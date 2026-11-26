Tác giả Lương Thị Xuyên nhận Giải Đặc biệt cho tác phẩm "Phá vỡ "bẫy nghèo'" luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm?" tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Giáo dục tài chính thông minh.

Bên lề lễ trao giải, khi niềm xúc động vẫn còn nguyên vẹn, chủ nhân của giải Đặc biệt ấy đã chia sẻ với chúng tôi câu chuyện đằng sau trang viết - nơi có nếp nhà cần kiệm, có 17 năm gắn bó với học trò miền núi và khát vọng trang bị "kỹ năng sinh tồn" cho thế hệ trẻ quê hương.

Khi chuyện tiêu tiền, mua sắm của học trò vùng cao trở thành nỗi trăn trở

Phóng viên: Chúc mừng chị vừa được vinh danh ở giải thưởng cao nhất. Đọc bài viết, người đọc cảm nhận được hơi thở rất thật của đời sống vùng cao. Công việc hằng ngày của chị hiện nay là gì, và cơ duyên nào đưa chị đến với cuộc thi này?

Chị Lương Thị Xuyên: Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức, Ban giám khảo và quý độc giả đã dành tình cảm cho bài viết của tôi. Khi nhận tin đạt giải Đặc biệt, tôi thật sự bất ngờ và xúc động, bởi những gì mình viết ra chỉ là những lát cắt rất thật từ cuộc sống và công việc hằng ngày tại quê hương Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Hiện tôi là nhân viên văn thư tại Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Hùng Sơn. Nhiều người nghĩ văn thư chỉ gắn với công văn, sổ sách hành chính, nhưng với tôi, công việc đó giúp tôi biết được cuộc sống đời thường của học sinh và các gia đình.

Tôi viết bằng sự đồng cảm của người làm công tác văn thư trường học nơi vùng cao, chứ chưa từng nghĩ những dòng tâm sự mộc mạc ấy lại nhận được sự ghi nhận lớn đến vậy.

Văn thư trường học là cầu nối thông tin giữa Ban Giám hiệu với giáo viên, học sinh và phụ huynh. Những chuyến xuống thôn hỗ trợ người dân thu thập dữ liệu đất đai, cài đặt ứng dụng hay điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã cho tôi nhiều dịp chuyện trò, lắng nghe chia sẻ từ bà con.

Khi nghe ông bà trải lòng về hoàn cảnh gia đình, hay những lần dự họp hội đồng kỷ luật nhìn các em bằng tuổi con mình ăn chưa no, lo chưa tới, tôi cứ băn khoăn không biết khi không còn ngồi trên ghế nhà trường tương lai các em sẽ ra sao. Những trăn trở ấy đã theo tôi vào bài viết.

Tác giả Lương Thị Xuyên giao lưu với khán giả tại chương tình trao giải.

Phóng viên: Những chi tiết trong bài như cảnh nhân viên đưa hàng đợi trước cổng trường hay bố mẹ đi làm xa gửi tiền về cho con rất gần gũi và chạm đến cảm xúc. Hẳn chị đã chứng kiến nhiều câu chuyện như vậy ngay nơi mình sống và làm việc?

Chị Lương Thị Xuyên: Đúng là như vậy. Gắn bó 17 năm với ngôi trường này, tôi chứng kiến những hình ảnh này thường xuyên hơn trong vài năm gần đây. Ở địa phương tôi, nhiều phụ huynh vì mưu sinh phải đi làm công nhân xa nhà ở Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hà Nội hay Bình Dương, gửi con lại cho ông bà tuổi đã cao chăm sóc.

Sau giờ tan học ngay trước cổng trường, nhìn các em nhỏ đứng chờ shipper nhận hàng đặt qua mạng, hay cầm khoản tiền bố mẹ chuyển về qua điện thoại mà thiếu người định hướng, tôi thấy rất lo lắng, bất an.

Có lần trò chuyện, tôi nghe các em bảo: "Mỗi tuần mẹ gói gọn cho 200 nghìn ăn sáng, giờ em đặt hàng hết tiền thì em nhịn thôi"; hay câu nói: "Chủ nhật mẹ tao chuyển tiền ăn tuần sau về, tao bảo mày đi chơi game nhé"; rồi cả những cuộc tranh luận với bố mẹ: "Tại sao bố mẹ không đi làm công ty như nhà chú...".

Nhiều em chưa hình dung được giá trị của đồng tiền lẫn sức lao động của bố mẹ. Trong khi đó, không ít phụ huynh còn thờ ơ, phó mặc con cho thầy cô, hoặc mải mưu sinh nơi công xưởng xa nhà mà thiếu đi sự uốn nắn trực tiếp.

Khoảng trống ấy để lại những hệ lụy rõ rệt về tâm lý lẫn học tập; khi thiếu sự quản lý của người lớn, chiếc điện thoại nối mạng dễ trở thành cái bẫy, cuốn các em vào những nội dung nhảm nhí, bạo lực hay trào lưu lệch lạc trên mạng xã hội, tiêu tiền vào những trò vô bổ năm này qua tháng khác.

Rèn nếp nhà cần kiệm và khát vọng giáo dục tài chính cho trẻ em vùng cao

Phóng viên: Từ nếp sống gia đình mình cho đến những trăn trở về trẻ em vùng cao hôm nay, chị đã áp dụng điều đó trong việc dạy con ra sao và gửi gắm mong mỏi gì sau giải thưởng này?

Chị Lương Thị Xuyên: Giải Đặc biệt cho tác phẩm "Phá vỡ "bẫy nghèo'" luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm?" là sự khích lệ rất lớn với tôi.

Với tôi, tư duy tài chính không phải chuyện của người giàu hay người lớn, mà là kỹ năng sinh tồn căn bản nhất, bắt đầu từ chính nếp sinh hoạt hằng ngày trong mỗi gia đình.

Nhà tôi có 6 người gồm mẹ chồng ngoài 70 tuổi, hai vợ chồng và 3 con đang tuổi ăn học. Chồng tôi làm bảo vệ trường học, còn tôi làm văn thư; ngoài giờ hành chính, tôi làm thêm mấy sào ruộng, trồng ngô, nuôi gà vịt, còn chồng tranh thủ theo thợ xây trong làng vào dịp hè để cải thiện thu nhập.

Tôi thường chia sẻ với các con những khoản thu, chi thiết yếu trong nhà như tiền điện, mạng Internet, thuốc men cho bà nội, tiền học của các con hay thức ăn hằng ngày để con hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình.

Trong sinh hoạt, tôi rèn cho các con tiết kiệm từ việc nhỏ nhất như nấu cơm vừa đủ ăn, cho gà vịt ăn đúng lượng và chia nhau việc nhà sau giờ học, mùa vụ thì phụ bố mẹ thu dọn lúa, ngô.

Tôi cũng dặn các con chỉ mua thứ thật sự cần, hạn chế đặt hàng hay gọi đồ ăn nhanh qua mạng theo trào lưu; quần áo thì nên ra chợ chọn tận tay.

Với con gái đầu đang học lớp 12 nội trú tại Trường Trung học Phổ thông Lâm nghiệp (Hà Nội), tôi gửi đều đặn 300.000 đồng mỗi tuần để con tự cân đối tiền ăn sáng, nước uống khi ôn thi hay hoạt động thể thao. Cách chia nhỏ theo tuần giúp con tự lập, còn bố mẹ ở quê cũng đỡ áp lực dồn một khoản lớn cùng lúc.

Sau giải thưởng này, mong mỏi lớn nhất của tôi là giáo dục tài chính sẽ không còn là khái niệm xa xỉ ở vùng cao. Tôi kỳ vọng nhà trường, gia đình và các dự án cộng đồng sẽ chung tay đưa kiến thức tài chính đến với học sinh qua những trò chơi, buổi sinh hoạt ngoại khóa gần gũi.

Đặc biệt, rất cần sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp để tổ chức cho học sinh trải nghiệm chính những công việc thực tế mà bố mẹ các em đang làm.

Chỉ khi tận mắt thấy và trực tiếp chạm vào sự vất vả của cha mẹ nơi công xưởng, dây chuyền sản xuất, các em mới thực sự thấm thía giá trị đồng tiền gửi về.

Khi trẻ miền núi biết quản lý đồng tiền và làm chủ giá trị sức lao động từ sớm, các em sẽ có bản lĩnh tự tay phá vỡ "bẫy nghèo" luẩn quẩn ngay trên quê hương mình.

Cảm ơn chị về những chia sẻ chân thành!