Từ tranh cãi Đại Lộ Oa kể xấu bố mẹ, netizen bàn về tổn thương giữa con cái và cha mẹ

Toàn cảnh tranh cãi Đại Lộ Oa chê trách bố mẹ

Trong tập mới nhất của chương trình Khuê Nữ Nhà Tôi, Đại Lộ Oa chia sẻ nhiều câu chuyện về gia đình trong quá trình trưởng thành. Cô kể từng bị bố tát trong một lần xảy ra cãi vã liên quan đến việc học và sau đó bỏ nhà đi khoảng 1 tháng. Điều khiến cô tổn thương là trong khoảng thời gian ấy, bố mẹ không chủ động tìm kiếm mình. Khi trở về vì cần giấy tờ thi đại học, mọi chuyện được gia đình cho qua như chưa có gì xảy ra.

Nữ diễn viên cũng nhắc đến những hành động nhỏ khiến cô dần mất kết nối với mẹ. Trong bữa cơm gia đình, mẹ không nhớ những món cô không ăn; khi cô bị sốt và gọi điện than thở trong lúc quay phim, điều cô nhận được không phải là lời động viên, bà nói: "Người khác làm được, tại sao con lại không?"

Câu chuyện của Đại Lộ Oa chạm vào một vùng ký ức quen thuộc với không ít người. Hình ảnh mẹ của Đại Lộ Oa giữ vẻ mặt khá bình thản khi nghe con gái nhắc lại những chuyện cũ cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Khán giả đồng cảm với cô - người bị tổn thương bởi những hành động nhỏ, dù vô thức của bố mẹ.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Cnet "đào lại" những thông tin về gia đình của cô. Thành tích học tập của Đại Lộ Oa không tốt. Tuy nhiên, cha mẹ vẫn đầu tư cho cô học múa dân tộc trong nhiều năm, học thêm hội họa, theo học tại trường tư với chi phí cao dù tài chính gia đình có giai đoạn sa sút. Đến khi Đại Lộ Oa quyết định theo nghiệp diễn, mẹ cô (từng là doanh nhân) đã chuyển qua làm bảo mẫu để kiếm tiền chi trả học phí.

Dân mạng bắt đầu "quay xe", chỉ trích Đại Lộ Oa vô ơn khi chỉ biết kể xấu bố mẹ. Cha mẹ đã làm rất nhiều để con gái có thể theo đuổi ước mơ, vậy tại sao những nỗ lực ấy lại gần như không xuất hiện trong câu chuyện cô kể? Có thời điểm, từ khóa về việc Đại Lộ Oa kể xấu bố mẹ leo lên đầu bảng Hot Search mục Giải trí của Weibo.

Đa góc nhìn từ câu chuyện của Đại Lộ Oa

Giữa những tranh cãi, nhiều người hâm mộ cũng lên tiếng bênh vực Đại Lộ Oa. Họ cho rằng dân mạng cần xem tập phát sóng đầy đủ để hiểu sâu sắc câu chuyện. Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô đưa thẻ lương cho mẹ để bố mẹ có thể tùy ý mua những gì muốn. Mẹ của Đại Lộ Oa cũng chân thành bộc bạch rằng bà không biết hành động của mình lại gây nên những tổn thương như vậy cho con gái.

Dân mạng tiếp tục tranh luận: Có người cho rằng một bữa cơm thiếu rau mùi không thể trở thành thước đo tình yêu của người mẹ; nhưng cũng có người phản biện rằng điều Đại Lộ Oa muốn nói chưa bao giờ chỉ là chuyện một món ăn, mà là cảm giác được mẹ nhớ đến và quan tâm trong những điều nhỏ nhất.

Khán giả chỉ trích Đại Lộ Oa không biết ơn khi cha mẹ đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cô. Họ nhận định những “nỗi đau” mà cô kể ra trở nên ích kỷ khi đặt cạnh những hi sinh lớn của cha mẹ, thậm chí là đang lợi dụng tình thân để tạo chủ đề (tăng thảo luận để làm nóng tên tuổi). Trong khi đó, một bộ phận khác lại đồng cảm với trải nghiệm của cô, cho rằng cô chỉ đang thành thật kể về sự thờ ơ tình cảm và những tổn thương chứ không cố ý bôi nhọ cha mẹ.

Câu chuyện của Đại Lộ Oa và bố mẹ trở thành cuộc tranh luận chưa có hồi kết:

Liệu sự hi sinh của cha mẹ có đồng nghĩa với việc con cái không được phép cảm thấy tổn thương?

Giống như bố mẹ của Đại Lộ Oa làm tất cả để cung cấp điều kiện sống, học tập tốt nhất cho con cái. Đó là những sự hy sinh không thể phủ nhận. Một người có thể biết cha mẹ đã vất vả vì mình nhưng vẫn nhớ đến những lần bị so sánh với "con nhà người ta", những cuộc trò chuyện không tìm được tiếng nói chung hay những lúc bản thân thiếu đi sự vỗ về.

Bởi tình yêu trong gia đình không phải lúc nào cũng được thể hiện bằng cùng một “ngôn ngữ”. Với cha mẹ, yêu con là để con ăn no mặc ấm, lo cho tương lai và cố gắng dành cho con những điều tốt nhất. Với con cái, đủ yêu thương đôi khi lại là được lắng nghe, được tôn trọng cảm xúc, được nhớ những sở thích rất nhỏ hay được phép yếu lòng.

Chia sẻ của Đại Lộ Oa dễ tạo ra những phản ứng trái chiều. Mỗi người, ở mỗi góc độ lại có quan điểm khác nhau. Điều người hâm mộ hy vọng là khán giả không "tẩy chay" nữ diễn viên, bởi những gì được phát sóng chỉ là một phần câu chuyện.