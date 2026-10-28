Tự truyền Glutathione tại nhà, người phụ nữ ở Hà Nội suy đa tạng

Ngày 28/10, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông tin về trường hợp bệnh nhân N.T.P., có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus.

Theo người nhà, từ ngày 27/9 đến 3/10, bệnh nhân tự truyền Glutathione tại nhà. Khoảng một giờ sau lần truyền cuối cùng, người bệnh xuất hiện rét run, sốt cao và đau bụng quanh rốn, sau đó phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: BVCC

Ngày 14/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nặng, phải thở máy. Kết quả thăm khám, xét nghiệm cho thấy người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan. Bệnh nhân còn có các tổn thương xuất huyết dưới da rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Theo ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, nguy cơ nhiễm khuẩn có thể liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó. Nếu không bảo đảm vô khuẩn, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Sau khoảng 10 ngày điều trị hồi sức tích cực, tình trạng nhiễm khuẩn của bệnh nhân được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục.

Các bác sĩ cảnh báo, truyền dịch là biện pháp điều trị y khoa, chỉ nên thực hiện khi có chỉ định phù hợp và tại cơ sở y tế đủ điều kiện. Những sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “bổ gan”, “thải độc” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với việc đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe trong mọi trường hợp.

Tự ý tiêm truyền có thể gây ra các biến chứng như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn và quá tải dịch. Với người mắc viêm gan B mạn tính, việc sử dụng sản phẩm quảng cáo có tác dụng thải độc gan không thể thay thế thăm khám, theo dõi và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.