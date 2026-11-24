Đưa văn hóa vào đời sống bằng những hình thức sáng tạo

Văn hóa Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên phong phú, từ di sản lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, văn học đến phong tục, tập quán và những giá trị được hình thành trong đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy các giá trị ấy không chỉ dừng ở lưu giữ tư liệu, hiện vật hay giới thiệu tại những không gian trưng bày.

Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông phát triển nhanh chóng, thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng cũng thay đổi. Đặc biệt, trẻ em ngày nay có nhiều lựa chọn giải trí, học tập thông qua hình ảnh, phim hoạt hình, trò chơi và các nền tảng số. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới cách truyền tải văn hóa, thay vì chỉ giới thiệu những kiến thức lịch sử, di sản theo phương thức một chiều.

Tại Diễn đàn quốc tế Phát triển văn hóa và bản quyền Việt Nam diễn ra ngày 24/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Tp.HCM, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và đại diện doanh nghiệp đã trao đổi về việc khai thác giá trị di sản, phát triển sản phẩm sáng tạo và đưa tài sản trí tuệ mang bản sắc Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Một trong những vấn đề được quan tâm là vai trò của sách, đặc biệt là văn học thiếu nhi, trong việc nuôi dưỡng tình yêu văn hóa từ sớm. Bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi và người sáng lập Slowbooks, cho rằng sách tranh không đơn thuần là phương tiện hỗ trợ trẻ em học chữ mà còn là loại hình nghệ thuật kết hợp giữa ngôn từ và hình ảnh, góp phần nuôi dưỡng cảm xúc, khả năng quan sát và trí tưởng tượng.

Bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học thiếu nhi và người sáng lập Slowbooks.

Theo bà, trong môi trường truyền thông và công nghệ phát triển nhanh chóng, cách tiếp cận sách cũng cần được đổi mới. Một cuốn sách được đầu tư về nội dung và hình ảnh có thể tạo ra nhiều tầng trải nghiệm, để trẻ em và người lớn cùng khám phá những chi tiết, cảm xúc qua mỗi lần đọc.

Từ góc độ phát triển văn học thiếu nhi, bà Hương nhận định sách tranh Việt Nam có tiềm năng tiếp cận độc giả quốc tế. Tuy nhiên, để phát huy lợi thế này, cần đầu tư đồng bộ từ chất lượng sáng tác, minh họa đến hoạt động xuất bản và quảng bá bản quyền.

Ở góc độ phát triển công nghiệp văn hóa, bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Chủ tịch, Giám đốc điều hành TRIHD; Phó Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục cho rằng, Việt Nam cần chú trọng xây dựng những tài sản trí tuệ (IP) mang bản sắc riêng, đủ sức hấp dẫn để bước ra thị trường quốc tế, thay vì chủ yếu tiếp nhận và khai thác các định dạng, chương trình có nguồn gốc nước ngoài.

Theo bà Hằng, trong lĩnh vực truyền thông, đặc biệt là truyền hình, nhiều chương trình thu hút khán giả hiện nay sử dụng định dạng được mua bản quyền từ nước ngoài. Vì vậy, Việt Nam cần hướng đến mục tiêu xây dựng những IP thuần Việt đủ sức hấp dẫn để đối tác quốc tế tìm đến mua bản quyền và khai thác. Đây không chỉ là cơ hội kinh doanh mà còn là phương thức lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Đề cập đến tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), bà Hằng nhận định công nghệ đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp sáng tạo, giúp rút ngắn thời gian sản xuất, tối ưu chi phí và giảm rào cản về nguồn lực. AI có thể hỗ trợ trực quan hóa di sản thông qua 3D mapping, tái hiện các bối cảnh lịch sử sinh động hơn.

Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Chủ tịch, Giám đốc điều hành TRIHD; Phó Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học Công nghệ và Giáo dục.

Tuy nhiên, bà Hằng nhấn mạnh công nghệ có thể giúp sản xuất nhanh hơn nhưng không thể tự tạo ra bản sắc văn hóa. Những giá trị làm nên sức sống của một sản phẩm sáng tạo vẫn phải bắt nguồn từ tư duy, cảm xúc và khả năng sáng tạo của con người.

Cùng với nội dung sáng tạo, vấn đề bản quyền và khả năng thương mại hóa cũng được đặt ra. Ông Nguyễn Thuận Thành, Chủ tịch Liên minh Văn hóa và Bản quyền Việt Nam, cho rằng phát triển công nghiệp văn hóa không thể chỉ dừng lại ở việc tạo ra tác phẩm mà cần hình thành hệ sinh thái kết nối nhà sáng tạo, chủ sở hữu bản quyền, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị phân phối.

Theo ông Thành, hoạt động cấp phép sở hữu trí tuệ (IP Licensing) cho phép chủ sở hữu khai thác hình ảnh, nhân vật, tác phẩm trong phạm vi và thỏa thuận cụ thể. Qua đó, nhà sáng tạo có thêm nguồn thu từ bản quyền, doanh nghiệp tạo được giá trị khác biệt cho sản phẩm, còn người tiêu dùng có thêm những trải nghiệm văn hóa.

Ông nhấn mạnh: "Bảo hộ sở hữu trí tuệ là điều kiện cần, nhưng năng lực phát triển và thương mại hóa mới giúp các sản phẩm sáng tạo thực sự tham gia vào nền kinh tế".

Những ý kiến trên cho thấy phát triển văn hóa cần sự kết hợp giữa nội dung sáng tạo, công nghệ, bản quyền và năng lực đưa sản phẩm đến công chúng. Trong đó, việc xây dựng những câu chuyện có sức hấp dẫn, mang dấu ấn văn hóa riêng là một trong những hướng đi cần được quan tâm.

Cách kể câu chuyện văn hóa Việt

Từ yêu cầu đổi mới phương thức lan tỏa văn hóa, bộ sách truyện Mascot Vietnam Airlines được giới thiệu tại diễn đàn như một ví dụ về việc chuyển tải chất liệu văn hóa Việt Nam thông qua nhân vật, hình ảnh và những hành trình khám phá gần gũi.

Bà Trần Mai Anh, Trưởng phòng Sản xuất nội dung Trung tâm Heritage, đồng tác giả bộ sách, cho biết, câu chuyện đầu tiên mang tên "Bản đồ những cánh chim bay", kể về bốn chiếc máy bay nhỏ tại học viện Sky Academy. Trong một lần khám phá thư viện, các nhân vật tình cờ tìm thấy tấm bản đồ kho báu và bắt đầu hành trình tìm hiểu những điều bí ẩn về văn hoá.

Điểm đáng chú ý là cách câu chuyện định nghĩa về kho báu. Thay vì chỉ gắn với tiền bạc hay tài sản vật chất, tác phẩm hướng người đọc đến những giá trị văn hóa, lịch sử được lưu truyền qua hàng nghìn năm. Trong hành trình ấy, hình ảnh chim Lạc trên mặt trống đồng xuất hiện như một dấu ấn gợi nhắc về cội nguồn dân tộc.

Theo bà Mai Anh, việc lựa chọn cách để trẻ em tự khám phá các giá trị văn hóa thông qua hành trình của nhân vật, thay vì trực tiếp giải thích ý nghĩa từng biểu tượng. Cách kể chuyện này khuyến khích sự chủ động tìm hiểu, giúp những thông điệp văn hóa được tiếp nhận tự nhiên hơn.

Từ góc độ văn học thiếu nhi, cách tiếp cận bằng hình ảnh và nhân vật cũng là hướng có thể tạo thêm hứng thú cho độc giả nhỏ tuổi. Những biểu tượng văn hóa vốn có thể xa lạ với trẻ em sẽ trở nên gần gũi hơn khi được đặt trong một câu chuyện có tình huống, nhân vật và cảm xúc.

Bà Mai Anh cho rằng văn hóa vốn hiện diện trong đời sống và các hoạt động hằng ngày của Hãng. Mỗi chuyến bay không chỉ kết nối các điểm đến mà còn tạo ra những cơ hội giới thiệu di sản, đặc sản, bản sắc vùng miền và hình ảnh con người Việt Nam.

Bà Trần Mai Anh, Trưởng phòng Sản xuất nội dung Trung tâm Heritage, đồng tác giả bộ sách, cho biết câu chuyện đầu tiên mang tên "Bản đồ những cánh chim bay".

Ở góc độ ngành in, ông Nguyễn Trí Quang đánh giá việc phát triển truyện tranh Mascot là hướng tiếp cận mới trong truyền thông thương hiệu, đồng thời mở ra cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Theo ông, từ một nhân vật trong truyện tranh, doanh nghiệp có thể phát triển thêm quà lưu niệm, đồ chơi và nhiều sản phẩm khác trên cơ sở khai thác bản quyền.

Ông Quang cũng cho rằng những câu chuyện về nhân vật mang bản sắc Việt, truyền thuyết, vùng đất và danh lam thắng cảnh có thể trở thành phương tiện truyền tải văn hóa trên các hành trình hàng không. Đây là hướng kết hợp giữa nội dung xuất bản, năng lực sản xuất và không gian tiếp cận công chúng.

Ở góc độ xuất bản, ông Nguyễn Trí Quang, Phó Chủ tịch Hội In Tp.HCM, cho rằng sách in và sách điện tử không nên được nhìn nhận là hai loại hình cạnh tranh, thay thế lẫn nhau mà có thể bổ trợ để cùng phát triển văn hóa đọc. Nếu sách điện tử có ưu thế về lưu trữ, tốc độ truyền tải và khả năng tiếp cận thì sách in mang lại giá trị riêng về trải nghiệm đọc sâu, suy ngẫm và kết nối cảm xúc giữa các thế hệ.

Theo ông Quang, đối với thiếu nhi, sách in không chỉ giúp tiếp cận tri thức mà còn góp phần phát triển trí tưởng tượng, khả năng suy ngẫm và tạo không gian giao tiếp giữa cha mẹ với con cái. Công nghệ in hiện đại cũng mở ra khả năng cá nhân hóa sản phẩm, in số lượng nhỏ, in theo yêu cầu và phát triển những ấn phẩm có giá trị nghệ thuật, sưu tầm.