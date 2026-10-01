Từ trải nghiệm ẩm thực đến hành trình khám phá Singapore

Ảnh: Daniel Food Dairy

Không chỉ tìm kiếm, hành vi của nhóm du khách quan tâm đến ẩm thực cũng cho thấy khả năng tạo ra nhu cầu đối với các dịch vụ du lịch khác. Khoảng 41% lượt tìm kiếm liên quan đến ẩm thực trên Trip.com dẫn người dùng tiếp tục khám phá các dịch vụ khác trên nền tảng, cao hơn mức 28% của tất cả các nhóm tìm kiếm.

Theo Trip.com Group, trong 8 tháng đầu năm, lượng tìm kiếm về nhà hàng tăng 68%, buffet tăng 66%, trong khi các từ khóa liên quan đến cà phê và trà tăng 67%. Đặc biệt, tìm kiếm về hải sản tăng 218% và các từ khóa liên quan đến đặc sản địa phương tăng hơn 700%... Những dữ liệu này cho thấy ẩm thực không còn đơn thuần là một dịch vụ bổ trợ trong hành trình du lịch, mà đang trở thành một yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc du khách lựa chọn điểm đến và xây dựng lịch trình.

Đặc biệt, Với khoảng cách gần, kết nối hàng không thuận tiện và không yêu cầu visa với khách Việt cho các chuyến ngắn ngày, Singapore từ lâu là một trong những lựa chọn phổ biến trong khu vực. Mới đây, Tổng cục Du lịch Singapore đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm mới cùng ưu đãi vận chuyển để khuyến khích du khách đi xa hơn khỏi khu vực trung tâm đến Katong - Joo Chiat, Mandai, Sentosa, đồng thời trải nghiệm kinh tế ban đêm tại Clarke Quay, Boat Quay.

Những sản phẩm này cho thấy Singapore đang liên tục tạo thêm lý do từ điện ảnh, lễ hội âm nhạc, thể thao và ẩm thực để tạo “lý do phải đến” và “lý do quay trở lại” cho du khách Việt.

DÙNG BỮA GIỮA BIỂN KHƠI

Smith Marine vốn là một trang trại nuôi cá được thành lập vào năm 2006, trước khi chuyển đổi thành nhà hàng hải sản nổi đầu tiên của Singapore vào năm 2014. Từ bến Changi Point, du khách mất khoảng 10 phút đi thuyền ra vùng biển gần Pulau Ubin. Điều thú vị là trải nghiệm bắt đầu từ trước khi món ăn được dọn lên bàn: trải nghiệm zi char giữa biển.

Zi char - bắt nguồn từ tiếng Phúc Kiến, trong đó “zi" nghĩa là “nấu”, còn “char" là “chiên” - dùng để chỉ những món ăn mang phong cách nấu tại nhà của người Hoa. Zi char thường được thưởng thức theo nhóm, với nhiều món đặt giữa bàn để cùng chia sẻ.

Smith Marine nằm giữa vùng biển gần Pulau Ubin, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị của Singapore. Ảnh: Little Day Out, Sethlui

Đặc biệt, du khách còn có thể tự tay câu cá tại khu vực riêng. Với sự hướng dẫn của nhân viên, ngay cả người lần đầu thử sức cũng có thể câu được những loại cá như cá chẽm, sau đó chuyển trực tiếp cho đầu bếp chế biến. Nhờ vậy, trải nghiệm “từ nơi nuôi đến bàn ăn” trở nên trực quan hơn khi thực khách có thể tận mắt chứng kiến và tham gia vào một phần hành trình của nguyên liệu.

THẾ GIỚI ẨM THỰC TRONG “TIỆM THUỐC”

Thoạt nhìn, Synthesis tại Suntec City giống một hiệu thuốc cổ truyền Trung Hoa hơn là một nhà hàng. Những tủ gỗ nhiều ngăn, lọ thảo mộc và mùi dược liệu tạo cảm giác như đang bước vào một tiệm thuốc thực thụ. Nhưng phía sau không gian hoài cổ ấy lại là một nhà hàng và quầy bar hiện đại, tạo nên sự tương phản ngay từ những bước đầu tiên.

Thực đơn của Synthesis cũng lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Trung Hoa. Ảnh: Synthesis, HungryGoWhere

Đó cũng là điểm khởi đầu cho ý tưởng đưa y học cổ truyền Trung Hoa vào trải nghiệm ẩm thực đương đại của Synthesis. Những nguyên liệu, thảo mộc và hương vị quen thuộc trong y học cổ truyền không chỉ xuất hiện trong thiết kế không gian nhà hàng mà còn được đưa vào các món Singapore - Hoa hiện đại và các món đồ uống pha chế.

Nhờ vậy, thực khách có thể cảm nhận ý tưởng của nhà hàng qua cả hình ảnh, mùi hương và vị giác. Sự sáng tạo này cũng giúp Synthesis được vinh danh Nhà hàng “Fusion” Xuất sắc nhất (Best Fusion Restaurant) tại giải thưởng RAS Epicurean Star Award Singapore 2026. Có thể nói, sức hút của nhà hàng độc đáo này không chỉ nằm ở một concept bắt mắt mà còn ở cách kết hợp nhiều ảnh hưởng ẩm thực trong cùng trải nghiệm.

HƯƠNG VỊ QUEN THUỘC ĐƯỢC KỂ LẠI THEO CÁCH MỚI

Tại Labyrinth, những món quen thuộc của Singapore không được tái hiện nguyên bản mà trở thành chất liệu để đầu bếp Han Li Guang kể lại ký ức và bản sắc ẩm thực của Đảo quốc theo cách mới.

Nhà hàng một sao Michelin này theo đuổi “New Singaporean Cuisine” (Ẩm thực Singapore mới), lấy cảm hứng từ món ăn đường phố, bữa cơm gia đình và những trải nghiệm cá nhân của đầu bếp. Nếu trước đây Labyrinth từng gây chú ý với những món ăn giàu tính trình diễn và kỹ thuật ẩm thực phân tử, thì thực đơn mới năm 2026 đánh dấu một hướng đi tiết chế hơn, tập trung vào nguyên liệu và hương vị.

Món Shima Aji, Oscietra Caviar (bên trái) và món Spaghettoni, Abalone (bên phải). Ảnh: Time Out

Một trong những món nổi bật là Spaghettoni, Abalone (mì Ý sợi dày với bào ngư), lấy cảm hứng từ mee rebus – món mì chan nước xốt sệt, đậm vị quen thuộc tại Singapore. Tinh thần tương tự xuất hiện ở nhiều món khác trong thực đơn mới. Shima Aji, Oscietra Caviar lấy cảm hứng từ yusheng – món gỏi cá thường xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán – nhưng kết hợp cá shima aji, trứng cá tầm, dầu mè Hàn Quốc, mật ong từ Philippines và dưa hấu.

Phiên bản “My First Chilli Crab v2014” được Labyrinth đưa trở lại trong năm 2026. Ảnh: Time Out

Trong khi đó, món súp theo mùa kết nối sup tulang – món xương hầm đậm gia vị quen thuộc tại Singapore – với canh chua bò Philippines và bánh xếp nhân đuôi bò... Bên cạnh những sáng tạo mới, Labyrinth cũng đưa trở lại một số món từng làm nên dấu ấn của nhà hàng. Nổi bật là “My First Chilli Crab v2014”, phiên bản diễn giải món cua sốt ớt dưới hình thức kem ăn cùng cua lột chiên.

TRẢI NGHIỆM CÀ PHÊ "CHUẨN SINGAPORE"

Tại Singapore, văn hóa kopitiam, cách gọi quán cà phê truyền thống được ghép từ kopi (nghĩa là "cà phê" trong tiếng Mã Lai) và tiam (nghĩa là "cửa hàng" trong tiếng Phúc Kiến), gắn liền với đời sống người dân qua nhiều thế hệ. Kopitiam xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX, khi các đầu bếp người Trung Quốc từng làm cho gia đình Anh và Hà Lan mang thói quen uống cà phê buổi sáng đến Singapore.

Từ những tách kopi nóng pha với sữa đặc và sữa tươi khuấy đến khi nổi bọt, kopitiam đã trở thành không gian quen thuộc nơi người dân Singapore gặp gỡ, trò chuyện và bắt đầu ngày mới theo nhịp sống thường nhật.

Tiệm kopitiam Heap Seng Leong mở cửa từ 5h đến 15h mỗi ngày. Ảnh: STB

Heap Seng Leong là một kopitiam được tiếp quản từ năm 1974 và không gian gần như không thay đổi kể từ đó. Từ tường gạch, quạt trần, kệ gỗ và bếp than, cùng những vật dụng cũ như điện thoại công cộng màu cam hay chiếc bàn tính để tính tiền, nơi đây gợi lại hình ảnh một Singapore xưa.

Mỗi tách kopi-O (cà phê đen được pha với đường) hay kopi sữa đều được pha bằng tay, bột cà phê được cho vào vợt vải, ngâm cùng nước trong ấm và đun trên bếp than, tạo nên hương vị khó tìm thấy ở các chuỗi cà phê hiện đại.

DÙNG BỮA TRÊN KHÔNG CÙNG CABLE CAR SKY DINING

Cable Car Sky Dining biến hệ thống cáp treo biểu tượng của Singapore thành một không gian ẩm thực đặc biệt, nơi thực khách vừa dùng bữa vừa lướt qua đường chân trời thành phố, cảng biển và những mảng xanh trải dài bên dưới. Trải nghiệm này ngay lập tức gây ấn tượng bởi sự kết hợp táo bạo giữa giao thông công cộng, du lịch và ẩm thực - điều hiếm thấy ở các điểm đến khác trong khu vực.

Bữa ăn khép lại bằng nonya kueh - loại bánh ngọt truyền thống và thức uống từ dừa, tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cả về vị giác lẫn cảm xúc. Ảnh: Tripadvisor

Điểm nhấn của Cable Car Sky Dining là các thực đơn được thiết kế riêng cho trải nghiệm "trên không", trong đó nổi bật nhất là Heritage Peranakan Tingkat - mâm cơm truyền thống nhiều tầng. Thực khách sẽ bắt đầu với kueh pie tee (bánh vỏ giòn nhân củ sắn và tôm), otah bun (chả cá nướng lá chuối), sambal belachan (mắm tôm cay đặc trưng) đến nonya chap chye (rau hầm thập cẩm) hay chicken satay (xiên gà nướng sốt đậu phộng)... Đây chắc chắn là một trải nghiệm không thể bỏ qua đối với du khách Việt.