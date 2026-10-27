Từ trên cao, nút giao Vành đai 4 Vùng Thủ đô với QL6 hiện lên với những đường cong hoa thị

Tuyến Vành đai 4 dài 58 km, kéo dài từ xã Sóc Sơn đến xã Thường Tín (Hà Nội), đi qua phường Yên Nghĩa và giao với dự án cải tạo, nâng cấp QL6, mở ra trục kết nối quan trọng ở cửa ngõ Tây Nam Thủ đô.

Tại nút giao Vành đai 4 với QL6, các hạng mục cầu vượt, đường song hành đang dần thành hình, từng bước định hình diện mạo công trình từ trên cao. Tuy nhiên, công trường nằm sát QL6 – tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, nơi dòng xe tải, xe khách và ô tô cá nhân vẫn nối đuôi nhau lưu thông giữa khu vực đang thi công sôi động.

Những phiến dầm lớn lần lượt được lắp đặt, tạo nên những nhịp cầu vượt tại nút giao Vành đai 4 với QL6. Từ công trường nhìn về phía tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, diện mạo đầu mối giao thông trọng điểm phía Tây Nam Thủ đô đang dần hiện rõ.

Các nhánh đường lên xuống cùng hệ thống cầu vượt đang được khẩn trương thi công, từng bước kết nối thành mạng lưới giao thông nhiều tầng, tạo hình hài nút giao Vành đai 4 với QL6.

Theo thiết kế, nút giao Vành đai 4 với QL6 được xây dựng theo dạng hoa thị, gồm hai tầng đường. Tuyến cao tốc Vành đai 4 đi trên cao, vượt qua QL6; phía dưới là hệ thống đường song hành phục vụ lưu thông trong khu vực. Đây là một trong 8 nút giao thuộc dự án Vành đai 4 giai đoạn 1, đồng thời là nút giao hoa thị duy nhất trên tuyến QL6 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Ba La – Xuân Mai.

Máy móc hoạt động liên tục, công nhân khẩn trương triển khai các hạng mục trên công trường, chạy đua với tiến độ để từng bước hoàn thiện nút giao Vành đai 4 với QL6.

Bên cạnh tiến độ thi công, công tác bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại công trường vẫn còn những bất cập. Bụi phát tán dày đặc mỗi khi phương tiện đi qua khiến người dân bức xúc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Anh Lê Xuân Hoàn (phường Chương Mỹ, Hà Nội), người thường xuyên di chuyển qua khu vực, cho biết mặt đường bị thu hẹp do thi công, trong khi bụi phát tán dày đặc, khiến ngay cả khi đeo khẩu trang, bụi vẫn bay vào mắt, gây nguy hiểm khi lái xe. Anh mong muốn các nhà thầu bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế bụi trong quá trình thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình hạ tầng giao thông, dự án hiện cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra, dự kiến hoàn thành trong năm 2027. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông, giảm áp lực cho cửa ngõ Tây Nam Thủ đô.

Khi hoàn thành, nút giao Vành đai 4 với QL6 sẽ trở thành mắt xích kết nối quan trọng giữa tuyến vành đai và trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Hà Nội. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ Thủ đô, tạo thuận lợi cho phương tiện lưu thông giữa Hà Nội với các tỉnh Phú Thọ, Sơn La qua QL6.