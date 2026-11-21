Màn diễu hành đặc sắc trong khuôn khổ Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội năm 2026 không chỉ tôn vinh bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, mà còn đưa tinh hoa làng nghề truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Tranh dân gian Hàng Trống ra đời tại Việt Nam vào khoảng thế kỷ thứ XVI. Đây là tinh hoa của Phật giáo và Nho giáo; được các nhà nghiên cứu đánh giá không chỉ mang đậm tính thẩm mỹ, sự tinh tế của kỹ thuật in khắc gỗ, pha màu, mà còn mang đậm bản sắc văn hóa.

Làng gốm sứ Bát Tràng (xã Bát Tràng) hình thành và phát triển hơn 6 thế kỷ, được coi là cái nôi của nghệ thuật gốm sứ và là biểu tượng sáng tạo không ngừng nghỉ của người dân vùng đất Thăng Long - Hà Nội. Đây cũng là một trong tứ đại tinh hoa làng nghề Thăng Long cổ, bao gồm: Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, vàng bạc Định Công và đúc đồng Ngũ Xã.

Làng nghề tò he Xuân La (xã Phượng Dực) xuất hiện từ khoảng 400-500 năm trước. Qua các thế hệ, nghề tò he được lưu giữ lại theo hình thức cha truyền con nối. Có thể nói, đây là ngôi làng duy nhất ở Việt Nam cho đến nay vẫn giữ được nghề tò he truyền thống.

Làng lụa Vạn Phúc (phường Hà Đông) - làng nghề dệt lụa tơ tằm truyền thống với lịch sử hơn 1.000 năm và là một trong những biểu tượng nghề thủ công truyền thống của Hà Nội. Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc là thành viên Mạng lưới các Thành phố thủ công sáng tạo thế giới (WWC) từ năm 2025.

Làng quạt Chàng Sơn (xã Tây Phương) có lịch sử hơn 200 năm, phát triển mạnh từ thế kỷ 19 và từng được mang sang triển lãm tại Paris (Pháp).

Làng hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên) hình thành và phát triển hơn 100 năm. Nghề tăm hương truyền thống đã giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu những giá trị văn hoá của người Việt.

Màn diễu hành của làng hoa Tây Tựu (phường Tây Tựu). Được hình thành từ năm 1930, nhưng phải đến đầu những năm 1990, người dân làng Tây Tựu mới bắt đầu tập trung trồng hoa. Nghề trồng hoa đem lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định, góp phần nâng cao kinh tế và chất lượng cuộc sống người dân Tây Tựu.

Với sự hình thành và phát triển gần 100 năm, năm 2017, làng hoa Tây Tựu được công nhận và vinh danh làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Làng đào Nhật Tân là làng trồng hoa đào truyền thống lâu đời ở khu vực bãi bồi sông Hồng (phường Hồng Hà). Làng hiện có hơn 750 hộ tham gia sản xuất với giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt trên 60 tỷ đồng/năm.

Du khách trong nước và quốc tế hào hứng theo dõi và ghi lại hình ảnh diễu hành của các làng nghề truyền thống Hà Nội.