Từ trang sách đến những bông hoa giữa phố đêm

Các thành viên CLB Sách và Hành động, Trường THPT Cẩm Bình tổ chức hoạt động Trung thu yêu thương tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh.

Đọc để hiểu, biết để yêu thương

Bên những xe thu gom rác giữa phố đêm, học sinh trao tận tay nữ công nhân vệ sinh môi trường những bông hoa nhỏ. Người nhận vẫn nguyên bộ quần áo lao động, người trao gửi cùng món quà lời chúc sức khỏe, bình an. Khoảnh khắc ấy là một phần hoạt động của CLB Sách và Hành động, Trường THPT Cẩm Bình (Hà Tĩnh).

Thành viên CLB tặng hoa nữ công nhân vệ sinh môi trường nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. ﻿(Ảnh: CLB cung cấp)

Như tên gọi, CLB là nơi kết nối niềm yêu sách với những việc làm có ích. Qua giới thiệu sách, quyên góp sách, chia sẻ bài viết trên Facebook, các thành viên mong muốn đưa sách đến gần hơn với học sinh, cùng nhau đọc, trao đổi và trưởng thành.

Không gian thư viện là nơi học sinh tìm đọc sách, giao lưu và chia sẻ niềm yêu thích đọc. ﻿(Ảnh: CLB cung cấp)

“Chúng em muốn CLB là nơi những bạn yêu sách được giao lưu, học hỏi. Bên cạnh lan tỏa văn hóa đọc, các dự án thiện nguyện còn giúp thành viên biết sẻ chia, có môi trường lành mạnh để rèn luyện và phát triển”, em Nguyễn Thị Ngân Hà - Chủ nhiệm CLB chia sẻ.

Những phần quà được trao tận tay các em nhỏ trong hoạt động cộng đồng. ﻿(Ảnh: CLB cung cấp)

Hoạt động giao lưu trên sân khấu chương trình Trung thu mang đến không khí vui tươi cho thiếu nhi. ﻿(Ảnh: CLB cung cấp)

Từ thư viện đến những chương trình giao lưu, trao quà cho thiếu nhi, điều các em mang theo là mong muốn đem lại niềm vui cho người khác. Những câu chuyện về lòng nhân ái trên trang giấy được tiếp nối bằng trải nghiệm, bằng sự quan tâm đến những người quanh mình.

Một bông hoa, một lời cảm ơn

Trong hoạt động “Một bông hoa - Một nụ cười” vừa qua, các thành viên CLB đã tự tay làm hoa bằng kẽm nhung, gửi tặng nữ công nhân vệ sinh môi trường như một lời tri ân những người âm thầm giữ sạch phố phường.

Các thành viên CLB lưu lại kỷ niệm cùng những người lao động sau khi trao hoa tri ân. ﻿(Ảnh: CLB cung cấp)

Món quà nhỏ mang theo sự trân trọng dành cho những người lặng lẽ giữ sạch phố phường. Có những công việc chúng ta nhìn thấy mỗi ngày nhưng đôi khi chưa kịp nói lời cảm ơn. Các em chọn nói điều ấy bằng một bông hoa và cuộc gặp gỡ chân thành.

Với học sinh, đó cũng là bài học về giá trị lao động. Để có một con đường sạch khi mọi người bắt đầu ngày mới, có những người vẫn miệt mài thu gom rác giữa đêm. Hiểu thêm sự vất vả ấy, các em học cách biết ơn và có trách nhiệm hơn với môi trường sống.

Hoa cùng những lời nhắn gửi góp thêm niềm vui trong dịp 20/10. ﻿(Ảnh: CLB cung cấp).

Với hoạt động “Lá thư yêu thương”, CLB chuyển hơn 70 lá thư tay cùng những món quà đến các bà, các mẹ, các cô và các bạn gái. Những điều ngày thường còn ngại nói được gửi vào từng dòng chữ; CLB trở thành cầu nối để tình cảm đến với người nhận.

Đây cũng là hướng giáo dục nhà trường mong muốn bồi đắp: tạo cơ hội để học sinh nuôi dưỡng tâm hồn, rèn kỹ năng và biết quan tâm đến cộng đồng từ những việc vừa sức.

Thầy Phạm Viết Lập, Bí thư Đoàn Trường THPT Cẩm Bình, cho biết Đoàn trường hiện đã thành lập 10 câu lạc bộ, mỗi CLB có đặc thù riêng, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy sở thích, rèn luyện và trưởng thành. Chủ nhiệm CLB Sách và Hành động vừa được Tỉnh đoàn tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh.

Từ những trang sách đến hoạt động sẻ chia, học sinh có cơ hội bồi đắp kiến thức, kỹ năng và lòng nhân ái. Những bông hoa trao người lao công, những lá thư gửi người thương quý cũng là cách các em học nói lời cảm ơn và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa của các thành viên CLB. ﻿Ảnh: CLB cung cấp.

Một trang sách có thể khép lại, nhưng điều tốt đẹp được gợi lên vẫn tiếp tục trong cuộc sống. Với học trò Cẩm Bình, đó là bông hoa trao giữa phố đêm, lá thư đến tay người nhận và lời cảm ơn được nói bằng cả tấm lòng.