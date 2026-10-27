Từ trang sách của Son Heung-min đến Quả bóng vàng của Harry Kane

Nhưng trước khi chạm đến đỉnh cao danh vọng ấy, tiền đạo người Anh từng khiến người đồng đội cũ Son Heung-min hết sức ngưỡng mộ. Trong cuốn hồi ký Đường đến châu Âu, Son không chỉ kể hành trình vươn lên của một cầu thủ châu Á giữa bóng đá đỉnh cao, mà còn gợi mở câu chuyện về sự chuyên nghiệp, thấu hiểu và tình bạn với người đồng đội từng cùng anh tạo nên một trong những bộ đôi đáng nhớ nhất Ngoại hạng Anh.

Harry Kane qua góc nhìn của Son Heung-min: Hình mẫu về sự chuyên nghiệp

Được Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành năm 2021, Hồi ký bóng đá của Son Heung-min: Đường đến châu Âu, do Thủy Ngân dịch, dày 316 trang, kể hành trình từ cậu bé yêu bóng đá ở Chuncheon, Hàn Quốc, đến chân sút hàng đầu tại Ngoại hạng Anh. Cuốn sách còn có những câu chuyện bằng hình ảnh và infographic ghi lại các cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Son.

Nhìn lại cuốn sách trong thời điểm Harry Kane vừa giành Quả bóng vàng, độc giả có thêm một góc nhìn thú vị về con đường dẫn đến thành công của những cầu thủ hàng đầu: phía sau các bàn thắng và danh hiệu là quá trình rèn luyện bền bỉ, tinh thần kỷ luật cùng khả năng đặt lợi ích tập thể lên trên thành tích cá nhân.

Trong quãng thời gian thi đấu cùng Kane tại Tottenham, Son có cơ hội quan sát một tiền đạo không chỉ xuất sắc ở khả năng dứt điểm mà còn nổi bật bởi thái độ tập luyện và tinh thần thi đấu. Với Son, Kane là hình mẫu về sự chuyên nghiệp, một đầu tàu luôn chiến đấu hết mình vì đội bóng.

Sự ngưỡng mộ ấy đáng chú ý bởi Son cũng là cầu thủ có ý thức cao về việc hoàn thiện bản thân. Từ những năm đầu tại châu Âu, anh phải thích nghi với môi trường bóng đá khác biệt, cạnh tranh vị trí và chứng minh năng lực trước những đồng đội đến từ nhiều nền bóng đá lớn. Quan sát một cầu thủ như Kane giúp câu chuyện về sự tiến bộ không chỉ dừng lại ở tài năng thiên bẩm, mà còn gắn với thái độ làm việc mỗi ngày.

Danh hiệu Quả bóng vàng của Kane vì thế có thể được nhìn nhận như sự ghi nhận cho một hành trình dài, thay vì chỉ là phần thưởng dành cho những khoảnh khắc bùng nổ. Theo Reuters, tiền đạo người Anh ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern Munich trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025/26, góp công giúp đội bóng giành cú đúp danh hiệu quốc nội. Anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đoạt Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001.

Nhưng với những người từng thi đấu bên cạnh Kane, giá trị của anh còn nằm ở cách anh đóng góp cho tập thể. Đó cũng là điều khiến mối quan hệ giữa Kane và Son trở nên đặc biệt: một người không chỉ tìm kiếm cơ hội ghi bàn cho mình, mà còn có thể tạo điều kiện để đồng đội tỏa sáng.

Cuốn sách của Son dành nhiều lời khen ngợi cho Kane

Thần giao cách cảm giữa hai tiền đạo

Trong bóng đá, sự ăn ý thường được đo bằng những đường chuyền thành bàn, những pha phối hợp đẹp mắt hay khả năng xuất hiện đúng lúc ở khoảng trống mà đối phương bỏ quên. Với Son Heung-min và Harry Kane, sự kết nối ấy nhiều lần vượt khỏi những gì có thể giải thích bằng chiến thuật đơn thuần.

Son từng chia sẻ về khả năng thấu hiểu đặc biệt giữa hai người: đôi khi không cần nhìn trực tiếp, họ vẫn biết đối phương đang di chuyển ở đâu và nên đưa bóng đến vị trí nào. Sự ăn ý ấy được hình thành qua thời gian tập luyện, thi đấu và trao đổi liên tục, khi mỗi người dần hiểu thói quen xử lý bóng, hướng di chuyển cũng như lựa chọn của người còn lại.

Tháng 10/2020, Tottenham ghi nhận bộ đôi này đã phối hợp tạo ra 26 bàn tại Ngoại hạng Anh. Riêng trong chiến thắng 5-2 trước Southampton hồi tháng 9 cùng năm, Kane kiến tạo cả 4 bàn thắng của Son, một màn trình diễn cho thấy sự kết hợp đặc biệt giữa khả năng kiến tạo của tiền đạo người Anh và tốc độ, kỹ năng dứt điểm của cầu thủ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, điều đáng nhớ hơn cả là mối quan hệ đồng đội dần phát triển thành tình bạn thân thiết. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, nơi vị trí thi đấu và thành tích cá nhân luôn đi kèm áp lực cạnh tranh, sự tin tưởng giữa hai cầu thủ có giá trị không nhỏ. Họ có thể cùng chia sẻ trách nhiệm, hỗ trợ nhau vượt qua những thời điểm khó khăn và vui mừng trước thành công của người còn lại.

Kane đã rời Tottenham để gia nhập Bayern Munich năm 2023, trong khi Son tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London trước khi bước sang chặng đường mới trong sự nghiệp. Việc không còn sát cánh mỗi tuần khiến bộ đôi này trở thành một phần ký ức đáng nhớ đối với người hâm mộ Tottenham.

Giờ đây, khi Kane đứng trên đỉnh cao với Quả bóng vàng, câu chuyện về anh qua góc nhìn của Son càng có sức gợi. Danh hiệu cá nhân thuộc về một cầu thủ, nhưng hành trình đi đến thành công thường được tạo nên bởi nhiều mối quan hệ: đồng đội, huấn luyện viên và những người cùng chia sẻ áp lực trên sân cỏ.

Đường đến châu Âu vì thế không chỉ là câu chuyện về giấc mơ của một cầu thủ Hàn Quốc chinh phục bóng đá châu Âu. Qua mối quan hệ với Kane, cuốn sách còn gợi nhắc rằng đằng sau những bàn thắng đi vào lịch sử là sự chuyên nghiệp, lòng tin và khả năng biến tài năng của hai cá nhân thành sức mạnh chung của một tập thể.