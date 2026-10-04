Từ trừu tượng đến hiện thực trong 'Sắc Tâm 2026'

Mới đây, tại Nhà Tiền Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Nguyen Art Gallery và Trầm Tuệ khai mạc triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2.

Triển lãm quy tụ 19 họa sĩ gồm Đỗ Khải, Lê Khánh Hiếu, Lương Duy, Tuấn Cường, Đặng Hiền, Đậu Quang Anh, Giám Văn Tuấn, Ngô Tuấn Anh, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Hồng Giang, Ngô Bá Công, Nguyễn Lương Huyên, Triệu Khắc Tiến, Nguyễn Xuân Việt, Hoàng Ngọc Hoàn, Chu Viết Cường, Nguyễn Bỉnh Sơn, Nguyễn Bách Triệu và Lê Xuân Hưởng.

Nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm ‘Sắc Tâm 2026’. Ảnh: Như Hoa

Các tác phẩm giới thiệu tại triển lãm cho thấy nhiều cách tiếp cận với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ những biểu đạt tinh tế đến mạnh mẽ. Qua đó, các nghệ sĩ cùng mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Vốn là chất liệu gắn bó với mỹ thuật Việt Nam, sơn mài được hình thành qua nhiều lớp sơn, những lần phủ, mài và bồi đắp. Tại “Sắc Tâm 2026”, chất liệu này được đặt trong mối tương tác với văn hóa trầm hương và không gian di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đồng hành cùng triển lãm, Trầm Tuệ giới thiệu bộ sưu tập trầm cảnh và các sản phẩm trầm hương Việt Nam. Hương trầm được đưa vào không gian thưởng lãm như một yếu tố trải nghiệm, tạo thêm lớp cảm nhận bên cạnh thị giác của hội họa. Nếu sơn mài được cảm nhận bằng sắc màu và chất liệu, trầm hương gợi mở ký ức qua hương thơm, cùng hướng người xem đến những khoảng lặng trong cảm xúc.

Công chúng tham quan không gian trưng bày. Ảnh: Như Hoa

Không gian triển lãm ‘Sắc Tâm 2026’. Ảnh: Như Hoa

Việc tổ chức triển lãm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám cũng tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật đương đại và không gian giàu giá trị lịch sử, văn hóa, nơi lưu giữ truyền thống học thuật và tinh thần hiếu học của dân tộc.

“Sắc Tâm 2026” đồng thời đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động của Nguyen Art Gallery trong lĩnh vực hội họa, đồng hành cùng các nghệ sĩ và nhà sưu tầm, góp phần kết nối mỹ thuật Việt Nam với công chúng.

Triển lãm “Sắc Tâm 2026” diễn ra từ ngày 3 đến 18/10 tại Nhà Tiền Đường, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.