Tự truyền Glutathione tại nhà, người phụ nữ 51 tuổi phải nằm hồi sức tích cực

ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) được phát hiện mắc viêm gan B từ nhiều năm trước nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Năm 2025, người bệnh từng phẫu thuật u xơ tử cung.

Theo thông tin từ gia đình, từ ngày 27/9 đến 3/10, bệnh nhân tự truyền Glutathione tại nhà với mục đích “thải độc gan”. Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, người bệnh rét run, sốt cao, đau bụng quanh rốn.

Bệnh nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân khi sốt 39,5 độ C, huyết áp 160/90 mmHg. Sau khi được xử trí bằng thuốc giảm đau đường truyền, khoảng 30 phút sau, người bệnh buồn nôn, nôn và tụt huyết áp nghiêm trọng, không đo được. Bệnh nhân lập tức được chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, người bệnh đỏ da toàn thân, sốt 38 độ C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy. Ảnh: Thanh Đặng

Sau cấp cứu, tuần hoàn của người bệnh dần ổn định, có thể ngừng thuốc vận mạch. Tuy nhiên, tình trạng bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp: sốt cao liên tục tới 40 độ C, vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm. Ngày 14/10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, sốt 40 độ C, mạch khoảng 110 lần/phút. Da và củng mạc mắt vàng, nước tiểu vàng sẫm; nhiều vị trí tiêm truyền xuất hiện tổn thương xuất huyết dưới da.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Theo BS Hưng, nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó là một trong những yếu tố cần được xem xét. Nếu thực hiện trong điều kiện không bảo đảm vô khuẩn, tiêm truyền có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác nguồn nhiễm khuẩn ở trường hợp này cần căn cứ vào kết quả xét nghiệm, diễn biến lâm sàng và đánh giá chuyên môn. Không thể chỉ dựa vào thời điểm xuất hiện triệu chứng để kết luận nguyên nhân.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan, thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục.

BS Hưng cho biết, truyền dịch là một biện pháp điều trị y khoa, chỉ nên thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Những sản phẩm được quảng cáo có công dụng “bổ gan”, “thải độc” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với việc đã được chứng minh mang lại lợi ích sức khỏe cho mọi người.

Tự ý sử dụng các sản phẩm này, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác, tùy thành phần sản phẩm và tình trạng sức khỏe của người sử dụng.

Đáng lưu ý, sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện xử trí cấp cứu.

Với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, việc tự sử dụng sản phẩm được quảng cáo là “thải độc gan” không thể thay thế thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và sử dụng thuốc kháng virus khi có chỉ định.