Quy định quản lý điện thoại cần phù hợp với từng cấp học

Ở bậc tiểu học, việc quản lý điện thoại của học sinh được các nhà trường chú trọng theo hướng hạn chế tối đa việc mang thiết bị cá nhân đến lớp, chỉ sử dụng khi thực sự cần thiết cho hoạt động học tập và có sự cho phép của giáo viên.

Cô Bùi Bích Phượng - Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng (Hà Nội) cho biết, nhà trường không khuyến khích học sinh mang điện thoại đến lớp. Trong trường hợp cần sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng phục vụ một số tiết học, giáo viên sẽ thông báo trước với phụ huynh để các em được phép mang thiết bị đến trường. Tuy nhiên, quá trình quản lý vẫn gặp khó khăn khi một số phụ huynh mong muốn con có điện thoại riêng để thuận tiện liên lạc. Điều này đòi hỏi gia đình và nhà trường cần có sự thống nhất về nguyên tắc sử dụng thiết bị.

Không chỉ vậy, việc kiểm soát điện thoại cũng dừng lại trong phạm vi trường học. Chị Phượng cho rằng, giáo viên có thể quản lý học sinh trong thời gian ở lớp, nhưng khi trở về nhà, việc trẻ xem gì, chơi gì trên mạng lại phụ thuộc nhiều vào sự giám sát của cha mẹ.

“Khó nhất là các con ở trường thì cô quản lý được, nhưng về nhà thì không thể kiểm soát được con xem gì, chơi gì trên mạng. Các con còn nhỏ, chưa biết phân biệt hết những điều tốt xấu. Vì vậy, cần có sự đồng hành của bố mẹ, chứ không thể chỉ trông chờ vào nhà trường và giáo viên”, cô Phượng chia sẻ.

Bên cạnh khó khăn trong kiểm soát, cô Bùi Bích Phượng cũng lo ngại học sinh tiểu học chưa đủ khả năng phân biệt đầy đủ những thông tin tốt, xấu trên môi trường mạng. Nếu thiếu sự hướng dẫn của người lớn, các em có thể vô tình tiếp xúc với những nội dung không phù hợp mà bản thân chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm.

Theo cô Bùi Bích Phượng, ở bậc tiểu học, nên hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại cá nhân, nhưng không đồng nghĩa với việc tách trẻ khỏi công nghệ. Học sinh vẫn cần được tiếp cận các thiết bị số để phục vụ học tập, song phải có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và giám sát của người lớn. (Ảnh: NVCC)

Ở cấp học cao hơn, nhu cầu sử dụng điện thoại của học sinh cũng có những khác biệt. Cô Nguyễn Thị Hoài -Giáo viên Trường THCS Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết hiện nay điện thoại thông minh được học sinh cấp THCS đang giảng dạy sử dụng khá phổ biến.

Nếu được sử dụng đúng cách, đây có thể là công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả, giúp học sinh tra cứu kiến thức, học ngoại ngữ, làm bài tập và tiếp cận nhiều thông tin bổ ích. Tuy nhiên, điều khiến chị lo ngại nhất là học sinh dành quá nhiều thời gian cho thế giới ảo, các em có thể bị mất tập trung, sao nhãng việc học và giảm tương tác trực tiếp với bạn bè, gia đình.

Đồng thời cô Hoài cũng cho rằng, những quy định trong trường học sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu sự thống nhất và đồng hành từ phía gia đình, nơi trẻ tiếp tục sử dụng thiết bị trong phần lớn thời gian ngoài giờ học.

Trẻ em sử dụng điện thoại quá nhiều đang là nỗi lo của các gia đình. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Dạy trẻ làm chủ công nghệ thay vì chỉ áp đặt lệnh cấm

Chia sẻ với Tạp chí Trẻ em Việt Nam, nhà văn Hoàng Anh Tú (Anh Chánh Văn) cho rằng, trẻ em cần được học cách sử dụng công nghệ trước khi được trao toàn quyền tiếp cận và khai thác các thiết bị này.

Từ kinh nghiệm nuôi dạy 3 người con, anh Tú cho rằng không thể áp dụng một quy tắc chung cho tất cả trẻ em, bởi một đứa trẻ 8 tuổi và một thiếu niên 16 tuổi có mức độ trưởng thành, khả năng nhận thức và tự kiểm soát rất khác nhau. Vì vậy, việc quản lý điện thoại cần căn cứ vào độ tuổi, sự trưởng thành và năng lực tự chịu trách nhiệm của từng trẻ. Đặc biệt, các em cũng nên được tham gia xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị cùng cha mẹ để hiểu và tự giác thực hiện, thay vì chỉ tiếp nhận những mệnh lệnh áp đặt.

Theo anh, cách tiếp cận phù hợp là đồng hành có giới hạn. Cha mẹ cần quan tâm con đang xem gì, chơi gì, kết bạn với ai và tiếp cận những nội dung nào trên không gian mạng. Tuy nhiên, khi trẻ lớn hơn, quyền tự chủ cũng cần được mở rộng tương ứng.

Nguyên tắc mà gia đình nhà văn Hoàng Anh Tú áp dụng là quyền tự do luôn đi cùng năng lực tự chịu trách nhiệm. (Ảnh: NVCC)

Nhà văn Hoàng Anh Tú nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của giáo dục là hình thành khả năng tự kiểm soát cho trẻ ngay cả khi không có cha mẹ bên cạnh. Để làm được điều đó, gia đình cần tạo ra những trải nghiệm thực tế đủ hấp dẫn, giúp trẻ tìm thấy niềm vui từ các hoạt động ngoài màn hình như chơi thể thao, đọc sách, nấu ăn,... và trò chuyện cùng các thành viên.

Đặc biệt, người lớn cần nhìn lại chính thói quen sử dụng điện thoại của mình: “Không thể yêu cầu trẻ không dùng điện thoại trong bữa cơm trong khi cha mẹ vẫn liên tục xem màn hình với lý do bận công việc. Nếu người lớn không làm gương, những quy định đặt ra cho trẻ sẽ khó có sức thuyết phục”.

Ở góc độ một người cha có con gái 5 tuổi, diễn viên Phương Nam cũng cho rằng việc trẻ tiếp xúc với công nghệ là cần thiết, song cần có giới hạn và sự kiểm soát phù hợp của người lớn. Trong xã hội hiện nay, công nghệ phát triển nhanh chóng, trẻ không thể hoàn toàn đứng ngoài môi trường số.

Tuy nhiên, nếu tiếp cận quá sớm hoặc không được định hướng, trẻ có thể gặp phải những ảnh hưởng không mong muốn. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ và nhà trường cần tìm ra khung thời gian, cách thức tiếp cận phù hợp để trẻ vừa được làm quen với công nghệ, vừa không bị tụt hậu so với sự phát triển chung.

“Trong gia đình, khi con xem một chương trình nào đó, tôi thường dặn con nếu bắt gặp nội dung khiến con băn khoăn hoặc không phù hợp thì cần báo lại với bố mẹ để được hướng dẫn, chuyển sang nội dung khác”, diễn viên Phương Nam chia sẻ đồng thời cũng đặt ra những giới hạn cụ thể trong việc sử dụng thiết bị và có biện pháp nhắc nhở, ngăn chặn khi con vượt quá giới hạn. Tuy nhiên, anh không cho rằng cha mẹ có thể kiểm soát hoàn toàn mọi hoạt động của trẻ trên thiết bị công nghệ.

Diễn viên Phương Nam chia sẻ, cha mẹ và nhà trường cần tìm ra khung thời gian, cách thức tiếp cận phù hợp để trẻ vừa được làm quen với công nghệ, vừa không bị tụt hậu so với sự phát triển chung. (Ảnh: NVCC)

“Người lớn còn có công việc riêng, không thể theo sát con cả ngày hay áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên trẻ. Thay vào đó, cần để con có không gian trải nghiệm, quan sát và tự hình thành quan điểm trước những tình huống thực tế, trên cơ sở đã được cha mẹ hướng dẫn những nguyên tắc cần thiết”, diễn viên Phương Nam nêu quan điểm.

Từ trải nghiệm nuôi dạy con, Phương Nam mong muốn gia đình và nhà trường cùng phối hợp để xây dựng môi trường phát triển phù hợp, giúp trẻ được tiếp cận công nghệ một cách tự nhiên nhưng vẫn an toàn, có định hướng. Đây cũng là cách để trẻ vừa được bảo vệ trước những nguy cơ trên không gian mạng, vừa có cơ hội trang bị kỹ năng cần thiết để hòa nhập với thế giới số.