Từ trường học đến khu dân cư, Công an Hà Nội lan tỏa kỹ năng lái xe an toàn

Đưa kỹ năng an toàn đến từng nhóm đối tượng

Tại các trường học, chương trình tập trung vào đối tượng học sinh, thanh thiếu niên – những người đang trong quá trình hình thành thói quen và kỹ năng tham gia giao thông. Bên cạnh việc phổ biến quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, điều kiện của người lái xe, các em còn được cán bộ CSGT hướng dẫn kỹ năng quan sát, nhận diện nguy cơ, xử lý tình huống và điều khiển xe gắn máy an toàn. Qua đó, chương trình giúp học sinh nhận thức rõ việc tham gia giao thông an toàn không chỉ đòi hỏi chấp hành quy định pháp luật mà còn cần có kỹ năng và khả năng làm chủ phương tiện.

Cán bộ Công an Hà Nội hướng dẫn kỹ năng lái xe máy điện an toàn cho các em học sinh.

Tại các khu dân cư, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn được tổ chức linh hoạt, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu thực tế của từng địa bàn. Thông qua sự phối hợp giữa Công an cấp xã, các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở, người dân được tiếp cận những kiến thức thiết thực về an toàn giao thông, từ kỹ năng điều khiển phương tiện, giữ khoảng cách, chuyển hướng đến cách xử lý khi gặp tình huống bất ngờ.

Cán bộ CSGT phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các doanh nghiệp, lực lượng chức năng chú trọng nhóm người lao động thường xuyên sử dụng mô tô, xe gắn máy trong quá trình làm việc. Việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn không chỉ giúp mỗi cá nhân bảo vệ bản thân mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình tham gia giao thông.

Đáng chú ý, chiến dịch không triển khai theo hướng tuyên truyền đại trà mà chú trọng xác định những nhóm có nguy cơ cao để ưu tiên đào tạo. Trong đó có người đã có giấy phép lái xe trên 3 năm; người trong độ tuổi từ 30 đến 50; người vi phạm giao thông nhiều lần hoặc bị trừ hết điểm giấy phép lái xe; thanh, thiếu niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp.

Để lựa chọn đúng đối tượng, đúng địa bàn, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an cấp xã và các đơn vị liên quan rà soát, khai thác dữ liệu về tai nạn giao thông, giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện và tình hình xử lý vi phạm. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng xác định những khu vực cần tập trung tuyên truyền, những nhóm người cần được bổ sung kiến thức, kỹ năng, bảo đảm hoạt động đào tạo sát với thực tế, tránh hình thức, dàn trải.

Không chỉ học luật, người dân được trực tiếp thực hành

Điểm nhấn của chiến dịch là chú trọng hướng dẫn kỹ năng thực tế thay vì chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật. Bởi trong quá trình tham gia giao thông, bên cạnh việc nắm vững luật, người điều khiển phương tiện cần có khả năng quan sát, phán đoán và xử lý linh hoạt trước những tình huống phát sinh.

Nhóm lứa tuổi học sinh từ 16-18 tuổi được quan tâm, hướng dẫn.

Tại các buổi đào tạo, học viên được hướng dẫn những kiến thức cơ bản về quy tắc giao thông, kỹ năng quan sát, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chuyển hướng, xử lý tình huống bất ngờ và phòng tránh va chạm. Đặc biệt, người tham gia còn được hướng dẫn thực hành 11 bài trong phần thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1.

Thông qua các bài tập thực hành, học viên trực tiếp rèn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện, giữ thăng bằng, phối hợp thao tác và làm chủ tay lái. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ CSGT, những lỗi thường gặp khi điều khiển phương tiện cũng được chỉ ra để người học kịp thời điều chỉnh. Đây là những kỹ năng cơ bản nhưng thiết thực, giúp người điều khiển phương tiện chủ động hơn khi di chuyển trên đường, nhất là trong điều kiện giao thông đông đúc, phức tạp.

Hoạt động tuyên truyền tại các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô.

Với học sinh, nội dung hướng dẫn được xây dựng phù hợp với lứa tuổi, gắn kiến thức pháp luật với những tình huống các em có thể gặp hằng ngày trên đường đến trường, khi đi học thêm hoặc tham gia các hoạt động khác. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền đến các gia đình về trách nhiệm quản lý, giáo dục con em, không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Đối với người dân tại khu dân cư và người lao động trong các doanh nghiệp, nội dung đào tạo hướng đến việc khắc phục những thói quen điều khiển phương tiện thiếu an toàn, nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ và xử lý tình huống. Việc hướng dẫn trực tiếp cũng tạo điều kiện để người tham gia trao đổi, giải đáp những vướng mắc thường gặp trong quá trình điều khiển phương tiện.

Lực lượng chức năng hướng dẫn, sử dụng các tính năng của phương tiện.

Theo kế hoạch, hoạt động đào tạo, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn tiếp tục được Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đến hết năm 2026. Với phương châm hướng về cơ sở, lấy người tham gia giao thông làm trung tâm, chiến dịch hướng tới việc đưa kiến thức và kỹ năng an toàn giao thông đến từng nhóm đối tượng, từ học sinh, người lao động đến người dân tại các khu dân cư.

Việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn không thể chỉ thực hiện trong một buổi tuyên truyền mà cần được duy trì thường xuyên, gắn với ý thức tự giác của mỗi người. Khi người điều khiển phương tiện không chỉ nắm vững quy định pháp luật mà còn biết cách làm chủ tay lái, nhận diện và phòng tránh nguy cơ, mỗi hành trình sẽ an toàn hơn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ sớm, từ cơ sở.