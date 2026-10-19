Từ trụ sở cũ đến kỳ vọng về những không gian mới

Tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, trung tâm hành chính của tỉnh Hậu Giang cũ trước đây, những công trình trụ sở cơ quan nhà nước, hội trường và các tòa nhà phục vụ hoạt động quản lý đang cần được sắp xếp, bố trí chuyển đổi công năng để tránh lãng phí.

Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang cũ nằm trong khuôn viên Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Tòa nhà HĐND tỉnh Hậu Giang cũ nằm trong khuôn viên Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Tòa nhà HĐND tỉnh Hậu Giang cũ nằm trong khuôn viên Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những trụ sở cơ quan nhà nước được đầu tư quy mô, kiến trúc hiện đại, khuôn viên rộng rãi đã tạo nên diện mạo của một trung tâm hành chính cấp tỉnh Hậu Giang cũ đang chưa được sử dụng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trụ sở Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cũ nằm trong khuôn viên Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Tòa nhà HĐND tỉnh Hậu Giang cũ nằm trong khuôn viên Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Những trụ sở cơ quan nhà nước được đầu tư quy mô, kiến trúc hiện đại, khuôn viên rộng rãi đã tạo nên diện mạo của một trung tâm hành chính cấp tỉnh Hậu Giang cũ đang chưa được sử dụng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Quảng trường Hòa Bình và UBND tỉnh Hậu Giang cũ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN