rét run, sau đó sốt cao, đau bụng quanh rốn. Chị được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng sốt 39,5°C và được xử trí bằng truyền thuốc giảm đau. Khoảng 30 phút sau, chị xuất hiện buồn nôn, nôn, huyết áp tụt sâu, không đo được, phải chuyển cấp cứu đến cơ sở y tế.

Bệnh nhân phải thở máy nguy kịch sau khi tiêm truyền trắng tại nhà.

Khi nhập viện, bệnh nhân đỏ da toàn thân, sốt 38°C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Chị được chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn, phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Sau cấp cứu và điều trị, tình trạng tuần hoàn dần ổn định, ngừng được thuốc vận mạch. Tuy nhiên, chị P tiếp tục sốt cao liên tục 40°C, vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, chị P trong tình trạng nặng, tiếp tục sốt cao, mạch nhanh, đã được đặt ống nội khí quản, thở máy. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận tình trạng nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo BS Hưng, nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó là một trong những yếu tố cần được xem xét. Nếu thực hiện trong điều kiện không bảo đảm vô khuẩn, tiêm truyền có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Sau 10 ngày điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân từng bước hồi phục. Mặc dù đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng chị P vẫn còn yếu cơ toàn thân, tiếp tục phải thở máy.

BS Mạc Duy Hưng cảnh báo, truyền dịch là một biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “bổ gan”, “thải độc” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với việc mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Tự ý sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác tùy thuộc vào thành phần và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đặc biệt, sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn và tử vong trong thời gian ngắn nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Đối với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự ý sử dụng các sản phẩm không rõ thành phần hoặc được quảng cáo có tác dụng “thải độc gan” không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và điều trị thuốc kháng virus khi có chỉ định.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý truyền dịch tại nhà, không sử dụng thuốc tiêm hoặc các sản phẩm làm đẹp, thải độc trôi nổi, khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định.