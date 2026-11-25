Bài toán quá tải lưới điện và cuộc chuyển dịch hạ tầng: Tỷ lệ chuyển đổi sang xe điện tăng trưởng bùng nổ kéo theo áp lực phụ tải khổng lồ lên lưới điện quốc gia, buộc hạ tầng sạc phải nâng cấp từ cung cấp điện đơn thuần lên mô hình "hệ điều hành năng lượng" tích hợp AI.

Hiệu quả kinh tế thực chất của AI và lưu trữ năng lượng: Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo để điều phối phụ tải theo khung giờ kết hợp cùng hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) được xem là chìa khóa giải quyết bài toán chi phí điện đầu vào.

Nút thắt dữ liệu và nhân lực liên ngành: Để AI không chỉ dừng ở mức dự báo mà trực tiếp tham gia điều phối dòng điện thời gian thực, các doanh nghiệp năng lượng Việt Nam đang đứng trước rào cản lớn về quyền làm chủ dữ liệu vận hành và sự thiếu hụt nguồn nhân lực giao thoa giữa kỹ thuật điện và khoa học dữ liệu.

AI không chỉ dự báo mà phải tham gia điều phối

Trao đổi với PV Automotive, ông Tô Lãng, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng VolNexus, cho rằng AI đang tạo ra những thay đổi đáng kể trong phát triển sản phẩm và vận hành hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, giá trị của công nghệ này không chỉ nằm ở khả năng xử lý dữ liệu mà còn ở việc tích hợp vào quy trình thực tế và được kiểm chứng bằng năng lực chuyên môn.

Trong lĩnh vực quản lý năng lượng, ông Tô Lãng cho biết AI cần tham gia vào toàn bộ chu trình vận hành, thay vì chỉ đảm nhiệm chức năng dự báo. Kiến trúc công nghệ mà VolNexus theo đuổi gồm bốn bước: AI dự báo; Digital Twin (bản sao số) mô phỏng trạng thái và các ràng buộc của hệ thống; thuật toán tối ưu đưa ra quyết định; cuối cùng, IoT và bộ điều khiển tại biên thực thi tại hiện trường.

Ông Tô Lãng, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng VolNexus. Ảnh: NVCC.

Digital Twin không đơn thuần là mô hình 3D hiển thị trên màn hình mà phản ánh trạng thái vận hành của hệ thống vật lý, từ giới hạn máy biến áp, đường dây cấp điện, công suất trụ sạc đến hệ thống lưu trữ, điện mặt trời và phụ tải nền.

AI có thể dự báo nhu cầu sạc, khả năng phát điện tái tạo hoặc phụ tải đỉnh. Tuy nhiên, dự báo chưa đồng nghĩa với quyết định. Thuật toán tối ưu phải lựa chọn phương án vận hành phù hợp với các giới hạn kỹ thuật và nhu cầu sử dụng. Sau đó, bộ điều khiển tại biên mới thực thi quyết định tại hiện trường.

Theo ông Lãng, đây là khác biệt giữa hệ thống giám sát giúp người vận hành biết điều gì đã xảy ra và hệ thống điều phối có khả năng tính toán bước tiếp theo. Nền tảng IntegPowerX của VolNexus đảm nhiệm lớp điều phối này, kết nối thiết bị IoT, cảm biến và bộ điều khiển, hình thành chu trình từ thu thập dữ liệu đến ra quyết định và thực thi.

Dữ liệu và nhân lực quyết định năng lực làm chủ công nghệ

Từ bài toán điều phối năng lượng, một vấn đề rộng hơn được đặt ra là khả năng làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam. Theo ông Nguyễn Thanh Thủy, MSc., Chủ tịch Thinksmart Group, Ủy viên Ban Chấp hành SAE-HCMC, Phó Chủ nhiệm SAE AutoClubVN, cho rằng đây cũng là thách thức mà ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt khi AI và công nghệ số ngày càng tham gia sâu vào hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, MSc., Chủ tịch Thinksmart Group, Ủy viên Ban Chấp hành SAE-HCMC, Phó Chủ nhiệm SAE AutoClubVN. Ảnh: NVCC.

Ông Thủy cho biết AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn R&D, từ thiết kế kiểu dáng, kết cấu đến mô phỏng và tối ưu hóa. Khi kết hợp với các công cụ thiết kế, mô phỏng kỹ thuật, công nghệ này giúp kỹ sư rút ngắn thời gian xử lý, giảm số lần lặp và đánh giá nhiều phương án thiết kế hơn.

Tuy nhiên, AI không thể thay thế kiến thức kỹ thuật, mô phỏng, thử nghiệm và dữ liệu thực tế. Những kết quả do công nghệ đưa ra vẫn phải được kỹ sư kiểm tra, đánh giá trước khi ứng dụng. Theo ông, điều quan trọng không phải doanh nghiệp sử dụng bao nhiêu công cụ AI mà là có đủ năng lực tích hợp công nghệ vào quy trình nghiên cứu, phát triển và kiểm chứng sản phẩm hay không.

Một trở ngại đáng chú ý là mức độ sẵn sàng ứng dụng AI và công nghệ số giữa các doanh nghiệp ô tô chưa đồng đều. Một số doanh nghiệp lớn đã từng bước số hóa hoạt động sản xuất và quản trị, trong khi nhiều doanh nghiệp cung ứng mới ứng dụng công nghệ ở từng khâu riêng lẻ. Dữ liệu vì thế có thể bị phân tán, thiếu tính liên kết và khó khai thác xuyên suốt chuỗi phát triển sản phẩm.

Dữ liệu kỹ thuật cần được chuẩn hóa, lưu trữ và tích lũy từ thiết kế, mô phỏng, thử nghiệm đến sản xuất. Khi dữ liệu được tổ chức tốt, doanh nghiệp mới có thể khai thác AI để phân tích, tối ưu quy trình và hỗ trợ ra quyết định. Bên cạnh đó, kỹ sư không chỉ cần biết sử dụng công cụ AI mà còn phải hiểu bản chất vấn đề, có khả năng đánh giá kết quả và chịu trách nhiệm về phương án đưa vào thực tế.

Ông Nguyễn Thanh Thủy, MSc., Chủ tịch Thinksmart Group, Ủy viên Ban Chấp hành SAE-HCMC, Phó Chủ nhiệm SAE AutoClubVN

Đây cũng là yêu cầu đối với các nền tảng điều phối năng lượng. Khi nhiều trạm sạc, thiết bị lưu trữ, nguồn điện tái tạo và phụ tải cùng kết nối, dữ liệu phải đủ tin cậy và có khả năng trao đổi giữa các hệ thống. Nếu thiếu nền tảng này, việc dự báo và điều phối khó đạt độ chính xác cần thiết.

Về nhân lực, ông Thủy cho rằng trong 5-10 năm tới, Việt Nam cần ưu tiên phát triển nguồn nhân lực R&D liên ngành, kết hợp kiến thức ô tô với AI, phần mềm, dữ liệu, điện – điện tử và mô phỏng.

Các lĩnh vực cần chú trọng gồm xe điện và pin, ECU/Embedded (bộ điều khiển điện tử và hệ thống nhúng), ADAS/AI (hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến và trí tuệ nhân tạo), phần mềm ô tô, CAE/Digital Twin (mô phỏng kỹ thuật và bản sao số), thử nghiệm và xác nhận.

Để hình thành đội ngũ này, cần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu, tạo điều kiện để sinh viên, kỹ sư tham gia các dự án R&D, mô phỏng, thử nghiệm và phát triển sản phẩm thực tế. Theo ông Thủy, mục tiêu không chỉ là sản xuất ô tô tại Việt Nam mà còn phải từng bước làm chủ thiết kế, công nghệ và phát triển sản phẩm, nâng cao vị trí của kỹ sư và doanh nghiệp trong chuỗi giá trị ô tô toàn cầu.

Từ trạm sạc đến quản trị năng lượng khu công nghiệp

Khi khả năng điều phối được mở rộng từ một trạm sạc sang mạng lưới nhiều trạm, mô hình này có thể tiến xa hơn tới các hệ thống năng lượng quy mô lớn. Một hướng phát triển được VolNexus đề cập là khu công nghiệp sinh thái 2.0 (Eco-Industrial Park 2.0).

Trạm sạc và khu công nghiệp có nhiều điểm tương đồng về bài toán năng lượng. Nếu trạm sạc gồm lưới điện, trụ sạc, hệ thống lưu trữ, điện mặt trời và phụ tải phụ trợ thì khu công nghiệp cũng có những thành phần tương tự nhưng ở quy mô lớn hơn, với nhiều nhánh cấp điện, phụ tải sản xuất và nhiều doanh nghiệp cùng sử dụng điện.

Ông Tô Lãng, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Năng lượng VolNexus

Khác biệt chủ yếu nằm ở quy mô và mức độ phức tạp. Hệ thống vẫn cần thực hiện chu trình dự báo, giám sát, tối ưu và điều khiển.

Khi các cơ chế mua bán điện trực tiếp, hợp đồng sử dụng điện tái tạo và mục tiêu giảm phát thải ngày càng được quan tâm, dữ liệu năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn. Doanh nghiệp không chỉ cần biết tổng lượng điện tiêu thụ mà còn phải xác định điện được sử dụng vào thời điểm nào, đến từ nguồn nào và có cường độ phát thải carbon ra sao.

Ông Lãng cho rằng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) phải được thể hiện qua dữ liệu đo đếm năng lượng. Nếu không thể đo lường, truy xuất và điều phối điện năng đủ chi tiết, doanh nghiệp sẽ khó biến các cam kết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) thành kết quả vận hành có thể kiểm chứng.

Vì vậy, Eco-Industrial Park 2.0 là hướng mở rộng năng lực điều phối năng lượng từ một trạm sạc lên hệ thống có quy mô và mức độ phức tạp cao hơn.

Hướng tới một “hệ điều hành năng lượng”

Theo ông Lãng, lợi thế cạnh tranh dài hạn không thể chỉ dựa vào việc sở hữu AI, bởi công nghệ này ngày càng phổ biến. Giá trị bền vững nằm ở khả năng kết nối nhiều lớp công nghệ thành hệ thống điều khiển khép kín giữa phần mềm và thiết bị vật lý.

Doanh nghiệp phải có năng lực thu thập dữ liệu chính xác, mô hình hóa các ràng buộc, tối ưu vận hành và điều khiển thiết bị từ nhiều nhà sản xuất. Hệ thống cũng cần duy trì hoạt động khi đường truyền không ổn định, đưa thiết bị về trạng thái an toàn khi xảy ra lỗi và lưu nhật ký để truy xuất các quyết định.

Đây là sự kết hợp giữa phần mềm, kỹ thuật hệ thống điện, AI, thuật toán tối ưu, IoT và tri thức chuyên ngành. Theo ông Lãng, đó mới là bản chất của công nghệ chuyên sâu (Deep Tech).

Trong 3-5 năm tới, VolNexus định hướng mở rộng từ tối ưu từng trạm sạc sang mạng lưới trạm sạc xe điện, khu công nghiệp và xa hơn là hàng nghìn tài sản năng lượng phân tán được điều phối như một hệ thống thống nhất.

Ông Lãng gọi hướng phát triển này là “Hệ điều hành năng lượng” (Energy Operating System). Đây không phải hệ điều hành theo nghĩa phần mềm máy tính thông thường mà là lớp công nghệ có khả năng quan sát, dự báo, ra quyết định và điều phối nhiều loại tài sản năng lượng.

Ở góc độ phát triển công nghệ, những phân tích của ông Thủy cho thấy để tiến tới mục tiêu này, doanh nghiệp cần đội ngũ đủ năng lực kết hợp chuyên môn kỹ thuật với công nghệ số, đồng thời xây dựng quy trình kiểm chứng và phát triển sản phẩm thực tế. Nếu chỉ tiếp cận công cụ mà không tích lũy dữ liệu, nhân lực và năng lực R&D, việc ứng dụng AI khó trở thành lợi thế dài hạn.

Như vậy, từ một trạm sạc thông minh đến hệ thống điều phối năng lượng ở quy mô lớn là quá trình mở rộng cả về công nghệ lẫn năng lực làm chủ. Phần mềm và AI tạo ra khả năng quan sát, dự báo, tối ưu; còn dữ liệu, kỹ thuật và con người quyết định hệ thống có thể vận hành tin cậy đến đâu.

“Nếu Việt Nam có thể sở hữu lớp công nghệ này, chúng ta sẽ không chỉ là nơi tiêu thụ xe điện hay nhập khẩu thiết bị, mà còn có cơ hội làm chủ một phần lớp điều phối thông minh của nền kinh tế điện hóa”, ông Lãng chia sẻ.